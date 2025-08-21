Uno por uno, cómo votaron los senadores en el rechazo a los decretos que desregulaban organismos públicos

En una sesión atravesada por la tensión política y los discursos cruzados, el Senado de la Nación rechazó los decretos que desregulaban organismos públicos.
La votación, que se desarrolló durante la tarde del miércoles, marcó un nuevo revés para la Casa Rosada, luego de que la Cámara de Diputados ya los hubiera desactivado la semana anterior.
El DNU en cuestión es el relacionado con la Marina Mercante, observado por diferentes bloques por las consideraciones y cambios en relación con el derecho a huelga y la calificación de servicio esencial. En tanto, los decretos delegados son los que abarcan la “transformación” del Banco Nacional de Datos Genéticos; la “disolución” de Vialidad Nacional; la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo, así como de modificaciones profundas en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y entidades culturales.
Durante el debate, el senador oficialista Ezequiel Atauche defendió la reorganización estatal argumentando: “Las funciones siguen. Lo que está sucediendo es una reorganización que es legal”. Su postura fue acompañada por otras voces del oficialismo que insistieron en la necesidad de reducir el aparato estatal.
En contrapartida, legisladores de distintos bloques opositores cuestionaron tanto el contenido de los decretos como el procedimiento utilizado por el Ejecutivo para impulsarlos.
Cómo fue la votación sobre los decretos que cerraban el INTI e INTA
La votación quedó reflejada en el tablero del recinto y mostró un mapa político claro: la mayoría del Senado se alineó para rechazar la iniciativa. A continuación, el detalle uno por uno de cómo votaron los senadores.
Quienes votaron a favor
- Bartolomé Abdala – La Libertad Avanza – San Luis
- Carmen Lucila Álvarez Rivero – PRO – Córdoba
- Ivanna Arrascaeta – La Libertad Avanza – San Juan
- Ezequiel Marcelo Atauche – La Libertad Avanza – Jujuy
- Vilma Facunda Bedia – La Libertad Avanza – Formosa
- Enrique Martín Goerling Lara – PRO – Misiones
- Carolina Losada – UCR – Santa Fe
- Bruno Olivera Lucero – La Libertad Avanza – San Luis
- Juan Carlos Pagotto – La Libertad Avanza – Catamarca
- Francisco Paoltroni – La Libertad Avanza – Formosa
Quienes votaron en contra
- Maximiliano Abad – UCR – Buenos Aires
- Guillermo Andrada – Unión por la Patria – Catamarca
- Carlos Omar Arce – Unión por la Patria – Misiones
- Beatriz Ávila – Por Tucumán – Tucumán
- Daniel Pablo Bensusán – Unión por la Patria – La Pampa
- Pablo Daniel Blanco – UCR – Tierra del Fuego
- José María Carambia – Por Santa Cruz – Santa Cruz
- Stefanía Cora – Unión por la Patria – Entre Ríos
- Lucía Corpacci – Unión por la Patria – Catamarca
- Andrea Cristina – Unión por la Patria – Santa Cruz
- Alfredo De Angeli – PRO – Entre Ríos
- Eduardo De Pedro – Unión por la Patria – Buenos Aires
- Juliana Di Tullio – Unión por la Patria – Buenos Aires
- Claudio Doñate – Unión por la Patria – Río Negro
- María Eugenia Duré – Unión por la Patria – Tierra del Fuego
- Carlos Mauricio Espínola – Unidad Federal – Corrientes
- Flavio Sergio Fama – UCR – Catamarca
- Anabel Fernández Sagasti – Unión por la Patria – Mendoza
- Natalia Gadano – Innovación Federal – Río Negro
- Eduardo Galaretto – Unidad Federal – Córdoba
- Silvina García Larraburu – Unión por la Patria – Río Negro
- Guillermo Giménez Navarro – Unión por la Patria – La Rioja
- Nora del Valle Giménez – Unión por la Patria – Salta
- María Teresa González – Unión por la Patria – Formosa
- María Victoria Huala – Juntos Somos Río Negro – Río Negro
- Luis Alfredo Juez – PRO – Córdoba
- Mariana Juri – UCR – Mendoza
- Alicia Margarita Kirchner – Unión por la Patria – Santa Cruz
- Daniel Bruno Korneberger – Innovación Federal – La Pampa
- Sergio Napoleón Leavy – Unión por la Patria – Salta
- Claudia Alejandra Ledesma Abdala – Unión por la Patria – Santiago del Estero
- Marcelo Lewandowski – Unión por la Patria – Santa Fe
- Carlos Alberto Linares – Unión por la Patria – Chubut
- Cándida Cristina López – Unión por la Patria – Corrientes
- María Florencia López – Unión por la Patria – La Rioja
- Martín Lousteau – UCR – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Juan Luis Manzur – Unión por la Patria – Tucumán
- José Miguel Ángel Mayans – Unión por la Patria – Formosa
- Sandra Mendoza – Unión por la Patria – Chaco
- María Carolina Moisés – Unión por la Patria – Jujuy
- Gerardo Montenegro – Unión por la Patria – Santiago del Estero
- José Emilio Neder – Unión por la Patria – Santiago del Estero
- Stella Maris Olalla de Moreira – UCR – Entre Ríos
- Oscar Isidro Parrilli – Unión por la Patria – Neuquén
- María Inés Pilatti Vergara – Unión por la Patria – Chaco
- Mariano Recalde – Unión por la Patria – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Jesús Fernando Rejal – Unión por la Patria – La Rioja
- Antonio Rodas – Unión por la Patria – Chaco
- Sonia Margarita Rojas Decut – Unión por la Patria – Misiones
- Fernando Ariel Salino – Unión por la Patria – San Luis
- Silvia Estela Sapag – Unión por la Patria – Neuquén
- Mónica Esther Silva – Juntos Somos Río Negro – Río Negro
- Rodolfo Alejandro Suárez – UCR – Mendoza
- Guadalupe Tagliaferri – PRO – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Edith Eliza Terenzi – Despierta Chubut – Chubut
- Sergio Mauricio Uñac – Unión por la Patria – San Juan
- Mercedes Valenzuela – Innovación Federal – La Rioja
- Alejandra María Vigo – Córdoba Federal – Córdoba
- Eduardo Alejandro Vischi – UCR – Corrientes
- Víctor Zimmermann – UCR – Chaco
Abstenciones y ausentes
- Romero, Juan Carlos – Cambio Salta – Salta (se abstuvo en esta votación)
Cómo fue la votación en el decreto que modificaba los organismos de cultura
Quienes votaron a favor
- Bartolomé Abdala – La Libertad Avanza – San Luis
- Carmen Lucila Álvarez Rivero – PRO – Córdoba
- Ivanna Arrascaeta – La Libertad Avanza – San Juan
- Ezequiel Marcelo Atauche – La Libertad Avanza – Jujuy
- Vilma Facunda Bedia – La Libertad Avanza – Formosa
- Carlos Mauricio Espínola – Unidad Federal – Corrientes
- Enrique Martín Goerling Lara – PRO – Misiones
- María Victoria Huala – Innovación Federal – Río Negro
- Carolina Losada – UCR – Santa Fe
- Bruno Olivera Lucero – La Libertad Avanza – San Luis
- Juan Carlos Pagotto – La Libertad Avanza – Catamarca
- Francisco Paoltroni – La Libertad Avanza – Formosa
- Alfredo De Angeli – PRO – Entre Ríos
Quienes votaron en contra
- Maximiliano Abad – UCR – Buenos Aires
- Guillermo Andrada – Unión por la Patria – Catamarca
- Carlos Omar Arce – Unión por la Patria – Misiones
- Beatriz Ávila – Por Tucumán – Tucumán
- Daniel Pablo Bensusán – Unión por la Patria – La Pampa
- Pablo Daniel Blanco – UCR – Tierra del Fuego
- José María Carambia – Por Santa Cruz – Santa Cruz
- Stefanía Cora – Unión por la Patria – Entre Ríos
- Lucía Corpacci – Unión por la Patria – Catamarca
- Andrea Cristina – Unión por la Patria – Santa Cruz
- Eduardo De Pedro – Unión por la Patria – Buenos Aires
- Juliana Di Tullio – Unión por la Patria – Buenos Aires
- Claudio Doñate – Unión por la Patria – Río Negro
- María Eugenia Duré – Unión por la Patria – Tierra del Fuego
- Flavio Sergio Fama – UCR – Catamarca
- Anabel Fernández Sagasti – Unión por la Patria – Mendoza
- Natalia Gadano – Innovación Federal – Río Negro
- Eduardo Galaretto – Unidad Federal – Córdoba
- Silvina García Larraburu – Unión por la Patria – Río Negro
- Guillermo Giménez Navarro – Unión por la Patria – La Rioja
- Nora del Valle Giménez – Unión por la Patria – Salta
- María Teresa González – Unión por la Patria – Formosa
- Luis Alfredo Juez – PRO – Córdoba
- Mariana Juri – UCR – Mendoza
- Alicia Margarita Kirchner – Unión por la Patria – Santa Cruz
- Daniel Bruno Korneberger – Innovación Federal – La Pampa
- Sergio Napoleón Leavy – Unión por la Patria – Salta
- Claudia Alejandra Ledesma Abdala – Unión por la Patria – Santiago del Estero
- Marcelo Lewandowski – Unión por la Patria – Santa Fe
- Carlos Alberto Linares – Unión por la Patria – Chubut
- Cándida Cristina López – Unión por la Patria – Corrientes
- María Florencia López – Unión por la Patria – La Rioja
- Martín Lousteau – UCR – CABA
- Juan Luis Manzur – Unión por la Patria – Tucumán
- José Miguel Ángel Mayans – Unión por la Patria – Formosa
- Sandra Mendoza – Unión por la Patria – Chaco
- María Carolina Moisés – Unión por la Patria – Jujuy
- Gerardo Montenegro – Unión por la Patria – Santiago del Estero
- José Emilio Neder – Unión por la Patria – Santiago del Estero
- Stella Maris Olalla de Moreira – UCR – Entre Ríos
- Oscar Isidro Parrilli – Unión por la Patria – Neuquén
- María Inés Pilatti Vergara – Unión por la Patria – Chaco
- Mariano Recalde – Unión por la Patria – CABA
- Jesús Fernando Rejal – Unión por la Patria – La Rioja
- Antonio Rodas – Unión por la Patria – Chaco
- Sonia Margarita Rojas Decut – Unión por la Patria – Misiones
- Fernando Ariel Salino – Unión por la Patria – San Luis
- Silvia Estela Sapag – Unión por la Patria – Neuquén
- Mónica Esther Silva – Juntos Somos Río Negro – Río Negro
- Rodolfo Alejandro Suárez – UCR – Mendoza
- Guadalupe Tagliaferri – PRO – CABA
- Edith Eliza Terenzi – Despierta Chubut – Chubut
- Sergio Mauricio Uñac – Unión por la Patria – San Juan
- Mercedes Valenzuela – Innovación Federal – La Rioja
- Alejandra María Vigo – Córdoba Federal – Córdoba
- Eduardo Alejandro Vischi – UCR – Corrientes
- Víctor Zimmermann – UCR – Chaco
Abstenciones y ausentes
- Romero, Juan Carlos – Cambio Salta – Salta (se abstuvo)
- Crexell, Carmen Lucila – Comunidad Neuquén – Neuquén (ausente, no figura votando en el tablero)
Transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos
Quienes<b> </b>votaron a favor
- Bartolomé Abdala – La Libertad Avanza – San Luis
- Carmen Lucila Álvarez Rivero – PRO – Córdoba
- Ivanna Arrascaeta – La Libertad Avanza – San Juan
- Ezequiel Marcelo Atauche – La Libertad Avanza – Jujuy
- Vilma Facunda Bedia – La Libertad Avanza – Formosa
- Andrea Cristina – Unión por la Patria – Santa Cruz
- María Victoria Huala – Innovación Federal – Río Negro
- Carolina Losada – UCR – Santa Fe
- Bruno Olivera Lucero – La Libertad Avanza – San Luis
- Juan Carlos Pagotto – La Libertad Avanza – Catamarca
- Francisco Paoltroni – La Libertad Avanza – Formosa
- Alfredo De Angeli – PRO – Entre Ríos
Quienes votaron en contra
- Maximiliano Abad – UCR – Buenos Aires
- Guillermo Andrada – Unión por la Patria – Catamarca
- Carlos Omar Arce – Unión por la Patria – Misiones
- Beatriz Ávila – Por Tucumán – Tucumán
- Daniel Pablo Bensusán – Unión por la Patria – La Pampa
- Pablo Daniel Blanco – UCR – Tierra del Fuego
- José María Carambia – Por Santa Cruz – Santa Cruz
- Stefanía Cora – Unión por la Patria – Entre Ríos
- Lucía Corpacci – Unión por la Patria – Catamarca
- Eduardo De Pedro – Unión por la Patria – Buenos Aires
- Juliana Di Tullio – Unión por la Patria – Buenos Aires
- Claudio Doñate – Unión por la Patria – Río Negro
- María Eugenia Duré – Unión por la Patria – Tierra del Fuego
- Carlos Mauricio Espínola – Unidad Federal – Corrientes
- Flavio Sergio Fama – UCR – Catamarca
- Anabel Fernández Sagasti – Unión por la Patria – Mendoza
- Natalia Gadano – Innovación Federal – Río Negro
- Eduardo Galaretto – Unidad Federal – Córdoba
- Silvina García Larraburu – Unión por la Patria – Río Negro
- Guillermo Giménez Navarro – Unión por la Patria – La Rioja
- Nora del Valle Giménez – Unión por la Patria – Salta
- Enrique Martín Goerling Lara – PRO – Misiones
- María Teresa González – Unión por la Patria – Formosa
- Luis Alfredo Juez – PRO – Córdoba
- Mariana Juri – UCR – Mendoza
- Alicia Margarita Kirchner – Unión por la Patria – Santa Cruz
- Daniel Bruno Korneberger – Innovación Federal – La Pampa
- Sergio Napoleón Leavy – Unión por la Patria – Salta
- Claudia Alejandra Ledesma Abdala – Unión por la Patria – Santiago del Estero
- Marcelo Lewandowski – Unión por la Patria – Santa Fe
- Carlos Alberto Linares – Unión por la Patria – Chubut
- Cándida Cristina López – Unión por la Patria – Corrientes
- María Florencia López – Unión por la Patria – La Rioja
- Martín Lousteau – UCR – CABA
- Juan Luis Manzur – Unión por la Patria – Tucumán
- José Miguel Ángel Mayans – Unión por la Patria – Formosa
- Sandra Mendoza – Unión por la Patria – Chaco
- María Carolina Moisés – Unión por la Patria – Jujuy
- Gerardo Montenegro – Unión por la Patria – Santiago del Estero
- José Emilio Neder – Unión por la Patria – Santiago del Estero
- Stella Maris Olalla de Moreira – UCR – Entre Ríos
- Oscar Isidro Parrilli – Unión por la Patria – Neuquén
- María Inés Pilatti Vergara – Unión por la Patria – Chaco
- Mariano Recalde – Unión por la Patria – CABA
- Jesús Fernando Rejal – Unión por la Patria – La Rioja
- Antonio Rodas – Unión por la Patria – Chaco
- Sonia Margarita Rojas Decut – Unión por la Patria – Misiones
- Fernando Ariel Salino – Unión por la Patria – San Luis
- Silvia Estela Sapag – Unión por la Patria – Neuquén
- Mónica Esther Silva – Juntos Somos Río Negro – Río Negro
- Rodolfo Alejandro Suárez – UCR – Mendoza
- Guadalupe Tagliaferri – PRO – CABA
- Edith Eliza Terenzi – Despierta Chubut – Chubut
- Sergio Mauricio Uñac – Unión por la Patria – San Juan
- Mercedes Valenzuela – Innovación Federal – La Rioja
- Alejandra María Vigo – Córdoba Federal – Córdoba
- Eduardo Alejandro Vischi – UCR – Corrientes
- Víctor Zimmermann – UCR – Chaco
Abstenciones y ausentes
- Romero, Juan Carlos – Cambio Salta – Salta (se abstuvo)
- Crexell, Carmen Lucila – Comunidad Neuquén – Neuquén (ausente, no figura votando en el tablero)
DNU con cambios a la Marina Mercante
Quienes votaron a favor
- Bartolomé Abdala – La Libertad Avanza – San Luis
- Carmen Lucila Álvarez Rivero – PRO – Córdoba
- Ivanna Arrascaeta – La Libertad Avanza – San Juan
- Ezequiel Marcelo Atauche – La Libertad Avanza – Jujuy
- Vilma Facunda Bedia – La Libertad Avanza – Formosa
- Andrea Cristina – Unión por la Patria – Santa Cruz
- Alfredo De Angeli – PRO – Entre Ríos
- Enrique Martín Goerling Lara – PRO – Misiones
- María Victoria Huala – Innovación Federal – Río Negro
- Carolina Losada – UCR – Santa Fe
- Bruno Olivera Lucero – La Libertad Avanza – San Luis
- Juan Carlos Pagotto – La Libertad Avanza – Catamarca
- Francisco Paoltroni – La Libertad Avanza – Formosa
Quienes votaron en contra
- Maximiliano Abad – UCR – Buenos Aires
- Guillermo Andrada – Unión por la Patria – Catamarca
- Juliana Di Tullio – Unión por la Patria – Buenos Aires
- Claudio Doñate – Unión por la Patria – Río Negro
- María Eugenia Duré – Unión por la Patria – Tierra del Fuego
- Carlos Mauricio Espínola – Unidad Federal – Corrientes
- Flavio Sergio Fama – UCR – Catamarca
- Anabel Fernández Sagasti – Unión por la Patria – Mendoza
- Natalia Gadano – Innovación Federal – Río Negro
- Eduardo Galaretto – Unidad Federal – Córdoba
- Silvina García Larraburu – Unión por la Patria – Río Negro
- Guillermo Giménez Navarro – Unión por la Patria – La Rioja
- Nora del Valle Giménez – Unión por la Patria – Salta
- María Teresa González – Unión por la Patria – Formosa
- Luis Alfredo Juez – PRO – Córdoba
- Mariana Juri – UCR – Mendoza
- Alicia Margarita Kirchner – Unión por la Patria – Santa Cruz
- Daniel Bruno Korneberger – Innovación Federal – La Pampa
- Sergio Napoleón Leavy – Unión por la Patria – Salta
- Claudia Alejandra Ledesma Abdala – Unión por la Patria – Santiago del Estero
- Marcelo Lewandowski – Unión por la Patria – Santa Fe
- Carlos Alberto Linares – Unión por la Patria – Chubut
- Cándida Cristina López – Unión por la Patria – Corrientes
- María Florencia López – Unión por la Patria – La Rioja
- Martín Lousteau – UCR – CABA
- Juan Luis Manzur – Unión por la Patria – Tucumán
- José Miguel Ángel Mayans – Unión por la Patria – Formosa
- Sandra Mendoza – Unión por la Patria – Chaco
- María Carolina Moisés – Unión por la Patria – Jujuy
- Gerardo Montenegro – Unión por la Patria – Santiago del Estero
- José Emilio Neder – Unión por la Patria – Santiago del Estero
- Stella Maris Olalla de Moreira – UCR – Entre Ríos
- Oscar Isidro Parrilli – Unión por la Patria – Neuquén
- María Inés Pilatti Vergara – Unión por la Patria – Chaco
- Mariano Recalde – Unión por la Patria – CABA
- Jesús Fernando Rejal – Unión por la Patria – La Rioja
- Antonio Rodas – Unión por la Patria – Chaco
- Fernando Ariel Salino – Unión por la Patria – San Luis
- Silvia Estela Sapag – Unión por la Patria – Neuquén
- Mónica Esther Silva – Juntos Somos Río Negro – Río Negro
- Rodolfo Alejandro Suárez – UCR – Mendoza
- Guadalupe Tagliaferri – PRO – CABA
- Edith Eliza Terenzi – Despierta Chubut – Chubut
- Sergio Mauricio Uñac – Unión por la Patria – San Juan
- Mercedes Valenzuela – Innovación Federal – La Rioja
- Alejandra María Vigo – Córdoba Federal – Córdoba
- Eduardo Alejandro Vischi – UCR – Corrientes
- Víctor Zimmermann – UCR – Chaco
- Beatriz Luisa Ávila – Por Tucumán – Tucumán
- Lucía Corpacci – Unión por la Patria – Catamarca
- Stefanía Cora – Unión por la Patria – Entre Ríos
- Pablo Daniel Blanco – UCR – Tierra del Fuego
- José María Carambia – Por Santa Cruz – Santa Cruz
- Daniel Pablo Bensusán – Unión por la Patria – La Pampa
Abstenciones y ausentes
- Carlos Omar Arce – Unión por la Patria – Misiones
- Sonia Margarita Rojas Decut – Unión por la Patria – Misiones
- Juan Carlos Romero – Cambio Federal – Salta
- Crexell, Carmen Lucila – Comunidad Neuquén – Neuquén (ausente)
Cómo fue la votación por el cierre de Vialidad
Quienes votaron a favor
- Bartolomé Abdala – La Libertad Avanza – San Luis
- Carmen Lucila Álvarez Rivero – PRO – Córdoba
- Ivanna Arrascaeta – La Libertad Avanza – San Juan
- Ezequiel Marcelo Atauche – La Libertad Avanza – Jujuy
- Vilma Facunda Bedia – La Libertad Avanza – Formosa
- Enrique Martín Goerling Lara – PRO – Misiones
- Bruno Olivera Lucero – La Libertad Avanza – San Luis
- Juan Carlos Pagotto – La Libertad Avanza – Catamarca
- Francisco Paoltroni – La Libertad Avanza – Formosa
- Carolina Losada – UCR – Santa Fe
Quienes votaron en contra
- Maximiliano Abad – UCR – Buenos Aires
- Guillermo Andrada – Unión por la Patria – Catamarca
- Carlos Omar Arce – Unión por la Patria – Misiones
- Juliana Di Tullio – Unión por la Patria – Buenos Aires
- Claudio Doñate – Unión por la Patria – Río Negro
- María Eugenia Duré – Unión por la Patria – Tierra del Fuego
- Carlos Mauricio Espínola – Unidad Federal – Corrientes
- Flavio Sergio Fama – UCR – Catamarca
- Anabel Fernández Sagasti – Unión por la Patria – Mendoza
- Natalia Gadano – Innovación Federal – Río Negro
- Eduardo Galaretto – Unidad Federal – Córdoba
- Silvina García Larraburu – Unión por la Patria – Río Negro
- Guillermo Giménez Navarro – Unión por la Patria – La Rioja
- Nora del Valle Giménez – Unión por la Patria – Salta
- María Teresa González – Unión por la Patria – Formosa
- Luis Alfredo Juez – PRO – Córdoba
- Mariana Juri – UCR – Mendoza
- Alicia Margarita Kirchner – Unión por la Patria – Santa Cruz
- Daniel Bruno Korneberger – Innovación Federal – La Pampa
- Sergio Napoleón Leavy – Unión por la Patria – Salta
- Claudia Alejandra Ledesma Abdala – Unión por la Patria – Santiago del Estero
- Marcelo Lewandowski – Unión por la Patria – Santa Fe
- Carlos Alberto Linares – Unión por la Patria – Chubut
- Cándida Cristina López – Unión por la Patria – Corrientes
- María Florencia López – Unión por la Patria – La Rioja
- Juan Luis Manzur – Unión por la Patria – Tucumán
- José Miguel Ángel Mayans – Unión por la Patria – Formosa
- Sandra Mendoza – Unión por la Patria – Chaco
- María Carolina Moisés – Unión por la Patria – Jujuy
- Gerardo Montenegro – Unión por la Patria – Santiago del Estero
- José Emilio Neder – Unión por la Patria – Santiago del Estero
- Stella Maris Olalla de Moreira – UCR – Entre Ríos
- Oscar Isidro Parrilli – Unión por la Patria – Neuquén
- María Inés Pilatti Vergara – Unión por la Patria – Chaco
- Mariano Recalde – Unión por la Patria – CABA
- Jesús Fernando Rejal – Unión por la Patria – La Rioja
- Antonio Rodas – Unión por la Patria – Chaco
- Sonia Margarita Rojas Decut – Unión por la Patria – Misiones
- Fernando Ariel Salino – Unión por la Patria – San Luis
- Silvia Estela Sapag – Unión por la Patria – Neuquén
- Mónica Esther Silva – Juntos Somos Río Negro – Río Negro
- Rodolfo Alejandro Suárez – UCR – Mendoza
- Guadalupe Tagliaferri – PRO – CABA
- Edith Eliza Terenzi – Despierta Chubut – Chubut
- Sergio Mauricio Uñac – Unión por la Patria – San Juan
- Mercedes Valenzuela – Innovación Federal – La Rioja
- Alejandra María Vigo – Córdoba Federal – Córdoba
- Eduardo Alejandro Vischi – UCR – Corrientes
- Víctor Zimmermann – UCR – Chaco
- Pablo Daniel Blanco – UCR – Tierra del Fuego
Abstenciones y ausentes
- Romero, Juan Carlos – Cambio Salta – Salta (se abstuvo)
- Crexell, Carmen Lucila – Comunidad Neuquén – Neuquén (ausente, no figura votando en el tablero)
Con esta última definición, el Senado cerró una jornada de cinco rechazos consecutivos a los decretos del Ejecutivo, que contemplaban reestructuraciones en organismos clave del Estado. Desde la oposición, el foco estuvo puesto en la defensa de los derechos culturales, el acceso federal a expresiones artísticas y la preservación de herramientas institucionales creadas tras el retorno democrático.