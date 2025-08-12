Kicillof hará campaña en la sección más adversa para el peronismo e irá a un distrito clave para la interna

Kicillof irá a la Primera sección electoral

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, acelera la campaña del peronismo de cara las elecciones provinciales del próximo 7 de septiembre y recorrerá este martes cuatro municipios del conurbano bonaerense. El eje será, en su mayoría, la Primera sección electoral, donde el peronismo pondrá en juego 5 bancas en el Senado bonaerense. Se trata de la mitad de la totalidad de bancas que aporta la región en la Cámara alta provincial.

A priori, la Primera se presenta como un escenario complejo para el peronismo y con la actualización del padrón se convirtió en la sección como más cantidad de electores, superando la histórica Tercera, donde el peronismo sí confía en hacer una buena elección.

El martes, el gobernador estará en Morón, Ituzaingó y Hurlingham; en un rally que comenzará temprano en Avellaneda, donde junto a Jorge Ferraresi recorrerá las obras del Puerto de Dock Sud.

En Morón, Kicillof inaugurará un nuevo edificio para la secundaria 48. Según detalló el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, es una obra financiada a través de un crédito de la Confederación Andina de Fomento, superior a los 1000 millones de pesos. Tiene ocho aulas y más de 600 metros cuadrados. También habrá una recorrida y entrega de equipamiento en el hospital de Güemes de Morón. Se trata de equipos de mamografía y rayos X.

La llegada de Kicillof al municipio que gobierna el intendente Lucas Ghi se da luego del complejo cierre de lista de Fuerza Patria en el orden local. La interna en el territorio entre el intendente y el ex intendente y líder de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, es tal que la Junta Electoral terminó dando de baja la lista a concejales de Fuerza Patria, por haberla presentado fuera de término; decisión que fue revocada luego por una medida cautelar que dictó el juez suplente Marcelo Mauro Gradin, del fuero contencioso-administrativo bonaerense, al hacer lugar a una medida cautelar presentada por José María Ghi, Mariano Spina y Oscar Conde, integrantes de lo que había sido la lista a la que llegaron los distintos espacios de Fuerza Patria.

Kicillof con Lucas Ghi y Martín Sabbatella

En su medida cautelar, Gadin valoró que Fuerza Patria presentó toda la documentación exigida, incluidas las planillas de aceptación de cargos y las copias de DNI, y subrayó que los problemas técnicos en el cierre de listas fueron “públicos y notorios”, circunstancia reconocida por la autoridad electoral al conceder un plazo adicional para completar la carga.

La controversia sobre la presentación de la lista se inscribió en una pulseada política de alto voltaje. Según el sector alineado con Sabbatella, la demora en el acuerdo y la presentación de la nómina única obedeció a maniobras del propio intendente Ghi, quien habría buscado dilatar la unidad.

“Los vecinos tendrán la posibilidad de votar en el distrito una boleta que refuerce la continuidad de un proyecto que propone más obras, más seguridad y más inclusión”, afirmó el intendente; tras la medida de Gadin. Sin embargo, la Junta Electoral bonaerense, que había excluido inicialmente la lista por la falta de registro informático en tiempo y forma, podría apelar la decisión judicial, lo que abriría un nuevo capítulo en la disputa. Mientras tanto, el fallo de Gradin obliga a la autoridad electoral a garantizar la participación de Fuerza Patria en la contienda del 7 de septiembre, siempre que no prospere una eventual apelación.

En el medio, tanto Ghi como Sabbatella habían presentado sus propias listas como reaseguro en caso de que la Junta no avalara la lista de unidad de Fuerza Patria. Este escenario presentaba un escollo para la lista de la Primera sección del peronismo; toda vez que si no había boleta de Fuerza Patria, la nómina que lleva a Gabriel Katopodis como primer candidato a senador bonaerense iba a aparecer con un solo cuerpo en el cuarto oscuro. Hasta el momento, el modelo será uniforme: una sola lista con dos cuerpos que incluyen la categoría de senadores provinciales, concejales y consejeros escolares.

Axel Kicillof con Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y candidato a senador por la Primera sección electoral de Fuerza Patria

Además de lo que haga en Morón, el mandatario provincial también irá a Ituzaingó. Allí, junto a Pablo y Alberto Descalzo para inaugurar la ampliación de un edificio escolar y entregará vehículos policiales. Mientras que Hurlingham recorrerá a Ruta Provincial 4, con una repavimentación de 7,8 km que -según Bianco- impacta en tres municipios: Tres de Febrero, San Martín y Hurligham.

“Ahí está Tres de Febrero, que se quejaba el intendente, Diego Valenzuela, que no tenía obra pública, vamos a estar inaugurando esa obra por la ruta que además son tarea de señalización de la ruta”, expresó este lunes Bianco en plan electoral. Sucede que el jefe comunal de Tres de Febrero es el primer candidato a senador en la Primera sección electoral por La Libertad Avanza. “Ya estamos en campaña, pero la agenda del gobernador no varía, en campaña o fuera de campaña porque se trata de lo mismo: recorrer la Provincia, inaugurar obras, seguir entregando materiales y equipamientos. No dista mucho”, puntualizó el ministro de Gobierno provincial.