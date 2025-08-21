Política

Guillermo Francos reveló una frase que le dijo Milei: “Debo ser el presidente menos cruel de la historia argentina”

El jefe de Gabinete habló el día después de la durísima sesión en el Congreso y destacó la labor del jefe de Estado y del ministro Luis Caputo. Además consideró que el Gobierno logró “sacar un empate” en el parlamento, al sostener el veto al aumento de las jubilaciones

Guardar
Guillermo Francos, jefe de Gabinete

Luego de un miércoles en el que tuvo que negociar sin pausas para evitar otra jornada negra para el Gobierno en el Congreso, el jefe de Gabinete Guillermo Francos cuestionó las críticas de la oposición a la administración libertaria.

Al analizar la sesión en la Cámara de Diputados, el funcionario describió la dinámica parlamentaria como una “puja” permanente. “La semana pasada nos habían goleado. Ayer estuve haciendo uso del teléfono toda la tarde y al final sacamos un empate, porque le evitamos al ministro de Economía un gasto que no podíamos afrontar”, destacó en referencia a que se pudo sostener el veto presidencial al aumento de las jubilaciones.

En una nueva edición del Council of the Americas, Francos defendió la gestión de Luis Caputo, a quien calificó como “el mejor ministro de Economía de la historia”. Y resaltó la labor de Javier Milei al frente de Poder Ejecutivo; para hacerlo, apeló a una frase del propio mandatario: “A veces el presidente comenta: ‘Me dicen que soy cruel. Y en realidad, yo debo ser el presidente menos cruel que ha tenido la Argentina, porque me estoy fijando en el futuro de los argentinos, en el de los jóvenes y de quienes tienen que desarrollarse y vivir en este país’”.

Javier Milei y Guillermo Francos
Javier Milei y Guillermo Francos

La referencia surgió luego de que Francos criticara a los legisladores que rechazaron el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad. “Nadie planteó cómo había subido la discapacidad en nuestro país. No tuvimos ninguna guerra, no tuvimos ningún problema que haya generado discapacidades. Bueno, claramente, esas pensiones se utilizaron con fines políticos”.

Luego, al referirse a la disputa por las jubilaciones y la salud del sistema previsional, Francos advirtió sobre su inviabilidad: “El Estado pasó a tener el doble de jubilados por este sistema de moratorias que los que de jubilados que habían hecho aportes. Entonces, ¿quién puede explicar cómo resiste un sistema de jubilaciones que no tiene absolutamente ninguna chance de financiamiento? Hoy la Argentina tiene un trabajador y medio activo por jubilado. Insostenible”.

En otro momento de su exposición, el funcionario atribuyó parte de la desconfianza social -ante cualquier jornada de volatilidad cambiaria- a una “deformación” cultural, producto de décadas de intervención estatal.

Guillermo Francos habla durante el
Guillermo Francos habla durante el Council of the Americas (Foto: Adrián Escandar)

“Está este problema de la programación que tienen los argentinos en la cabeza después de tantos años de intervención del Estado en la economía, que ante cualquier ruidito tenemos esta deformación de ir a protegernos en el dólar”, explicó.

En la misma línea, agregó: “La realidad es que era impensable que pudiéramos tener un país que esté desde el primer mes habiendo cortado el déficit, pero que haya llegado a esta situación de equilibrar la inflación que teníamos en diciembre a tener una inflación de un dígito”.

El jefe de Gabinete concluyó su intervención ante el Council of the Americas con una crítica directa a la dirigencia política opositora: “La irresponsabilidad que han tenido los gobiernos del kirchnerismo para traernos a esta situación, es increíble que todavía sean capaces de hablar, algunos en libertad, otros en prisión... pero todos emiten juicios para criticar a un Gobierno que lo único que trata de hacer es generar condiciones macroeconómicas sólidas para que todos ustedes, los empresarios de la Argentina en libertad, nos permitan crecer”.

Temas Relacionados

Council of the AmericasGuillermo FrancosJavier MileiCongresoLuis CaputoJubilacionesDiscapacidad

Últimas Noticias

Senado, en vivo: se votan la emergencia pediátrica, el financiamiento de universidades y otros vetos de Milei

Desde las 11, se espera que la Cámara alta avance en la desactivación de cuatro decretos de facultades delegadas y un DNU, ya rechazados la semana pasada por Diputados

Senado, en vivo: se votan

Cumbre secreta en Casa Rosada: el “triángulo político” de Milei se reunió de noche y tomó definiciones clave

Karina Milei, Guillermo Francos y Santiago Caputo se reunieron en las últimas horas del miércoles. Después se anunció el despido del titular de ANDIS, Diego Spagnuolo. Crónica de una jornada frenética para el Gobierno

Cumbre secreta en Casa Rosada:

Villarruel viajará a Chubut para participar del aniversario de una localidad donde vivió

La vicepresidente arribará este viernes a la provincia patagónica. Participará del acto por el aniversario de Río Mayo, donde residió en su adolescencia. Es la primera visita oficial luego del cierre de listas del domingo pasado para las elecciones de octubre

Villarruel viajará a Chubut para

Jorge Macri: “Nuestro país estabilizó y ordenó su macroeconomía, la previsibilidad le devuelve la confianza a quienes buscan invertir”

El jefe de Gobierno porteño participó de la nueva edición del Council of the Americas, que reúne empresarios, inversores y dirigentes nacionales

Jorge Macri: “Nuestro país estabilizó

Cómo consultar el padrón de las elecciones de Corrientes de este 31 de agosto

La aparición de nuevas fuerzas opositoras y divisiones internas en el oficialismo generan un escenario electoral abierto, con múltiples opciones para los votantes y expectativas de resultados ajustados

Cómo consultar el padrón de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Habló Cristian Graf del hallazgo

Habló Cristian Graf del hallazgo de un cadáver en su casa: “No sabemos cómo llegó el cuerpo de Diego ahí”

Senado, en vivo: se votan la emergencia pediátrica, el financiamiento de universidades y otros vetos de Milei

Receta de budín de naranja sin manteca ni harina, rápida y fácil

El INCAA modificó condiciones para que las películas accedan a subsidios

El Gobierno aprobó el plan de acción de Aerolíneas Argentinas y estima una ganancia operativa en el año de $59.000 millones

INFOBAE AMÉRICA
“Les sacan la cresta, mil

“Les sacan la cresta, mil contra cinco”: la cobertura de los medios chilenos sobre los incidentes entre Independiente y la U

Descubren en Canadá una libélula de 75 millones de años con alas diseñadas para planear grandes distancias

El cerebro descarta memorias poco útiles para facilitar nuevas experiencias

El descubrimiento de un nuevo sitio arqueológico revela secretos inéditos de la sociedad Tiwanaku en Bolivia

La insólita competencia en Corea del Sur donde gana quien no hace nada por 90 minutos

TELESHOW
Wanda Nara reveló el motivo

Wanda Nara reveló el motivo por el que Mauro Icardi la llamó: “Me contó la noticia que todos se imaginan”

El llamativo gesto de Mauro Icardi con la China Suárez luego del furibundo posteo de Wanda Nara: “Mi presente”

Los días de calma, caminatas y risas de Nicolás Cabré con Rufina y Rocío Pardo en las sierras de Córdoba

Las postales de Wanda Nara en Los Ángeles: parque de diversiones, compras en Rodeo Drive y cambio de estilo

Zaira Nara habló de su foto viral con Nicolás Furtado y sorprendió al revelar su vínculo con Facundo Pieres