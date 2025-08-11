Javier Milei se pone al frente de la campaña bonaerense, con el foco puesto en las elecciones de septiembre

Milei junto a dirigentes bonaerenses en La Matanza

Luego de la foto que encabezó en un asentamiento en La Matanza, el presidente Javier Milei volverá a ponerse al frente de la campaña en la provincia de Buenos Aires al cerrar esta semana un acto en La Plata junto a buena parte de su Gabinete, en la antesala de las elecciones locales, en las que buscará que La Libertad Avanza vuelva a dar el batacazo, esta vez contra el peronismo.

Las autoridades del partido están convencidas de que el resultado que obtengan en septiembre será fundamental para los comicios nacionales de octubre, por lo que ya comenzaron a planificar la estrategia para ambas contiendas.

Como antecedente, el oficialismo tiene la experiencia en la ciudad, donde el vocero Manuel Adorni logró más del 30% de los votos y, de esa forma, dejó en tercer lugar al PRO en su propio bastión, lo que lo condicionó en las siguientes negociaciones.

La situación en este caso es diferente, ya que la alianza entre los dos partidos se dio antes de los comicios debido a cómo estuvo establecido el calendario electoral, por lo que apostaron a la unidad para enfrentar al PJ.

Adorni ya dio el batacazo en la ciudad (AP Foto/Rodrigo Abd)

En los últimos días, el titular de LLA y jefe de campaña a nivel bonaerense, Sebastián Pareja, estuvo visitando la Casa Rosada para reunirse con el asesor presidencial Santiago Caputo, que está a cargo del plan de comunicación.

La primera jugada se hizo con la foto en La Matanza, en la que Milei y los dirigentes bonaerenses sostuvieron una bandera en la que se leía: “Kirchnerismo nunca más”, las últimas dos palabras con la misma tipografía del libro que recopiló los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar

“Fue fuerte la imagen, fue fuerte el mensaje, pero decidimos ir a enfrentarlos de esa manera y creemos que la idea es más que elocuente, por lo menos para nosotros lo es”, sostuvo uno de los protagonistas de esa postal.

En las últimas horas circuló una encuesta elaborada por la consultora vinculada a Fernando “Chino” Navarro, ex funcionario del gobierno de Alberto Fernández, con mediciones alentadoras para La Libertad Avanza.

De acuerdo con ese trabajo, el oficialismo nacional ganaría en todas las secciones electorales de la provincia, excepto en la tercera, en la que se encuentra, justamente, La Matanza, donde perdería por escaso margen.

Espert encabezará la lista en la provincia de Buenos Aires

El estudio, que se realizó entre el 30 de julio y el 2 de agosto, de forma online y sobre un total de 10.370 casos de varias localidades bonaerenses, da a los libertarios como ganadores en el resto del territorio.

La Casa Rosada apuesta a que esto se cumpla en septiembre para demostrar músculo político en un distrito históricamente gobernado por el peronismo y así llegar mejor posicionado a octubre.

“Para el Presidente sería un respaldo muy significativo un triunfo grande en la provincia como el que tuvo en la ciudad”, explicó un dirigente violeta que está involucrado en las cuestiones partidarias.

Por lo pronto, el próximo jueves, desde las 18:00, La Libertad Avanza realizará un acto en el Club Atenas para lanzar formalmente la campaña bonaerense ante unas seis mil personas, con el cierre a cargo del Presidente.

El mandatario ya estuvo en la capital provincial a fines de junio pasado, cuando frente a cientos de militantes y dirigentes fue el último orador del denominado “Congreso libertario” en el Salón Vonharv, en la localidad de Gonnet.

En aquella oportunidad, cuestionó duramente al gobernador bonaerense: “Kicillof es el último zar de la miseria, el heredero de un modelo fracasado que destruyó todo lo que tocó, está escondido en su Kremlin, un monarca diminuto que priva a las personas de su libertad por miedo de que ganen autonomía”, expresó.

Milei se metió en la campaña para enfrentar a Kicillof

En ese momento, Milei comenzó a involucrarse personalmente en las elecciones locales que ahora están más cerca, y que además se realizarán en la antesala de las nacionales.

Si bien octubre es el objetivo final, ya que es la votación que va a definir la futura composición del Congreso, todavía no hubo reuniones para terminar de definir quiénes serán los candidatos a diputados, una lista en la que solamente está confirmado quien la encabezará, José Luis Espert.

El PRO, en tanto, ya les informó a sus aliados que decidió ocupar los tres puestos “entrables” que recibió en el marco de este acuerdo con Diego Santilli, Florencia de Sensi y Alejandro Finocchiaro.

Así las cosas, Pareja deberá sentarse en los próximos días con la máxima líder del partido violeta, Karina Milei, para completar los nombres vacantes en la boleta. Tiene tiempo hasta el próximo domingo, cuando vence el plazo para presentar la nómina ante la Justicia Electoral.