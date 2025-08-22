Política

“Unión por la plata”: el furcio de Anabel Fernández Sagasti en plena sesión del Senado

La senadora confundió el nombre de su bloque político y el vocero presidencial, Manuel Adorni, lo compartió en redes sociales. Qué le respondió la legisladora peronista

Guardar
El furcio de Anabel Fernández Sagasti en plena sesión parlamentaria (Senado TV)

Fueron cinco segundos de desconcierto los que se vivieron ayer, al comienzo de la sesión del Senado de la Nación, cuando la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria) cometió un fallido que se viralizó en las redes y tuvo eco en el espectro político nacional.

Al momento de informar “el sentido de la votación" del interbloque, la legisladora le pidió al secretario parlamentario que “por favor, tome nota, si vamos a hacer la votación en conjunto”. Y al dar lectura, se llegó al insólito lapsus.

Antes de cometer el error
Antes de cometer el error verbal la senadora le pidió al secretario parlamentario que “por favor, tome nota, si vamos a hacer la votación en conjunto” (Captura Senado TV)

“En el expediente del Poder Ejecutivo 14/24, el interbloque de Unión por la Plata... de Unión por la Patria... se va a abstener”, se corrigió rápidamente Fernández Sagasti, ante el estupor generalizado. El tropiezo verbal en fusionar el nombre del bloque opositor con una referencia a intereses económicos, no solo generó cierta incomodidad en el recinto, sino que también fue amplificado virtualmente.

El vocero presidencial Manuel Adorni compartió el video acompañado de su habitual comentario: “Fin”.

La respuesta de Fernández Sagasti
La respuesta de Fernández Sagasti al tuit del vocero presidencial, Manuel Adorni, difundiendo el furcio de la legisladora (@anabelfsagasti)

Luego de la repercusión que tuvo tal desliz por parte de la senadora nacional, la misma protagonista salió a dar una respuesta en sus redes sociales con respecto a su error. “Sí. Por la plata que Milei le roba a los jubilados, a las personas con discapacidad, al Garrahan, a las universidades, al Conicet y a todos los argentinos. Piensan mal porque para ustedes la Patria tiene precio“, atacó.

Y cerró sin eufemismos: “No me van a frenar, sigan intentándolo. Chantas. A ustedes, la coima avanza, le dedico la votación de los decretos de hoy”, en referencia a la oposición de la mayoría senatorial en los decretos 351/2025 (Banco Nacional de Datos Genéticos), el 340/2025 (Marina Mercante) y el 345/2025 (Instituto Nacional del Teatro, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares). También confrontaron contra los decretos 461/2025 (Vialidad Nacional, Agencia Nacional de Seguridad Vial y Comisión Nacional de Regulación del Transporte) y el 462/2025 (INTI, INTA, INPI, ARICCAME, INASE e INV).

Ayer, desde el Senado, se
Ayer, desde el Senado, se rechazaron cinco decretos del oficialismo (Jaime Olivos)

La sesión de este jueves en la Cámara Alta estuvo atravesada por debates sobre temas sensibles para la administración de Javier Milei. El Senado rechazó cuatro decretos delegados y un DNU de importancia, entre los que sobresalía la disposición para disolver Vialidad Nacional y las reformas estructurales en el INTI y el INTA.

Además, la oposición senatorial le asestó una nueva derrota esta tarde al Gobierno libertario, con la sanción de la ley que mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas. Bajo este panorama, el Ejecutivo ya prepara un nuevo veto.

La votación en el Senado
La votación en el Senado de la Ley de Emergencia Pediátrica (Comunicación Senado)

Al momento de la definición, la iniciativa obtuvo 58 votos a favor, diez en contra y las abstenciones de Andrea Cristina, Victoria Huala (ambas, del PRO) y Juan Carlos Romero (Provincias Unidas). La discusión no termina y continuará en el Congreso: ante un cantado veto desde la Casa Rosada, la norma podrá ser insistida por la oposición, que precisará dos tercios en ambas Cámaras.

La jornada legislativa también incluyó la aprobación, con 62 votos afirmativos y 8 en contra, de la Ley de Emergencia Pediátrica. Sin embargo, tal como sucedió con las leyes anteriores, se espera el veto del Gobierno, al considerar que se trata de una legislación que atenta contra el equilibrio fiscal. Tras esto la sesión se levantó.

Temas Relacionados

SenadoUnión por la PatriaAnabel Fernández SagastiJavier MileiManuel AdorniHospital GarrahanvetoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Eduardo Feinmann habló sobre la agresión que sufrió por parte de Marcelo Peretta: “Me van a tener que matar para callarme”

El periodista se refirió hoy, en su programa de radio, sobre el incidente que protagonizó con el secretario general del personal Farmacéutico: “Es parte de la estructura patotera, sindical, mafiosa y corrupta y violenta que hay en la argentina”, indicó

Eduardo Feinmann habló sobre la

Los sindicatos del transporte presionan para tener un cargo estratégico en la futura CGT

Mientras avanza la idea de mantener un triunvirato, un líder de la CATT como Juan Pablo Brey suena como secretario Gremial cegetista. Cómo están las posiciones para el congreso del 5 de noviembre

Los sindicatos del transporte presionan

La senadora Álvarez Rivero pidió disculpas por sus polémicos dichos sobre el Hospital Garrahan: “La frase fue muy desafortunada”

A pesar de que mantuvo su rechazo a la aprobación de la Ley de Emergencia Pediátrica, la senadora del PRO de Córdoba aseguró estar dispuesta a reunirse con las familias de los pacientes

La senadora Álvarez Rivero pidió

El médico Alejandro Vilches fue oficialmente designado como interventor en la Agencia de Discapacidad

Tal como había adelantado el vocero presidencial, el nombramiento se formalizó en Boletín Oficial a raíz del escándalo por los audios del ex director del organismo

El médico Alejandro Vilches fue

Fentanilo contaminado: exclusivo, qué declararon los detenidos en la causa vinculada a 96 muertes

Ariel García Furfaro será interrogado hoy. Su madre y hermanos lo señalaron a él como el “dueño” de los laboratorios investigados. Un jubilado, casi indigente, dijo que “prestó su nombre” como presidente de una de las sociedades. Un mecánico también firmó documentos a pedido del empresario: “me pagaba en negro”, le dijo al juez

Fentanilo contaminado: exclusivo, qué declararon
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno rechazó el paro

El Gobierno rechazó el paro de controladores aéreos y dio pautas para que los pasajeros puedan sortear dificultades con los vuelos

Piden tres años y medio de prisión para Andrea del Boca: la acusan de fraude por la novela Mamá Corazón

Así se vio el huracán Erin desde el espacio cuando avanzaba hacia Estados Unidos

Cuál es el estado de salud de los hinchas internados tras los incidentes en la cancha de Independiente

Cómo reconocer y modular las emociones: cinco recomendaciones respaldadas por la neurociencia

INFOBAE AMÉRICA
Las 12 películas más excitantes

Las 12 películas más excitantes del Festival de Venecia 2025

Descubren el punto más profundo de la Tierra debajo del glaciar Denman

Al menos 12 muertos y varios desaparecidos por el derrumbe de un puente en obras en China

Taiwán donó a Paraguay cuatro helicópteros para combatir el crimen y el narcotráfico

La crianza se reinventa: cómo la neurociencia está cambiando las reglas sobre castigos y recompensas en la infancia

TELESHOW
La reacción de Emilia Attias

La reacción de Emilia Attias a la campaña de los fans de Casi Ángeles para verla en pareja con Nico Vázquez

Las confesiones de Tini Stoessel: dónde está construyendo su primera casa y sus deseos de ser mamá

Nicole Neumann y un nuevo capítulo en su guerra eterna con Fabián Cubero: “Yo estoy mucho más allá”

La Voz Argentina iniciará los Playoffs con reglas inéditas y figuras invitadas

El hijo de Locomotora Oliveras habló del debut actoral de su madre en “En el Barro”: “Estoy orgulloso de todo”