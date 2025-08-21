Política

Patricia Bullrich culpó a Kicillof por la violencia en el partido de Independiente: “No puede garantizar la seguridad”

La ministra de Seguridad calificó de “inútil” al gobernador y vinculó a su gestión porque “convive con los barras y sus negocios”. El gobierno bonaerense apuntó contra la Conmebol y el club porque se había solicitado la suspensión del encuentro

La ministra Patricia Bullrich apuntó contra el gobernador Axel Kicillof por permitir el ingreso del público visitante y "no cuidar a la gente"

La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, cuestionó al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires luego de los incidentes violentos que obligaron a suspender el partido entre Independiente y Universidad de Chile anoche en el estadio Libertadores de América, durante la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, cuando el marcador se encontraba igualado 1-1.

A través de un mensaje difundido en la red social X, Bullrich afirmó: “Lo de ayer en Independiente fue una tragedia. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo hacer intervenir a la Policía para recuperar el orden. Se olvidaron de cuidar a las familias y a los hinchas de bien”.

La ministra manifestó además que las autoridades provinciales “conviven con los barras y sus negocios, igual que antes festejaban y trabajaban con los grupos piqueteros que llevaron a la Argentina al desorden”. Y añadió: “Recuperamos el orden una vez, y ahora vamos a hacer lo mismo con los barras bravas, sean de donde sean”.

En su mensaje, Bullrich reprochó puntualmente al gobernador de Buenos Aires por el accionar en el territorio bonaerense, y vinculó los hechos con las últimas medidas que definió el mandatario junto al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. "El inútil de Kicillof se saca fotos con Tapia para la vuelta de las dos hinchadas por puro show electoral, pero es evidente que no puede garantizar la seguridad ni cuidar a la gente”, repudió.

Hinchas se enfrentaron en una tribuna este miércoles, en el partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en el estadio (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

El partido fue suspendido luego de que varios hinchas visitantes arrojaran objetos y proyectiles desde la tribuna Pavoni Alta hacia la Baja, donde se encontraban simpatizantes de Independiente. Posteriormente, miembros de la barrabrava local se desplazaron hasta el sector visitante, lo que desencadenó una pelea que dejó varios heridos de gravedad y, al menos, un simpatizante visitante cayó al vacío.

Con un comunicado formal, el Ministerio de Seguridad nacional remarcó que hubo “fallas graves” y criticó la decisión de permitir el regreso del público visitante a los estadios. En concreto, la comunicación apuntó a “la Policía Bonaerense y la Aprevide" por dejar habilitar el “ingreso violento de la barra visitante, destrozos, proyectiles, deficiencias en las requisas y desoír la recomendación de Conmebol de instalar redes de contención”. Ante la ausencia de control efectivo, indicaron: “Además, la Policía recibió la orden de no intervenir desde antes del inicio del partido, lo que prolongó la violencia sin control y dejó una tragedia”.

El comunicado del ministerio de Seguridad
El Gobierno enumeró las medidas que tomó en relación al partido

El Ministerio confirmó que, como consecuencia de los enfrentamientos en tribunas y campo de juego, hay al menos 23 personas heridas, dos de ellas en estado grave.

“Esta irresponsabilidad se agrava cuando el gobernador Axel Kicillof y el presidente de la AFA (por Claudio Tapia) deciden, de manera inconsulta, llevar adelante una acción propagandística y electoral anunciando el regreso del público visitante en el fútbol local, con una evidente incapacidad de acción y la falta de planificación y de medidas de prevención necesarias", señaló el comunicado.

La cartera de Bullrich destacó la labor de las fuerzas federales: “La Gendarmería Nacional requisó los micros de la barra visitante en el ingreso al país; el programa Tribuna Segura controló a más de 25.000 asistentes en el estadio, aplicando admisiones y capturas; y se impidió el ingreso de Juan ‘El Gordo Juani’ Lenzicki, jefe de la barra de Independiente con restricción vigente".

El momento en el que un hincha se desmaya después de ser agredido

El ministerio informó que presentará una denuncia penal y catalogó el episodio como “uno de los más graves en la historia del fútbol argentino”. “Deja expuesta la total incompetencia de la Aprevide y del Ministerio de Seguridad bonaerense, que por acción u omisión consolidaron un esquema de ‘hinchadas unidas’ y ‘dejar hacer’ que agrava la violencia", señala el duro mensaje.

El ministro de Seguridad Bonaerense, Javier Alonso, responsabilizó hoy a la Conmebol por los gravísimos incidentes en la cancha de Independiente, y señaló que “ninguno de esos protocolos se cumplió”, al explicar que la violencia desatada en las tribunas podría haberse evitado si las advertencias realizadas a tiempo hubieran sido tomadas en cuenta por el club y el delegado de la entidad sudamericana.

“Si el partido se hubiera suspendido a tiempo, estábamos en condiciones de desalojar el estadio sin que ocurriera nada de todo esto, pero no se cumplieron los protocolos. Lo que pasó fue consecuencia de la falta de decisión y del fallo de la seguridad privada”, consideró el funcionario de Kicillof, en diálogo con Infobae en vivo.

El posteo en X de Patricia Bullrich

Luego de la barbarie en el estadio, la FIFA, por intermedio de su presidente, Gianni Infantino, elevó un comunicado condenando la “impactante violencia” que se vivió en Avellaneda. “Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó a la cancelación del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile, en Buenos Aires”, comenzó el titular de la entidad madre del fútbol mundial.

“Desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos”, finalizó el mensaje de la máxima autoridad del fútbol profesional.

