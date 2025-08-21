Cómo consultar el padrón de las elecciones de Corrientes de este 31 de agosto

El 31 de agosto Corrientes elige gobernador, vice y legisladores provinciales en una jornada clave (REUTERS/Agustin Marcarian)

Con vistas al 31 de agosto, la provincia de Corrientes se prepara para una jornada electoral en la que se definirán sus autoridades provinciales y representantes legislativos. La novedad principal del proceso es el acceso digital al padrón electoral, que permite a los ciudadanos consultar su lugar de votación a través del sitio oficial del Poder Judicial provincial.

La oferta de candidatos es amplia y las recientes divisiones políticas anticipan una competencia ajustada. La ciudadanía ya comenzó a verificar su inclusión en los listados oficiales para garantizar la participación.

Qué se vota en las elecciones Corrientes 2025

En esta edición electoral, Corrientes convoca a sus ciudadanos a elegir cargos decisivos para su organización política y administrativa. El llamado a comicios se formalizó por medio del Decreto 1056/25, firmado por el gobernador Gustavo Valdés y publicado el 26 de mayo en el Boletín Oficial.

El sistema de votación será presencial, con boleta en urna y control de autoridades electorales (AP Photo/Matias Delacroix)

Las autoridades a renovar comprenden al gobernador y vicegobernador, quienes encabezarán un nuevo ciclo en la administración ejecutiva provincial. Además, se elegirán cinco senadores provinciales titulares y tres suplentes, junto con 15 diputados provinciales titulares y ocho suplentes. Estos recambios responden a la finalización de los actuales mandatos el 10 de diciembre de 2025, conforme a la normativa vigente.

El proceso electoral abarca tanto la selección de senadores y diputados como la elección de los próximos gobernantes provinciales. Competirán al menos siete fuerzas políticas que presentaron fórmulas para la gobernación y la vicegobernación. Este abanico de candidaturas muestra la fragmentación dentro del oficialismo y la emergencia de nuevas alternativas opositoras, lo que augura un escenario dinámico y abierto para el electorado.

Además, en más de 70 municipios correntinos también se renovarán autoridades locales, como intendentes y concejales, de acuerdo al cronograma establecido.

Quiénes pueden votar en los comicios del 31 de agosto en Corrientes

La ley electoral provincial establece con precisión las condiciones de participación. Según el Artículo 1° del Código Electoral local, pueden votar todos los ciudadanos nativos, por opción y naturalizados, sin distinción de género, que tengan dieciocho años y no estén comprendidos en las inhabilitaciones previstas por la ley. Esta disposición garantiza una representación amplia y diversa en línea con los estándares nacionales.

Existen excepciones puntuales:

Están exceptuados de votar los ciudadanos mayores de 70 años.

Jueces y auxiliares que deban permanecer en sus funciones durante el proceso electoral.

Personas que, por distancia justificada, se encuentren a más de quinientos kilómetros de su lugar de votación.

Quienes estén imposibilitados por razones de salud debidamente certificadas.

Personal de servicios públicos que, por sus funciones, no pueda ausentarse.

Cada excepción debe contar con justificación y certificación conforme a la ley.

La ley provincial habilita a votar a ciudadanos mayores de 18 años, con excepciones detalladas por la normativa (Europa Press/Contacto/Maximiliano Ramos)

No figuran en el padrón las personas declaradas dementes o que carecen de capacidad para comunicarse por escrito, soldados conscriptos, miembros de fuerzas de seguridad en actividad, personas detenidas con condena firme durante la privación de libertad, condenados por determinados delitos y quienes hayan perdido sus derechos políticos mediante disposición legal o reglamentaria.

El cumplimiento de estos requisitos resulta esencial para aparecer en el padrón electoral de Corrientes y ejercer el derecho al voto el 31 de agosto.

Cómo consultar el padrón electoral de Corrientes

Los ciudadanos pueden verificar su lugar de votación en la página oficial del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, encargado de administrar y publicar los listados de electores.

Para consultar la información:

Acceder al apartado “Elecciones” en el sitio institucional. Seleccionar el enlace “Consulta al Padrón Definitivo – Elecciones Provinciales del 31 de Agosto”. Ingresar el número de Documento Nacional de Identidad (DNI). Elegir el género, con opciones de Masculino, Femenino o No Binario.

La consulta digital al padrón busca agilizar la participación y evitar inconvenientes el día de la elección (REUTERS/Matías Baglietto)

La plataforma brinda el dato fundamental: la mesa y el orden en que cada persona debe votar el día de la elección. Este recurso agiliza la participación y previene inconvenientes el 31 de agosto, representando un avance en la organización de los comicios.

Para votar, se admiten el Documento Nacional de Identidad, la Libreta Cívica y la Libreta de Enrolamiento. Se exige que el elector presente el documento que figura en el padrón.

El sistema de votación que se usará en las elecciones de Corrientes

La provincia utilizará el sistema tradicional de voto presencial. Cada elector deberá asistir personalmente al establecimiento asignado, presentar el documento requerido y depositar el voto en la urna designada, bajo la supervisión de autoridades electorales. Los votos se emiten en sobre cerrado en cabinas individuales, lo que garantiza el secreto del sufragio.

Para votar es obligatorio presentar el DNI que figura en el padrón (EFE/Enrique García Medina)

El escrutinio y la conformación de listas, tanto en el ámbito provincial como para la elección del gobernador, siguen los procedimientos del Código Electoral local y las normas complementarias. No se anuncian cambios respecto de ediciones anteriores ni se prevé la incorporación de sistemas electrónicos.

El cumplimiento de la normativa respalda la validez y transparencia de los comicios, donde la participación informada, la correcta consulta al padrón y la presentación del documento correspondiente son pilares del acto electoral en Corrientes.