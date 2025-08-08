Política

Rogelio Frigerio confirmó la coalición con Javier Milei en Entre Ríos: “Que el kirchnerismo no vuelva a apropiarse del futuro”

El gobernador ratificó en redes sociales el frente electoral que incluye a La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y partidos provinciales. La mención al presidente y a su hermana, Karina Milei

Guardar
La coalición fue anunciada en
La coalición fue anunciada en redes sociales

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, confirmó este jueves 7 de agosto la coalición electoral que integrará junto con el oficialismo nacional para las elecciones legislativas de octubre. Frigerio en su cuenta de X oficializó una alianza amplia que involucra a La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la UCR y agrupaciones provinciales.

La noticia fue confirmada en las redes sociales de Frigerio, donde subrayó: “Que el kirchnerismo no vuelva a apropiarse del futuro de Entre Ríos”. El respaldo explícito a Milei y a la estructura nacional de LLA, junto a históricos aliados del PRO y la UCR, buscó demostrar una respuesta política frente a lo que el mandatario considera el principal riesgo: el regreso del espacio que gobernó el país por cuatro periodos en el siglo XXI.

El frente provincial, que hasta días atrás se seguía negociando, se ratificó esta tarde. Ahora buscarán impedir que las listas kirchneristas cobren fuerza en el escenario local.

En su publicación de X, Frigerio escribió: “En Entre Ríos armamos un gran equipo para defender a la provincia y a la Nación. Nuestro acuerdo incluye a quienes quieren que el kirchnerismo no vuelva a apropiarse del futuro”. El mandatario mencionó asimismo: “Hace dos años les prometimos a los entrerrianos que no íbamos a volver al pasado. Que íbamos a hacer todo lo que estuviera a nuestro alcance para que nunca más nos gobernara el populismo, la demagogia ni la corrupción”.

La reconfiguración política entrañó negociaciones entre dirigentes de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y partidos provinciales, quienes, a pesar de sus diferencias históricas, decidieron cerrar filas. El contexto nacional, atravesado por proyectos parlamentarios sensibles y un debate sobre el futuro de las transferencias a las provincias, fue el contexto de la decisión.

La expectativa en la dirigencia local ahora gira en torno a la visita de Milei a la provincia, que buscaría sellar la foto política del acuerdo y enviar una señal inequívoca al resto de los distritos.

“La libertad arrasa en todo el país. Por eso le decimos a Javier y a Karina Milei: acá están sus soldados”, arengó Roque Fleitas, presidente de LLA Entre Ríos y diputado provincial del mileísmo durante el encuentro que reunió en Paraná a mediados de julio al aparato libertario de la provincia.

En su mensaje de hoy, Frigerio fue explícito en el gesto hacia Milei y destacó la figura de Karina Milei como factor de construcción territorial y política.

Los libertarios entrerrianos esperaban el
Los libertarios entrerrianos esperaban el acuerdo

El acuerdo contempla la integración de candidatos en un frente común para las elecciones legislativas y apunta, según las partes consultadas, a alinear la gestión provincial con las políticas impulsadas por el gobierno nacional. El armado incluyó negociaciones por los primeros lugares en las listas y el compromiso de sostener una plataforma “antikirchnerista” de manera integrada.

A partir de la formalización del frente, los principales bloques provinciales y sus socios nacionales trabajan en la definición final de listas y consensos distritales. Frigerio destacó en su publicación la relevancia de los próximos comicios: “Quiero contarles que firmamos el acuerdo del frente electoral entre el PRO, la UCR, el MSE, el Partido FE, el Partido Libertario y La Libertad Avanza. Nos une la convicción de que Entre Ríos y Argentina necesitan un cambio profundo y sostenible, para que el kirchnerismo no vuelva a apropiarse de nuestro futuro, y podamos poner a nuestra provincia definitivamente de pie”.

“Hoy decidimos ir juntos aquellos que apostamos por un futuro mejor para nuestro país y para nuestra querida provincia. Los que defendemos al campo y al sector productivo. Los que queremos seguir haciendo de Entre Ríos un lugar de oportunidades, desarrollo y trabajo”, confluyó Frigerio.

Temas Relacionados

Entre RíosRogelio FrigerioJavier MileiKarina MileiLa Libertad AvanzaPROUCRÚltimas noticias

Últimas Noticias

Kicillof le respondió a Milei: “Viene solo para sacarse una foto, pero no se anima a caminar los barrios”

El gobernador bonaerense estuvo presente en la apertura de una escuela primaria en La Mataza, recorrió obras de repavimentación en el barrio Sarmiento y entregó 430 escrituras en el marco de un programa de regularización dominial

Kicillof le respondió a Milei:

Karina Milei y Mauricio Macri se reunieron y sellaron el acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el PRO en CABA

“Ambos estamos convencidos de que la Argentina necesita sostener y profundizar el camino que emprendió con éxito el Presidente Javier Milei en diciembre del 2023″, expresó la secretaria general de la Presidencia

Karina Milei y Mauricio Macri

Técnicos del Garrahan celebraron la media sanción de la emergencia en Diputados: “Ahora vamos por el Senado”

Integrantes de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) manifestaron sus expectativas para que la norma finalmente se convierta en ley y cuestionaron la posibilidad de un veto del presidente Milei

Técnicos del Garrahan celebraron la

La ex vicegobernadora de Neuquén que fue destituida por la Legislatura se presentará como candidata a diputada nacional

Se trata de Gloria Ruiz, quien secundó a Rolando Figueroa en las elecciones de 2023. La Justicia la investiga por irregularidades en el manejo de fondos públicos. El cuestionamiento del mandatario provincial por Ficha Limpia

La ex vicegobernadora de Neuquén

Así funciona el simulador online de la Boleta Única de Papel: cómo evitar errores que anulen el voto

Este sistema se utilizará en los comicios nacionales de octubre y desde el Gobierno explicaron cómo realizar todo el proceso para sufragar

Así funciona el simulador online
ÚLTIMAS NOTICIAS
Nuevos hallazgos fósiles revelan cómo

Nuevos hallazgos fósiles revelan cómo era el planeta antes del asteroide que extinguió a los dinosaurios

Otro crimen intrafamiliar: en Río Cuarto una mujer mató a su hijo adolescente a puñaladas

Caputo descartó cambios en el esquema de flotación entre bandas para el dólar después de las elecciones

Digital Finance Forum: el gurú Michio Kaku explicó la revolución cuántica y su impacto en las finanzas y la vida humana

Cuándo será la última transmisión del Conicet en el cañón submarino Mar del Plata y cuál será el próximo destino del barco científico

INFOBAE AMÉRICA
La ONU se opone a

La ONU se opone a cualquier escalada del conflicto en Gaza: “Ha sido extremadamente devastador”

El presidente de Guatemala impulsa una reforma para el desarrollo de proyectos en las tierras comunales

A días de las elecciones en Bolivia, Luis Arce llamó a las Fuerzas Armadas a prepararse para amenazas de desestabilización

El secretario de Comercio de Estados Unidos no descartó más aranceles a China por comprar petróleo ruso

Europa reiteró su respaldo pleno a Ucrania

TELESHOW
Paseo en yate, bikini animal

Paseo en yate, bikini animal print y langostinos: las postales de Emilia Attias en sus vacaciones en Italia

Fabián Cubero explicó por qué denunció a Nicole Neumann: “Hubo un grave incumplimiento”

El incómodo viaje de Alex y Charlotte Caniggia a China luego de su pelea: “Me bajo del avión”

Pablo Lescano se pronunció tras el enfrentamiento entre barras durante la previa de su show en Colombia: “Nos sobrepasa”

Pampita habló de su debut en Los 8 Escalones y contó cómo se enteró de la decisión de Guido Kaczka