Senado, en vivo: se votan la emergencia pediátrica, el financiamiento de universidades y otros vetos de Milei

Desde las 11, se espera que la Cámara alta avance en la desactivación de cuatro decretos de facultades delegadas y un DNU, ya rechazados la semana pasada por Diputados

El Senado se prepara para sancionar las leyes que declara la emergencia pediátrica por un año -Hospital Garrahan de emblema- y que refuerza los presupuestos de universidades públicas.

Además, se desactivarían cuatro decretos de facultades delegadas y un DNU ya rechazados la semana pasada por Diputados, por lo que perderán vigor.

14:20 hsHoy

El Senado abrió la sesión con quórum

El Senado consiguió el quórum

Con 46 senadores presentes y 26 ausentes, la Cámara alta inició la sesión prevista para tratar la emergencia pediátrica, el refuerzo de los fondos universitarios y la revisión de decretos del Ejecutivo.

Entre los que no dieron quórum estuvieron la radical Carolina Losada; los macristas Carmen Álvarez Rivero y Martín Goerling; el formoseño Francisco Paoltroni; y casi todo el bloque libertario, con excepción de Bruno Atauche y Ezequiel Abdala, que sí estuvieron en el recinto.

14:00 hsHoy

El Senado sancionará hoy la emergencia pediátrica y el refuerzo de los presupuestos universitarios

La sesión comenzará a las 11. La oposición se impuso en la reunión de Labor Parlamentaria realizada esta tarde. También se desactivarían cuatro decretos de facultades delegadas y un DNU ya rechazados la semana pasada por Diputados, por lo que perderán vigor

Mariano Casal

Por Mariano Casal

El pleno del Senado volverá a reunirse en el recinto en las próximas horas (Fotos: Maximiliano Luna)

La oposición senatorial se impuso durante la tarde de ayer, como era previsible, en una reunión de Labor Parlamentaria y empujó para hoy una sesión, desde las 11, para sancionar las leyes que declara la emergencia pediátrica por un año -Hospital Garrahan de emblema- y que refuerza los presupuestos de universidades públicas. Además, se desactivarían cuatro decretos de facultades delegadas y un DNU ya rechazados la semana pasada por Diputados, por lo que perderán vigor.

13:59 hsHoy

Refuerzo de presupuestos universitarios: hubo dictamen en el Senado y quedó listo para su sanción

La iniciativa avanzó esta tarde en el plenario de las comisiones de Educación; y de Presupuesto y Hacienda. La oposición quiere ir rápido al recinto. La Casa Rosada prepara nuevo veto

Mariano Casal

Por Mariano Casal

El legislador cristinista y titular
El legislador cristinista y titular de la comisión de Educación de la Cámara alta, Eduardo De Pedro (Prensa Senado)

Con el empuje de la oposición y sin posibilidad de ser frenado por el oficialismo, el plenario de las comisiones de Educación; y de Presupuesto del Senado, firmó esta tarde el dictamen del proyecto ya aprobado por Diputados que refuerza y blinda los presupuestos de las universidades públicas, el cual quedó listo para ser sancionado en los próximos días. La iniciativa será vetada por la Casa Rosada, tal como ocurrió el año pasado.

