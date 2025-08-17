Senado post cierre de listas: dictámenes incómodos para el Gobierno, Corte Suprema y la puja por sesionar

El pleno del Senado durante su última sesión (Fotos: Maximiliano Luna)

El Senado tendrá, tras el cierre de listas del domingo, una semana cargada de actividad: la oposición dictaminará el martes los proyectos para blindar el presupuesto universitario y declarar la emergencia pediátrica, mientras que al día siguiente habrá nuevas exposiciones sobre un eventual aumento de miembros en la Corte Suprema, con un sector que pretende avanzar ya mismo pese a dudas persistentes. Además, se espera que el kirchnerismo busque sesionar para desactivar decretos ya rechazados por Diputados, aunque el oficialismo intentará posponer derrotas en el recinto para la última semana de agosto, con dialoguistas que no quieren ser zamarreados por el Frente de Todos como furgón de cola.

Los despachos del martes se consumarán en dos plenarios distintos. Desde las 15, las comisiones de Salud -cabecera, comanda la cristinista Lucía Corpacci-; Población; y Presupuesto analizarán la iniciativa ya votada en la Cámara baja que declara “la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales”. Una hora y media más tarde se estima que se reúnan las de Educación -manejada por el camporista Eduardo De Pedro-; y la de Hacienda para dictaminar la mejora en los fondos a universidades. Este texto ya fue sancionado el año pasado y el Ejecutivo lo vetó, situación que volvería a repetirse.

Corpacci y De Pedro forzaron sin éxito, días atrás, plenarios exprés. Lo hicieron sin en consentimiento de la de Presupuesto, que preside el libertario Ezequiel Atauche. Al darse cuenta de que los dialoguistas no estaban dispuestos a convalidar esa infantil picardía, cedieron y esperarán al martes. El año pasado y, pese a que el período ordinario de sesiones se inicia el 1 de marzo, se hicieron cargo de sus comisiones recién en agosto y septiembre. Es decir, más de medio año sin trabajar en ese sentido.

Para el miércoles, la comisión de Acuerdos -10 horas- tratará de saldar pliegos militares que pide la Casa Rosada, como contó Infobae la semana pasada. Dicho Cuerpo está en manos de la senadora larretista -y legisladora porteña electa- Guadalupe Tagliaferri. Algunos nombres serían observados, aunque no se esperan mayores inconvenientes allí.

Una hora después, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Justicia y Asuntos Penales volverá a realizar un cónclave para escuchar a nuevos disertantes sobre una potencial suba de integrantes en la Corte Suprema de Justicia. Para el encuentro fueron citados la jueza de Cámara de Santa Fe María Eugenia Chapero, la magistrada Eleonora Peliza, los constitucionalistas Antonio María Hernández y Alberto Spota; y la jueza de Cámara de Corrientes Martha Altabe.

En las últimas semanas, el kirchnerismo viró de pensamiento sobre esta cuestión: del ya viejo proyecto hundido en 2022 de 15 -se aprobó en el Senado y fue a siesta eterna en Diputados hasta perder estado parlamentario- pasó a siete, luego a nueve y -ahora- de nuevo a siete. Un sector de los dialoguistas sueña con un dictamen. “Si el Frente de Todos se decide por siete, podríamos firmar”, alentaron desde un despacho. Más allá de la ambición, lo cierto es que nadie asegura una instancia de ese tipo y la Casa Rosada ni siquiera envió a ningún funcionario a explicar qué piensa el Ejecutivo.

Lo que resta definir, sobre el correr de la semana, es si el kirchnerismo logra convencer a un puñado de dialoguistas para autoconvocarse en el recinto el jueves y desactivar decretos del Ejecutivo -que rechazó días atrás Diputados- relacionados con el INTI, INTA, Vialidad y Banco de Datos Genéticos, entre otros. Algunos consideran que lo mejor es esperar los siete días reglamentarios de universidades y Garrahan y llevar todo el paquete completo para el 27-28 de agosto. El peor escenario para La Libertad Avanza es que, además de conseguir la sesión el 21, se habiliten con dos tercios las dos leyes.