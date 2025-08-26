Familiares de víctimas exigieron en el Congreso la investigación de los casos de fentanilo contaminado

Familiares de víctimas del fentanilo contaminado

En la Cámara de Diputados avanza la creación de otra comisión investigadora. La semana que viene la comisión de Poderes, Peticiones y Reglamento terminará de debatir y dictaminará la puesta en marcha de un nuevo cuerpo legislativo especial, como el de $Libra, pero pero para investigar la venta de fentanilo contaminado.

Silvia Lospennato abrió la reunión y lugo varios familiares de los fallecidos tomaron la palabra para exponer. En la previa, la diputada del PRO informó que frente al reclamo de la cantidad de giros a diferentes comisiones que tienen los proyectos habló con el presidente de la Cámara, Martín Menem, para que la comisión sea cabecera del tema y de esa manera poder marcar el ritmo de las reuniones. “No recibí una respuesta positiva”, dijo la diputada.

La Presidencia de la Cámara tomó como costumbre para retrasar los debates incrementar los giros de los temas a diferentes comisiones que presiden los libertarios. En el caso de la creación de una comisión investigadora volvió a recaer en Asuntos Constitucionales, a cargo del libertario Nicolás Mayoráz, que está en Santa Fe trabajando en la reforma constitucional.

A pesar de esto, los legisladores de casi todos los bloques se comprometieron para dictaminar la semana que viene. Por ahora, La Libertad Avanza no hizo referencia al respecto así como tampoco presentó ningún proyecto para conformar una comisión investigadora por el fentanilo adulterado que ya le provocó la muerte a más de 100 personas. En el marco de la investigación judicial ya quedó detenido Gabriel Garcia Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma.

En lo que se refiere al debate, la primera en hablar fue Clarisa Álvarez, cuyo padre falleció en el Hospital Italiano de La Plata, el Km 0 del escándalo del fentanilo adulterado: “Somos familias que perdimos a un ser querido que fuimos al lugar y el día incorrectos”. “Lo peor que podía pasar, nos pasó”, agregó. Otro de los familiares que tomó la palabra fue Liliana Peralta, mamá de Leonel Ayala, un joven que padeció la misma desgracia, quien leyó una emotiva carta en la Sala 4 del Anexo del Palacio Legislativo. Primero, solicitó compromiso y acción inmediata; exigió acceso a la información pública de los organismos involucrados; y cerró la lectura pidiendo una labor legislativa “en defensa de la salud, la vida y los derechos de los ciudadanos”.

Luego fue el turno de los legisladores que presentaron los proyectos sobre la creación de una comisión especial. Silvana Giudici del PRO; Christian Castillo del Frente de Izquierda; Pablo Juliano de Democracia para Siempre; y Victoria Tolosa Paz de Unión por la Patria.

Fentanilo secuestrado por orden de la Justicia

Guidici fue una de las más vehementes. Además de apuntar contra el kirchnerismo, adelantó que buscarán incrementar las penas de este tipo de delitos.

Desde Unión por la Patria también hicieron referencia al acuerdo para investigar pero se diferenciaron de la diputada del PRO haciendo foco y pidiendo que se investigue el rol de los ministerios de Salud y Capital Humano.

Tolosa Paz había reclamado que la comisión sea bicameral, es decir, integrada por senadores y diputados. Sin embargo, Lospennato le aclaró que los reglamentos son diferentes en ambas cámaras y que en el Senado hace falta los votos de dos tercios de la totalidad de los legisladores, no de los presentes. “Se ve que no querían armar comisiones investigadoras porque es muy complejo lo que plantea el reglamento”, dijo la futura legisladora porteña del PRO entre risas.

El cronograma fijado por la presidenta de la Comisión es que el viernes se reunirán los asesores de cada uno de los bloques y el miércoles se dictaminará.

“Recién después de las elecciones de la provincia se podrá llevar el tema al recinto y si es que en esa semana tenés a los legisladores. Pero el compromiso de todos es avanzar”, explicó una diputada de Unión por la Patria.