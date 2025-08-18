Daiana Fernández Molero afirmó que “la claridad económica hoy está en La Libertad Avanza” y cuestionó la falta de rumbo propio del PRO

Daiana Fernández Molero en Infobae en Vivo

En el marco de una coyuntura política marcada por tensiones internas e incertidumbre sobre el futuro de los principales partidos, Daiana Fernández Molero, diputada nacional y referente del PRO, aseguró en diálogo con Infobae en Vivo que “la claridad económica hoy está en La Libertad Avanza” y dejó en evidencia la crisis de identidad que enfrenta actualmente su propio espacio político. “Lo importante es que las bases del ordenamiento macroeconómico estén claras y, ahí, veo coherencia y decisión en el oficialismo”, remarcó.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Ramón Indart, Maru Duffard y Cecilia Boufflet. En ese contexto, la legisladora relató detalles de la reciente cena organizada por el presidente Javier Milei en la quinta de Olivos, un encuentro que reunió a varios diputados para analizar la situación nacional y compartir la proyección de la película “Homo Argentum”, protagonizada por Guillermo Francella.

Durante la conversación, Fernández Molero profundizó en la necesidad de afianzar el rumbo económico y disipó dudas respecto a la supuesta continuidad entre el menemismo y el modelo implementado por Milei: “Creo que el presidente apuntó a dejar claro que esto no es lo mismo que el menemismo, sobre todo por el contexto y la herencia que recibió. Aquella fue una etapa de privatizaciones y un salto de productividad sustancial, ahora la oportunidad es otra, y lo básico es ordenar la macro y reducir la inflación”.

La diputada enfatizó que el actual gobierno enfrenta desafíos distintos a los de los años noventa. Según su visión, “la credibilidad y el margen de acción no son los mismos; la Argentina de hoy tiene una inflación crónica, déficit fiscal histórico y necesita recuperar la confianza para atraer inversiones”. A su entender, la agenda central debe ser “construir una coalición fuerte para aprobar reformas que mejoren la productividad y ayuden a salir de la crisis”.

Al analizar la situación interna del PRO, Fernández Molero reconoció: “Hoy nos preguntamos cuál es la identidad actual del PRO. Es un espacio que nació como instrumento de transformación, no como fin en sí mismo, y eso hoy nos vuelve menos partidarios y más enfocados en los resultados”. En esta línea, aclaró que “la retirada no es una derrota, sino una decisión estratégica de no poner al ego por delante, sino de priorizar lo que necesita la sociedad en materia de rumbo económico”.

Consultada sobre el debate electoral, la diputada fue tajante: “No milito personas, milito ideas. El pilar central tiene que ser el ordenamiento macroeconómico. No puede haber dudas: no se puede emitir dinero para financiar el gasto, porque eso inevitablemente genera inflación”. Sobre la acción política, apuntó: “La política tradicional no estaba entendiendo la demanda social, por eso veo necesaria una renovación en todos los aspectos”.

Frente a la fragmentación del sistema partidario, Fernández Molero explicó que los realineamientos y las nuevas coaliciones tienen su razón de ser: “Veo agrupamientos que se explican más por el antimileismo que por un proyecto propio. Hay muchas listas y sellos, pero lo importante es que la gente perciba mejoras concretas en su vida: baja de la inflación, reducción de la pobreza, crecimiento del empleo”.

Durante la cena en Olivos, según relató la diputada, no se discutió sobre vetos ni se buscaron definiciones alineadas de forma automática con el oficialismo: “Yo ya voté por convicción y no por alineamiento. Entiendo que otros debates, como los vetos presidenciales, se abordarán seguramente en otros espacios donde tenga sentido”. Sí remarcó que hay coincidencia en las prioridades económicas: “Había mucha sintonía en las ideas, aunque las expresemos de formas diferentes”.

Al ser inquirida sobre la relación entre el PRO y La Libertad Avanza, Fernández Molero defendió la cooperación: “Ser parte de la solución implica no convertirse en factor de bloqueo. Si fallan las políticas actuales, la gente la va a pasar mal, así que la actitud responsable es apostar a que las reformas salgan bien”.

La diputada admitió que “hoy la claridad está en el oficialismo”, dejando en segundo plano la fortaleza del PRO como partido tradicional: “El PRO nunca fue un fin, siempre fue un medio para transformar. Por eso mismo nuestra identidad es menos dogmática”.

Consultada sobre el liderazgo de Mauricio Macri y su rol actual, explicó: “Obviamente me gustaría que Mauricio siguiera en la centralidad, pero también reconozco que la etapa cambió y que hoy es importante ayudar desde otro lugar. Macri plantó una semilla, formó dirigentes y mantiene una visión estratégica. Es positivo que esté acompañando, pero no desde la jefatura directa”.

En este sentido, la referente del PRO subrayó el valor de la autocrítica y la apertura interna: “En nuestro espacio cada uno puede expresar lo que piensa. Esa pluralidad siempre lo nutrió. El desafío ahora es reconstruir el ‘para qué’ y encontrar dirigentes capaces de sintetizar todos los aspectos fundacionales: la visión liberal, la gestión eficiente y la defensa republicana”.

Ante la pregunta sobre la representación territorial, Fernández Molero admitió que en algunas provincias el PRO adoptó estrategias de supervivencia. “La movida de apoyos y alianzas no es uniforme; en Buenos Aires, por ejemplo, cada dirigente casi fue autónomo. Pero la Ciudad es la verdadera vidriera nacional y allí la discusión es más sobre la gestión que sobre la identidad partidaria”.

La diputada también rechazó las críticas de sectores que acusan a Milei de aplicar una “apertura indiscriminada”: “Hablar de apertura indiscriminada cuando Argentina es parte del MERCOSUR es un oxímoron. Lo que hay que hacer es bajar aranceles donde corresponde y avanzar en desregulación, no quedarse en debates superficiales sobre formas o retóricas”.

Sobre el futuro del PRO, Fernández Molero evaluó: “La historia definirá el lugar que ocupará el PRO. Hoy el desafío pasa por construir algo nuevo, que vaya más allá de las personas y tenga como eje central transformar la realidad económica del país”.

En cuanto a la discusión por la identidad, la diputada consideró que “no hay una sola figura capaz de encarnar todos los valores históricos del PRO; ese es el desafío generacional para quienes venimos de una camada más joven. Nadie se afilia a un partido para idolatrarlo, el PRO no nació para eso, nació como una herramienta de cambio”.

Para finalizar, al ser consultada sobre un eventual regreso a un liderazgo clásico, Fernández Molero sostuvo: “Quizás el candidato debió ser Macri, pero decidió no serlo. Eso nos obliga a repensar qué queremos construir desde la juventud del partido”.

La amplia conversación en diálogo con Infobae en Vivo, en el programa de la mañana, dejó a la vista las tensiones internas en el principal partido opositor y el desafío que enfrenta para redefinir su rol en una Argentina en plena transformación política y económica. La nota brindó una radiografía de la crisis de representatividad, la búsqueda de sentido y la tensión entre identidad y resultados concretos.

