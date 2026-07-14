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Estados Unidos suspendió la retirada de aviones cisterna militares del aeropuerto de Tel Aviv

Washington tomó la medida en medio de la última escalada con Irán, que elevó la tensión regional

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Aviones cisterna de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos están alineados en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion en Lod, cerca de Tel Aviv, Israel, el 19 de mayo de 2026 (REUTERS/ Dedi Hayun)
Aviones cisterna de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos están alineados en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion en Lod, cerca de Tel Aviv, Israel, el 19 de mayo de 2026 (REUTERS/ Dedi Hayun)

En medio de la última escalada entre Irán y Estados Unidos, este último ha decidido suspender la retirada de sus aviones militares cisterna del aeropuerto de Tel Aviv. Esta medida generó la protesta de la Autoridad Aeroportuaria israelí, debido a la posible cancelación de vuelos comerciales por la ocupación de espacio en el principal aeropuerto del país.

Hace un mes, el aeropuerto de Ben Gurión, situado en la periferia de Tel Aviv, ya había advertido sobre la posible cancelación de vuelos comerciales si no se retiraban 15 aviones estadounidenses estacionados desde el inicio de la guerra contra Irán, que comenzó el 28 de febrero.

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Luego del anuncio de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos para finalizar la contienda, varios de los 72 aviones que permanecían en Ben Gurión fueron trasladados a bases militares dentro de Israel.

Actualmente, según el canal de televisión israelí 12 y lo confirmado por el Ministerio de Transportes, Estados Unidos ha congelado la retirada de los aviones restantes —sin especificar la cantidad—, lo que provocó nuevamente la queja de la Autoridad Aeroportuaria israelí.

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Un buque en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam, Omán. 13 de julio de 2026. REUTERS/Stringer
Un buque en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam, Omán. 13 de julio de 2026. REUTERS/Stringer

En una carta divulgada por un medio israelí, un alto funcionario de dicho organismo advirtió que la suspensión tiene una importancia operativa “inmediata y seria”.

Existe preocupación por el posible impacto en hasta 50.000 billetes de vuelos comerciales, motivo por el cual la Autoridad Aeroportuaria solicitó al Ministerio de Defensa israelí que busque una solución que no perjudique a los ciudadanos.

La decisión de Estados Unidos de mantener los aviones ocurre mientras se intensifica la tensión con Irán, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, declarara cancelado el preacuerdo alcanzado para poner fin a la guerra.

Esta nueva escalada se refleja en ataques diarios de Estados Unidos en territorio iraní y la respuesta de la República Islámica con bombardeos en países del Golfo Pérsico y Jordania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Kylie Cooper)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Kylie Cooper)

La palabra de Donald Trump

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las fuerzas estadounidenses controlan el estrecho de Ormuz, defendió la ofensiva militar contra Irán y ratificó que mantendrá el bloqueo marítimo contra la República Islámica. Además, afirmó que la campaña militar destruyó gran parte de las capacidades militares iraníes y reiteró que su administración impedirá que Teherán desarrolle un arma nuclear.

Durante una entrevista con Newsmax el lunes por la noche, Trump justificó los ataques estadounidenses al sostener: “Estamos atacando a Irán ahora mismo, y se lo merecen porque no van a tener un arma nuclear, eso se lo podemos asegurar con total certeza”. El mandatario insistió en que impedir que Irán obtenga ese tipo de armamento constituye uno de los principales objetivos de su administración.

Consultado sobre la situación en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte mundial de petróleo y gas, el presidente estadounidense afirmó que las fuerzas de su país mantienen el control de la zona. “Nosotros lo controlamos. Ellos pueden causar problemas. Pueden hacer cosas que no están bien. Pero nosotros lo controlamos”, expresó.

Trump también atribuyó a la campaña militar importantes daños sobre la infraestructura defensiva iraní. “Hemos destruido la mayor parte de su radar, mucha de su munición, muchos de sus lanzadores de armas. Hemos destruido drones. Hemos destruido misiles”, sostuvo al describir el alcance de las operaciones militares.

En ese contexto, el mandatario confirmó que su administración volverá a aplicar un bloqueo marítimo contra Irán. “El bloqueo fue un éxito tremendo. Estuvo ahí durante dos meses y nadie pudo pasar. Estamos poniendo eso ahí. Vamos a dejar pasar a todos, excepto si haces negocios con Irán”, afirmó durante la entrevista.

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