Política

Qué espera el PJ para CABA y PBA: la clave del 7 de septiembre y la apuesta a consolidar el segundo lugar

Para el peronismo es determinante ganar en la elección local de la provincia de Buenos Aires para poder ser competitivos el 26 de octubre. De lo contrario, advierten la llegada de una ola violeta con el sello libertario

Joaquín Múgica Díaz

Por Joaquín Múgica Díaz

Guardar
Mariano Recalde, Jorge Taiana e
Mariano Recalde, Jorge Taiana e Itai Hagman, los nombres del peronismo para las campañas en CABA y Buenos Aires

Las elecciones en la provincia y la ciudad de Buenos Aires en octubre serán una parada muy difícil para Fuerza Patria, que logró un acuerdo de unidad para contener a todos los sectores del esquema político y decidió enfrentar la elección con dos candidatos que no estaban en el radar de la mayoría de los dirigentes del peronismo. Dos nombres propios que se definieron en las mesas chicas de la negociación.

El concepto que más se repite en el PJ Bonaerense es que la elección del 26 octubre depende, en gran proporción, de lo que suceda el 7 de septiembre, cuando se lleven a cabo las elecciones provinciales. Si en la primera se encuentran con una derrota, la posibilidad de ser competitivos en un mes y medio después es nula.

En cambio, si ganan en la provincia, quedarán mejor parados en una elección de medio término nacional, donde es probable que haya un aumento en la cantidad de electores debido al reconocimiento de lo que se elige. “El efecto de septiembre va a ser determinante. Si el poder territorial del peronismo logra ganarle al gobierno en septiembre, se pone competitivo para octubre”, analizó un diputado nacional.

En el peronismo entienden que la de septiembre será una elección con poca participación de la gente, motivo por el cual el control territorial de los intendentes va a tener peso específico. La maquinaria peronista tiene que aceitarse para afrontar una elección que todos advierten complicada y que será determinante para saber cuál es la capacidad de competencia que tienen para octubre.

Axel Kicillos hace campaña con
Axel Kicillos hace campaña con sus ministros y algunos intendentes para enfrentar una dura batalla electoral en la provincia

Como cada elección, en la dirigencia hay dudas sobre cómo se comportarán los intendentes. En los comicios provinciales la boleta papel tradicional les da la posibilidad de jugar con el corte y repartir la municipal para asegurarse que no haya un arrastre negativo. En la nacional, en cambio, si quisieran hacerlo, no pueden. La boleta única papel se los impide.

Las suspicacias sobre el comportamiento de los intendentes es un clásico de las elecciones. La dirigencia que compite siempre los mira de reojo. Confían en algunos. En otros, no. Hay dudas infundadas que se instalan como parte de los sinuosos caminos que tuvo la historia de los jefes comunales en el territorio.

En el kicillofismo aseguran que los intendentes se están moviendo con determinación para poder cautivar al electorado y convencer a la gente de ir a votar. Se encuentran, como sabían de antemano, con un parte del electorado que está desmotivada o que no conoce bien qué es lo que se vota en los comicios provinciales.

“Está muy difícil la campaña. Hay lugares de la Primera que no están sufriendo tanto la crisis como la Tercera. Eso se va a notar en el momento de la votación”, aseguró un intendente, que hila los posibles resultados de septiembre con octubre, y advierte que, a medida que pasan los días, si el Gobierno mantiene el dólar y los precios estables, comenzará a crecer una ola violeta que se esparza por todo el país.

Juan Grabois fue uno de
Juan Grabois fue uno de los ganadores en el cierre de lista bonaerense y porteño

Son percepciones creadas sobre las recorridas y las encuestas, que no siempre son certeras. Tal vez haya miradas menos pesimistas, que adviertan una lucha, mano a mano, con los libertarios en las dos elecciones de la provincia de Buenos Aires. Ven al peronismo desordenado, agrietado.

“Hay una situación económica que les hizo perder el encanto. Una cosa son las redes, otra es la elección”, sostuvo una legisladora provincial que está inmiscuida en la campaña provincial y que está convencida de que el peronismo tiene capacidad de dar pelea. “Si ganamos en septiembre, tomamos envión y evitamos que nos caguen a trompadas en octubre”, se sinceró un intendente del conurbano.

En lo que respecta a la elección porteña, la lectura es más lineal. El peronismo apunta todos sus cañones a quedarse con el segundo lugar y que ingrese al Congreso Mariano Recalde, como senador por la minoría. Esa perspectiva se mimetiza bastante con la realidad.

En los hechos, el PJ sabe que no puede enfrentar mano a mano a la opción libertaria, pero también tiene en claro que todas las opciones opositoras no tienen capacidad de competir para poder meter un legislador. Son, a priori, candidaturas testimoniales de dirigentes que no tiene una estructura política detrás. La única que capacidad real de crecer es la del radical Facundo Manes.

Jorge Taiana participó del primer
Jorge Taiana participó del primer acto del PJ en calidad de candidato a diputado nacional

Patria Bullrich no debería tener problema para quedarse con el primer lugar, mientras que Recalde renovaría su banca con un segundo lugar. Graciela Ocaña, Martín Paleo, Diego Guelar, Esteban Paulon y Marcela Campagnoli, además de las dos opciones de izquierda, corren muy de atrás para construir una opción competitiva. Manes, en cambio, tiene capacidad para instalarse como una opción de centro aunque será difícil que pelee el segundo lugar con el peronismo, que tiene un porcentaje de votos consolidado.

La presencia de Itaí Hagman en la boleta de diputados muestra a Juan Grabois como uno de los ganadores de la negociación interna del peronismo. Hagman tiene dos años más de mandato en la Cámara baja pero, como parte de un acuerdo del dirigente social con la cúpula de Fuerza Patria, se convirtió en la cabeza de lista porteña para dar la batalla de octubre.

El peronismo ve el crecimiento de una ola violeta de la cuál no tiene real dimensión. No sabe si será grande, si impactará de lleno en la provincia de Buenos Aires o si inundará gran parte del país. De lo que hay seguridad plena es que librarán una batalla electoral que no los tiene como favorito y de la cual pueden salir muy heridos.

Temas Relacionados

PeronismoCABABuenos AiresElecciones 2025Jorge TaianaMariano RecaldeCristina KirchnerItaí HagmanJuan GraboisAxel KicillofÚltimas noticias

Últimas Noticias

La UCR bonaerense busca contener la interna y replegarse para el desafío de Somos Buenos Aires

Los radicales quedaron divididos en tres fracciones tras la implosión que se desató durante el último cierre de listas, lo que provocó que el sello no aparezca en las elecciones legislativas nacionales. Ahora buscan unir fuerzas para competir en cuatro secciones el próximo 7 de septiembre

La UCR bonaerense busca contener

PRO liberal: el macrismo habla de volver a sus orígenes y relanzar el espacio para después de las elecciones

Mauricio Macri y su núcleo de dirigentes más cercanos reconocen que el partido perdió su identidad en los últimos años y cuestionan el “murmullo socialista interno”. Crecen las posibilidades de que haya una ruptura formal en los bloques parlamentarios

PRO liberal: el macrismo habla

Milei hablará ante empresarios para defender el rumbo económico, en medio de los debates clave del Congreso

El Presidente estará a cargo del cierre de la edición del Consejo de las Américas y luego viajará a Rosario para participar de un nuevo aniversario de la Bolsa de Comercio

Milei hablará ante empresarios para

Resignación en el Gobierno frente a otra semana adversa en el Congreso: priorizan enfocarse en la campaña

Las reuniones para definir detalles de la carrera proselitista se multiplican, mientras que apenas hubo intentos de convencer a la oposición para los debates parlamentarios. Así, las perspectivas para sostener los vetos de Milei empezaron a oscurecerse

Resignación en el Gobierno frente

Con final abierto, el Gobierno enfrenta una mega sesión para sostener los vetos que podría impactar en la campaña

Si la oposición logra imponerse, los proyectos tendrán un alto costo fiscal. El oficialismo aún no pudo asegurarse el número para bloquear las iniciativas por las tensiones con los gobernadores y los “heridos” en los cierres de listas

Con final abierto, el Gobierno
ÚLTIMAS NOTICIAS
Día Mundial del Mosquito: cómo

Día Mundial del Mosquito: cómo la ciencia redefine la lucha contra enfermedades transmitidas por vectores

La UCR bonaerense busca contener la interna y replegarse para el desafío de Somos Buenos Aires

PRO liberal: el macrismo habla de volver a sus orígenes y relanzar el espacio para después de las elecciones

Milei hablará ante empresarios para defender el rumbo económico, en medio de los debates clave del Congreso

Viajaban en el mismo auto, chocaron y el acompañante demandó al conductor: obtuvo una alta indemnización

INFOBAE AMÉRICA
Paraguay apunta a la industria

Paraguay apunta a la industria global de semiconductores de alta gama con el segundo foro tecnológico junto a Taiwán

Polémica en el Malba, entre dragones, acusaciones de plagio y discursos de odio

Joan Didion y el misterio de Linda Kasabian: el libro sobre la “Familia Manson” que nunca vio la luz

Spike Lee reúne a Denzel Washington y A$AP Rocky en una película sobre música, dinero y cultura urbana

La fascinante historia de los árboles y cómo su evolución modeló la vida humana

TELESHOW
Se conoció el video de

Se conoció el video de la agresión de Mauro Icardi a un hincha del Galatasaray: la reacción de la China Suárez en el conflicto

Aseguran que Gimena Accardi ya le había sido infiel a Nico Vázquez en 2018: “Él lo supo”

Marcos Ginocchio sorprendió a sus seguidores y presentó su nueva canción durante una transmisión en vivo

Pampita se sinceró y contó los detalles de su reconciliación con Martín Pepa: “Es algo distinto que no había hecho antes”

La respuesta de Melody Luz cuando le preguntaron si perdonaría a Charlotte Caniggia: “Solo recibí insultos y mentiras”