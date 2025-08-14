Política

Seis opositores a Gildo Insfrán renunciaron a la Convención Constituyente: “Se está gestando la primera constitución chavista en Argentina”

Son integrantes de La Libertad Avanza o afines al espacio libertario. Quiénes quedaron y por qué podrían ser sancionados

Guardar
“Se está gestando la primera
“Se está gestando la primera constitución chavista en Argentina”, señalaron desde la oposición respecto a Insfrán.

El enfrentamiento entre los partidarios de Gildo Insfrán y sus adversarios políticos sumó un nuevo capítulo esta semana: el martes, seis de los nueve convencionales constituyentes opositores de Formosa renunciaron a sus bancas. Lo hicieron aduciendo que el órgano es una “farsa marcada por el autoritarismo” y que se está gestando “la primera constitución chavista” del país.

Los renunciantes integraban el grupo de 30 convencionales elegidos el pasado 29 de junio para reformar la Constitución provincial en un plazo de dos meses.

El objetivo de la Convención era, en ese marco, establecer “nuevas regulaciones sobre los derechos políticos a elegir y ser elegidos” en la jurisdicción.

Sin embargo, desde la oposición denunciaron “graves irregularidades” y una “violación sistemática” del reglamento del órgano, motivo por el cual presentaron su renuncia Atilio Basualdo, Sofía Fridman, Pablo Míguez, Gabriela Neme, Francisco Paoltroni y Guillermo Evans. Son seis de los apenas nueve opositores a Insfrán; las otras 21 bancas están en manos del oficialismo.

Paoltroni es uno de los
Paoltroni es uno de los convencionales constituyentes que renunciaron.

La diputada provincial Neme afirmó en su carta de renuncia que las reformas constituyen una “traición a la patria” y que están “convirtiendo a Formosa en Venezuela”.

En el escrito, al que accedió Infobae, agregó que no sería parte de un “procedimiento viciado, armado” para legitimar una reforma que “atenta contra la democracia, la propiedad privada, las libertades de los formoseños y especialmente contra las reglas de nuestra Constitución Nacional”.

“Se está gestando la primera Constitución chavista en Argentina y no pienso legitimar el accionar ilegítimo de Insfrán. Renunciamos todos los miembros del bloque de La Libertad Avanza (LLA)”, sostuvo luego, en diálogo con Infobae.

La renuncia de Neme
La renuncia de Neme

Según pudo saber este medio, los seis constituyentes que renunciaron podrían ser sancionados de acuerdo con el artículo 111 de la Constitución provincial. Este establece que, para que una renuncia sea aceptada, se requiere del voto de la mitad más uno de los presentes.

Ellos creen que ahora presentando la renuncia ya pueden ir a hacer lo que quieran en su casa, como si esto hubiera sido los sillones de su living y pueden venir e irse cuando quieren. Y no es así”, cuestionó Rodrigo Vera, del Bloque Justicialista.

En un video de LLA difundido en redes sociales, el espacio denunció que durante la intervención de la oposición se cortaron los micrófonos, no se les cedió la palabra a los constituyentes o se generaron interrupciones deliberadas. El intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, calificó al órgano como una “farsa marcada por el autoritarismo”.

Basualdo calificó al órgano como
Basualdo calificó al órgano como una “farsa marcada por el autoritarismo”

Por su parte, el senador Francisco Paoltroni pidió por la intervención federal y aseguró que la constituyente es ilégitima: “No respeta las minorías parlamentarias. Reforman artículos que vuelven a violar la Constitución Nacional, como el 39 y 40. Están escribiendo una constitución comunista para seguir acumulando poder”, acusó.

Los que sí permanecerán en la Convención son los tres miembros de la Unión Cívica Radical (UCR). Miguel Montoya, presidente del espacio en Formosa, reconoció los atropellos, pero sostuvo que la democracia “no se forjó abandonando luchas”.

“El oficialismo no busca debatir ni consensuar, solo conoce el camino del atropello, la soberbia de los números como forma de imponer su agenda y sus ideas; situación esta que no es extraña, ya que se vive todos los jueves en una legislatura provincial donde no se debate ni tratan proyectos de ley de la oposición”, aseguró Montoya en un comunicado.

Sin embargo, sostuvo que el “primer respeto a la democracia” consiste en “debatir, exigir y exponer las ideas”, incluso desde “la más absoluta de las minorías”.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasFormosaGildo InsfránOposiciónLa Libertad AvanzaUCRConvención constituyente

Últimas Noticias

La oposición define fecha para una sesión clave en la Cámara de Diputados

Busca asegurar la presencia para rechazar vetos presidenciales y avanzar con proyectos sociales y económicos. El cierre de listas, las negociaciones con los gobernadores y el escenario electoral

La oposición define fecha para

Todas las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires y de cuánto es el padrón de cada una

Además de renovar bancas en el Senado y en la Cámara de Diputados provinciales, la elección del 7 de septiembre servirá para proyectar liderazgos con miras a las presidenciales de 2027

Todas las secciones electorales de

Elecciones Corrientes 2025: quiénes pueden votar el 31 de agosto

La provincia renueva autoridades en una elección clave, con nuevas opciones digitales para consultar el padrón y una amplia oferta de candidatos que buscan captar el voto de un electorado diverso

Elecciones Corrientes 2025: quiénes pueden

Randazzo sigue en carrera para encabezar la lista de Provincias Unidas en PBA, pero crece la tensión con un sector de la UCR

En Evolución ya tienen definido el nombre que acompañará al ex ministro de Transporte, mientras continúan las negociaciones con Monzó. Intendentes radicales resisten la idea de militar una boleta encabezada por un dirigente peronista

Randazzo sigue en carrera para

El PRO, en alerta por los rebeldes: las críticas públicas por el acuerdo con La Libertad Avanza y el temor a las fugas

María Eugenia Vidal y “Nacho” Torres fueron los primeros dirigentes que cuestionaron la estrategia electoral que impulsó el expresidente. Luego se sumaron exfuncionarios como Esteban Bullrich. El contraste con los acuerdistas que cenaron con Milei y el insulto de Diego Guelar a Mauricio Macri

El PRO, en alerta por
ÚLTIMAS NOTICIAS
Suba de tasas: cómo invertir

Suba de tasas: cómo invertir en cauciones bursátiles, las colocaciones que le ganan al plazo fijo

Todas las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires y de cuánto es el padrón de cada una

Verónica Cangemi, cantante soprano argentina: “Mucha gente piensa que ir al Teatro Colón es de elite y no es así”

Elecciones Corrientes 2025: quiénes pueden votar el 31 de agosto

Randazzo sigue en carrera para encabezar la lista de Provincias Unidas en PBA, pero crece la tensión con un sector de la UCR

INFOBAE AMÉRICA
El sistema de barreras que

El sistema de barreras que salvó a la capital de Alaska de una desastrosa inundación

El musical “Mamma Mia!” regresa a Broadway y revive la fiebre por las canciones de ABBA

Todas las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires y de cuánto es el padrón de cada una

Temblor en Chile: magnitud y epicentro del último sismo reportado por el CSN el 14 de agosto 2025

Buenos Aires recibe el primer Encuentro de Literatura y Cultura Venezolana en el Sur

TELESHOW
Panam homenajeó a Carlitos Balá

Panam homenajeó a Carlitos Balá en el centenario de su nacimiento: “Fue y será siempre un maestro de la alegría”

Evangelina Anderson y Martín Demichelis: una historia de amor de novela y la crónica de una ruptura anunciada

La sorpresiva declaración de Tamara Báez luego de intentar volver con L-Gante: “Quiero estar sola”

L-Gante contó la verdadera razón por la que bloqueó a Wanda Nara luego de su reconciliación con Tamara Báez

Denise Dumas celebró los 18 años de su hija Emma: “¡Sos todo lo que está bien en esta vida!"