Política

Negociaciones entre los espacios de centro: Monzó se acerca a los gobernadores y Carrió asoma como candidata

La alianza anti extremos ya bendijo a Florencio Randazzo para encabezar la lista. Lo acompañará una aliada de Lousteau. La interna radical y los planes de la Coalición Cívica

Diamela Rodriguez

Por Diamela Rodriguez

Guardar
Emilio Monzó y Elisa Carrió
Emilio Monzó y Elisa Carrió buscan incorporarse a Provincias Unidas

Con la inscripción de Provincias Unidas en territorio bonaerense se iniciaron intensas negociaciones para cerrar las listas que competirán el próximo 26 de octubre. Como ya adelantó Infobae, Florencio Randazzo será quien encabece la nómina y estará acompañado por Danya Tavela, la radical que responde a Martín Lousteau. Con ese escenario establecido, dos sectores que también buscan hacer pie en la elección polarizada y lograr instalar una marca por fuera del kirchnerismo y La Libertad Avanza comenzaron a dar señales de acercamiento. Emilio Monzó y Margarita Stolbizer fueron los primeros en abrir una vía de conversación para incorporarse al espacio de centro y empezó a sonar con fuerza la postulación Elisa Carrió.

Lilita va a ser candidata en provincia de Buenos Aires y creemos que es una figura de unidad que puede representar una opción republicana”, deslizaron a este medio. El rumor surgió luego de que anoche se inscribiera Hagamos Futuro, integrado por diferentes partidos, entre los que se encuentran Coalición Cívica ARI, Confianza Pública, Partido Federal, MID, Demócrata Cristiano, Partido de las Ciudades y Transformación. En este armado porteño, Graciela Ocaña irá en la lista para el Senado y Hernán Reyes para Diputados. Además, contarán con el apoyo de Horacio Rodríguez Larreta.

En cambio, en la provincia de Buenos Aires, la Coalición Cívica no se inscribió en ninguna alianza. “Lo mío es una incógnita”, dijo Carrió en un video que difundió en sus redes sociales acompañada de Maricel Etchecoin. Ese mensaje fue leído como una amenaza para algunos de los dirigentes que integran Provincias Unidas. Creen que, en realidad, Lilita quiere que alguno de sus aliados integren la lista del espacio de centro. Sospechan que su supuesto lanzamiento a candidata a diputada es más bien un mensaje para “apretar” y llegar a un acuerdo.

Los más molestos con la postura de Lilita aseguran que, inicialmente, Etchecoin había sellado un acuerdo con Facundo Manes para secundarlo en la lista bonaerense. Ese trato se cayó cuando el neurólogo dio el salto al territorio porteño. Hoy nadie quiere pagar esa deuda. El cambio de estrategia de Manes dejó varios heridos y unos cuantos dirigentes enojados.

Facundo Manes y Martín Lousteau
Facundo Manes y Martín Lousteau serán los candidatos de Ciudadanos Unidos en la ciudad de Buenos Aires

Quien sí logró reactivar negociaciones es Monzó. El líder del partido del Diálogo inscribió junto al GEN, fundado por Margarita Stolbizer, la alianza Encuentro Federal. Según detallaron, mantienen conversaciones con Randazzo y la UCR de Lousteau para intentar llegar a un acuerdo el 17 de agosto, cuando se presentan las listas.

Monzó no tuvo una buena experiencia en lo que fue el armado de Somos Buenos Aires, la fuerza de centro que competirá en septiembre para renovar las bancas de la Legislatura bonaerense. Durante el armado de listas mantuvo un fuerte enfrentamiento con el radical Miguel Fernández por la Cuarta Sección Electoral. El diputado de Encuentro Federal dio el portazo y anunció que se iría de vacaciones con su hija. El GEN siguió sus pasos.

Emilio Monzó y Margarita Stolbizer
Emilio Monzó y Margarita Stolbizer presentaron la alianza Encuentro Federal para las elecciones de octubre

Hoy las conversaciones para que Monzó y Stolbizer puedan integrar la lista están en manos de Randazzo. Según pudo reconstruir Infobae, el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazzeretti, ocupará el lugar quinto de la lista, por lo que sólo el tercer y cuarto lugar están abiertos a conversaciones. Pero todavía queda un frente abierto: la UCR.

Miguel Fernández, quien comparte la titularidad del Comité Provincia con Pablo Domenichini, no firmó el acuerdo para integrarse a Provincias Unidas. Por el contrario, dejó trascender en portales bonaerenses su malestar por el “mecanismo” que utilizó el referente de Evolución. Denuncian que no hubo consenso y que impusieron el nombre de Tavela para la nómina. Según la mirada del sector que representa al ex intendente de Trenque Lauquen, en el armado para septiembre “cedieron” demasiado en manos de Evolución y hoy esperan ser compensados con el segundo lugar.

Otro de los puntos a los que se resisten los radicales enfrentados a Lousteau es a la candidatura de Randazzo. Su figura tiñe la boleta de peronismo y muchos correligionarios se resisten a militar esa propuesta. Es una advertencia que también habían hecho los aliados de Maximiliano Abad, quien permanece en silencio, alejado de la rosca bonaerense. El senador se limitó a su armado en Mar del Plata, donde impulsa a la reconocida periodista local Gabriela Azcoitía, secundada por el senador provincial Ariel Martínez Bordaisco.

Pablo Domenichini y Miguel Fernández
Pablo Domenichini y Miguel Fernández al frente del armado de Somos Buenos Aires

En todo el último plazo de armado electoral, la UCR terminó dividida en al menos tres sectores. Miguel Fernández supo ser aliado de Abad pero terminó distanciado por diferencias profundas en la estrategia para pelear por bancas en la Legislatura bonaerense. Del otro lado, Domenichini comenzó a sumar musculatura en las últimas negociaciones, donde logró que el partido centenario lidere en cuatro secciones electorales y un lugar codiciado en la lista para octubre. Pero su poderío dependerá de los resultados de septiembre y octubre.

De fondo, la UCR bonarense no terminó de saldar la elección para suceder a Abad. Todavía se encuentra judicializada la interna con una especie de tregua hasta terminada la elección. Pero, además, y aunque parezca lejano, en noviembre se realizará la Convención Nacional y a las pocas semanas se deberán elegir autoridades para los nuevos bloques del Congreso y del Comité Nacional. El que coseche más laureles en esta elección podrá imponer nombres.

Temas Relacionados

Provincias UnidasElisa CarrioElecciones 2025Elecciones Argentina 2025Elecciones Buenos Aires 2025Emilio MonzóUltimas noticias

Últimas Noticias

Milei, camino a octubre: desafío de campaña por el revés en el Congreso y limitaciones del propio discurso

Las últimas derrotas legislativas impactaron por la amplitud de las votaciones. Inquietan como antecedente para el capítulo de los vetos y los proyectos de los gobernadores. El Presidente utilizó la cadena nacional para responder: síntoma político y tono de batalla electoral

Milei, camino a octubre: desafío

Comienza la cuenta regresiva para elegir la nueva CGT: cuál es el primer punto que se discutirá y que ya genera tensiones

La semana próxima comenzarán las negociaciones para conformar el futuro secretariado cegetista. Qué nombres se barajan. ¿Seguirá un triunvirato? La atomización sindical será protagonista

Comienza la cuenta regresiva para

Pese al escenario adverso en el Congreso, el Gobierno no cede ante los reclamos de las provincias por más fondos

Luego del revés en Diputados, en Casa Rosada persiste el malestar con los gobernadores. En unas semanas se trataría el proyecto para modificar el impuesto a los combustibles y el reparto de los ATN

Pese al escenario adverso en

El regreso de los ex gobernadores: el PJ edifica un armado anti-Milei con figuras de peso en las provincias

Varios dirigentes de renombre formarán parte de las próximas elecciones. Los dos ex mandatarios clave para la unidad peronista en el interior. El camino a las presidenciales del 2027

El regreso de los ex

Francisco Adorni: “El huracán kirchnerista arrasó todo y la forma de transformarlo es con las ideas de Milei”

El candidato a diputado provincial por la Octava Sección habla por primera vez sobre su incursión en la política, de su vínculo con su hermano Manuel y de sus propuestas para PBA

Francisco Adorni: “El huracán kirchnerista
ÚLTIMAS NOTICIAS
La producción de crudo creció

La producción de crudo creció 10,7% en el primer semestre y rompió otro récord histórico

En los primeros 7 meses del año, el aumento de la base monetaria duplicó la tasa de inflación

La Tierra se derrite: una misión científica al Ártico fue a buscar nieve y se encontró con flores

Cuáles son los países con más sentido del humor del mundo, según un ranking internacional

De la ciencia ficción a la vida real: cómo son los nuevos algoritmos que los investigadores tienen en la mira

INFOBAE AMÉRICA
Crisis en Cuba: la cosecha

Crisis en Cuba: la cosecha de azúcar no alcanzó las 150.000 toneladas y se convirtió en la peor en más de un siglo

Zelensky advirtió que Putin continúa “ignorando” la petición generalizada de alto el fuego pese al ultimátum planteado por Trump

El cadáver de Hitler: una investigación discute el suicidio y dice que el cuerpo está en Paraguay

Jimena Travaglio, un viaje a lo profundo de la vida digital

César González: “Mi vida es un golpe bajo, constante y latente”

TELESHOW
El gran regreso de Pablo

El gran regreso de Pablo Alarcón a los escenarios después de su internación: “El dolor está para enseñarnos”

Emily Lucius: “Cuando me cancelaron en el Hotel de los Famosos estuve casi un mes sin dormir y sin comer”

Abel Pintos canta para y con su público, como en el living de casa

Halit Ergenç, el galán de Las mil y una noches y El sultán, con Susana y Marley: “El amor de la gente es lo más valioso”

La razón por la que Nico Vázquez suspendió sus funciones de Rocky: “El dolor se volvió insoportable”