Un sindicalista agredió a Eduardo Feinmann a la salida de la radio

El sindicalista Marcelo Peretta agredió al periodista Eduardo Feinmann en la puerta de radio Mitre.

Según relataron testigos del incidente y quedó reflejado en un video publicado por el sitio Bardeo News, el gremialista del sector de Farmacéuticos y Bioquímicos esperó al comunicador en la calle Mansilla para insultarlo y agredirlo.

Además de ser gremialista, Peretta incursionó este año en la política: fue candidato a legislador porteño en mayo y terminó último, con 0,13% (2082 votos), entre los 17 partidos que presentaron listas. Ahora volvió anotar su nombre para competir en las elecciones nacionales de octubre.

Feinmann es el periodista más escuchado de la Argentina. Su programa “Alguien tiene que decirlo” supera el 40% de share en las mediciones de Ibope y se mantiene en el primer lugar desde su inicio, en 2022. En televisión también encabeza todas las tardes en A24 una de las emisiones periodísticas más importantes del país.

Según publicó en redes sociales, Peretta fue a la puerta de Radio Mitre para cuestionar algunas críticas del periodista y pedirle que se disculpe. Sin embargo, en el video que acompaña esta nota se observa una actitud prepotente y violenta del candidato con exiguo respaldo electoral.

El incidente no pasó a mayores gracias a la intervención del economista Guillermo “Willy” Laborda, que participa del programa radial de Feinmann, y de una oficial de la Policía de la Ciudad que se encontraba en la zona.

En 2022, el sindicalista Peretta había atacado a un abogado

No es la primera vez que Peretta es protagonista de un hecho violento en la calle. En marzo de 2022, fue filmado mientras insultaba y le pegaba a Gustavo Jorge Gallo, un abogado que trabajaba para la Asociación de Distribuidoras de Especialidades Medicinales (ADEM), quien, en la denuncia policial, afirmó que el agresor “le propinó diversas patatas en el cuerpo y en la cara, así como también golpes de puño, provocándole lesiones en la zona de la nariz” y que incluso fue empujado para que “ruede por las escaleras”.

