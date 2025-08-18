Quién es Sergio “Tronco” Figliuolo, el periodista que trabaja con Alejandro Fantino que será candidato libertario en PBA

Sergio Tronco Figliuolo fue incluido en la lista de diputados nacionales por Buenos Aires que encabeza José Luis Espert

En el cierre de listas para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, La Libertad Avanza sorprendió al incluir en el puesto número once de su nómina por la Provincia de Buenos Aires a Sergio Figliuolo, más conocido como “Tronco”, conductor de streaming, accionista del canal Neura y figura recurrente en el equipo de trabajo de Alejandro Fantino.

El nombre de Figliuolo aparece en la boleta encabezada por José Luis Espert, y comparte espacio con otros referentes mediáticos que en los últimos meses consolidaron su apoyo público al oficialismo libertario.

En el caso de “Tronco”, su salto al terreno electoral resulta sorpresivo pero no tanto: su vínculo con el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y su rol en Neura lo posicionaron como una figura cada vez más identificada con el proyecto político liderado por el Ejecutivo.

Según el listado oficial difundido por el espacio, los primeros lugares de la lista bonaerense están ocupados por Espert, Karen Reichardt, Diego Santilli, Gladys Noemí Humenuk y Sebastián Pareja. El nombre de Figliuolo aparece en el puesto 11, entre Giselle Castelnuovo y María Fernanda De Sensi. La inclusión del periodista fue registrada en el marco de las listas oficializadas este domingo, cuando las principales fuerzas políticas nacionales completaron las presentaciones ante la Cámara Nacional Electoral.

Quién es Sergio “Tronco” Figliuolo

Tronco conduce su propio programa en Neura el canal de streaming fundado por Alejandro Fantino con quien es socio

Sergio Figliuolo terminó de construir su perfil público en torno a los contenidos de Neura, el canal de streaming fundado por Alejandro Fantino, en el que se desempeña como conductor y, según sus propias palabras, como accionista. Desde ese lugar, ha acompañado distintos proyectos impulsados por el exconductor de televisión, además de tener su propio espacio dentro de la programación del canal.

Su aparición más comentada en el último tiempo tuvo lugar cuando recibió en su estudio a Javier Milei, Karina Milei y sus perros, en el marco de un programa especial que recaudaba fondos para refugios de animales.

Durante esa visita, realizada a fines de junio, el presidente presentó en vivo a Conan, a quien presentó como el padre de sus otras cuatro mascotas. “Acá está Conan. ¿Viste que es de verdad? Son buenitos, pero son muy territoriales. Con humanos no, pero con otros perros sí”, comentó Milei en pleno estudio de Neura, según registró la transmisión.

Karina, por su parte, también asistió con su perro y anunció una donación conjunta de un millón de pesos con su hermano para las organizaciones beneficiadas.

Javier Milei visitó un programa de streaming con sus perros

Esa exposición pública no fue un hecho aislado. Figliuolo ha entrevistado en varias oportunidades tanto al presidente como a su hermana, y desde su espacio en Neura sostiene con frecuencia mensajes de respaldo a la agenda libertaria.

A lo largo de los últimos meses, se lo ha visto compartir en redes sociales publicaciones en tono irónico contra dirigentes opositores.

En su cuenta personal, Figliuolo se presenta como “Master of Neura” y como alguien que está “harto”, sin mayores precisiones. Tiene como ubicación declarada Groenlandia y cuenta con más de 116 mil seguidores. Sus intervenciones en redes han funcionado como extensión de su rol mediático y canalizaron parte del contenido que ahora parece trasladarse al plano electoral.

“Lo digo en serio, no es broma. Pónganle a Tronco a competir. Que vaya el Joker de San Justo. No lo digo en joda”, había afirmado Fantino semanas antes del cierre definitivo. Finalmente figura en la misma boleta que el armador Sebastián Pareja, a quien el popular conductor había criticado duramente.

El periodista de Neura comparte boleta con otros candidatos de La Libertad Avanza como Karen Reichardt y Sebastián Pareja

Con este movimiento, La Libertad Avanza suma otra figura mediática a su estrategia de expansión política. Al igual que Virginia Gallardo en Corrientes y Karen Reichardt en Buenos Aires, Sergio “Tronco” Figliuolo se integra a un grupo de candidatos sin trayectoria partidaria tradicional, pero con fuerte presencia pública.

La nómina presentada por el oficialismo competirá en octubre bajo la nueva modalidad de Boleta Única de Papel, establecida por la Ley 27.781, que reemplazará al esquema de múltiples boletas partidarias.

Así, el periodista que creció bajo el ala e Fantino y se consolidó en el ecosistema libertario de streaming y redes sociales buscará, desde la Cámara de Diputados, trasladar su discurso al Congreso Nacional.