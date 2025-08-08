El Gobierno cerró acuerdos electorales con cinco gobernadores y ganó terreno en otras seis provincias

El Gobierno busca obtener un buen resultado en las elecciones, para ganar poder y apoyo en el Congreso (Foto: Gustavo Gavotti)

Cumplidas las 00:00 horas del viernes, se agotó el plazo para el cierre de alianzas que se presentarán en las próximas elecciones legislativas a nivel nacional. Se trata de la primera vez que La Libertad Avanza (LLA) aparece entre las opciones disponibles, sin embargo, lejos de ir por una fórmula libertaria pura, la fuerza de Javier Milei ratificó sus acuerdos en cinco provincias y allanó el camino en otras seis.

Luego de varias negociaciones paralelas, la presidente de LLA, Karina Milei, logró acordar con cinco mandatarios de provincias claves: Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Jorge Macri (CABA) y Claudio Poggi (San Luis).

Al igual que ocurrió en la provincia de Buenos Aires, el partido violeta se fusionará con los oficialismos provinciales. Una estrategia que no solo le permitiría al Gobierno sumar más aliados en el Congreso de la Nación, sino que sería el pie para fortalecer sus bases en las provincias.

No obstante, en el caso puntano no incluiría una unión de fuerzas, sino una apertura de cancha. Puesto que Poggi decidió no presentar ninguna lista propia en las elecciones nacionales, después de que el liberalismo cumpliera con no competir en los comicios provinciales.

Tras el cierre de alianzas, aún queda pendiente definir las candidaturas (REUTERS)

En Mendoza, la Unión Cívica Radical, bajo el liderazgo de Alfredo Cornejo, selló un acuerdo electoral que excluyó al PRO. Ante esta situación, el partido amarillo decidió conformar una fuerza independiente junto a otros espacios aliados. En señal del acompañamiento que el gobernador mostró desde el inicio de la gestión de Milei, la unión fue celebrada por ambas partes.

“El 71% de los mendocinos eligieron acompañar las ideas de la Libertad junto a dejando atrás décadas de miseria e inflación kirchnerista”, había anunciado el presidente de La Libertad Avanza Mendoza, Facundo Correa Llano, a través de un comunicado en la red social X (antes Twitter).

En línea con esto, el titular de la UCR mendocina, Andrés Lombardi, apuntó que el objetivo del frente electoral será “consolidar el orden, buscar la prosperidad y dejar atrás al kirchnerismo empobrecedor, que tanto daño le hizo a la Argentina y también a nuestra provincia”.

Sin embargo, el primer acuerdo electoral se dio en la provincia de Chaco. Fue a mediados de mayo que el gobernador Leandro Zdero confirmó que se aliaría a LLA, para competir contra el peronismo provincial que, pese al cambio de paradigma, todavía se mantiene como uno de los bastiones de la justicia social.

El gobernador chaqueño junto al presidente Milei, Guillermo Francos y Karina Milei

Los últimos dos distritos que acordaron con el oficialismo fueron CABA y Entre Ríos, ya que ambos se dieron a conocer hacia el final de la tarde del mismo jueves 7 de agosto. El caso porteño fue el más reñido de todos, luego de que las diferentes peleas que mantuvo Nación con el Gobierno porteño. Sobre todo, en la previa, durante y el post de las elecciones legislativas celebradas el pasado 18 de mayo.

Tras una ardua negociación, Karina Milei y Mauricio Macri confirmaron la consolidación de la alianza. “Junto al Presidente del PRO, Mauricio Macri, nos pusimos de acuerdo para formar una alianza para competir juntos en la Ciudad de Buenos Aires el próximo 26 de octubre”, anunció la secretaria general de la Presidencia a través de sus redes sociales.

“El PRO cerró un acuerdo para acompañar el cambio que está en marcha en todo el país. Creemos que esta decisión de ir juntos en varias provincias refleja un reclamo de muchos”, sostuvo el ex presidente por medio de un comunicado que vio la luz durante la cuenta regresiva para el cierre de acuerdos. Y concluyó: “Argentina eligió retomar el camino del cambio e, independientemente del lugar donde estemos, siempre vamos a acompañar ese proceso”.

Casi en simultáneo, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, confirmó la coalición de Juntos por Entre Ríos -la fuerza que creó en 2021- con La Libertad Avanza. “Decidimos ir juntos aquellos que apostados por un futuro mejor para nuestro país y para nuestra querida provincia”, manifestó en redes sociales.

El acuerdo entre Karina Milei y Rogelio Frigerio se confirmó este jueves por la tarde

“Quiero contarles que firmamos el acuerdo del frente electoral entre el PRO, la UCR, el MSE, el Partido FE, el Partido Libertario y La Libertad Avanza”, anunció el mandatario provincial al ratificar: “Nos une la convicción de que Entre Ríos y Argentina necesitan un cambio profundo y sostenible, para que el kirchnerismo no vuelva a apropiarse de nuestro futuro, y podamos poner a nuestra provincia definitivamente de pie”.

Si obtuvieran un resultado perfecto, LLA tendría la capacidad de sumar un total de 26 bancas a favor en Diputados y otras 9 en el Senado. En caso contrario, los cálculos dependerán de los puestos a renovar por cada provincia, ya que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) deberá renovar 13 diputados y 3 senadores; Entre Ríos, 5 diputados y 3 senadores; Chaco, 4 diputados y 3 senadores; Mendoza, 5 diputados, y San Luis, 3 diputados.

En contraposición, el oficialismo no logró sellar las negociaciones con los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), y Gustavo Valdés (Corrientes). Pese al acercamiento que mostraron últimamente, cada uno de ellos creó y presentó sus propias fuerzas provinciales para competir en las nacionales de octubre.

No obstante, La Libertad Avanza aseguró varias alianzas con el PRO en otras seis provincias, las cuales tienen al frente del poder dirigentes peronistas. Entre ellas, Misiones, Tucumán, La Rioja, La Pampa, Río Negro, y Tierra del Fuego.

En el caso misionero, las negociaciones se realizaron con cautela y sin mucha exposición. Sin embargo, este jueves pasadas las 22 horas, el dirigente del PRO Misiones, Humberto Schiavoni confirmó la alianza que competirá en las legislativas de octubre.

“No se trata de un simple acuerdo electoral, sino de la unión de quienes compartimos una misma visión de futuro para la provincia y la fuerza necesaria para construirlo”, sostuvo, para luego concluir: “Es el momento de romper con la inercia y poner a Misiones en el lugar protagonista que se merece entor de la nueva Argentina”.

En La Pampa, la noticia fue muy escueta, aunque contundente. Puesto que ambas fuerzas confirmaron a los candidatos que representarán a la oposición: Adrián Ravier, presidente de LLA La Pampa, y Adriana García, actual concejal del PRO en General Pico.

Respecto a Tucumán, fuentes informaron a Infobae que hubo acuerdo, pero no repartición de puestos. “Todo bajo el vehículo La Libertad Avanza; las cuatro candidaturas titulares para LLA, y las suplentes por ahora también. Solo es un acuerdo para que el PRO se mantenga activo con su sello en la provincia y no corra riesgos en comicios futuros”, explicaron.

De la misma forma, LLA y el PRO oficializaron anoche una alianza para competir bajo el sello violeta. Asimismo, indicaron que la diputada nacional Lorena Villaverde, armadora libertaria en la provincia, será la principal candidata de la lista.

“Vamos a trabajar en conjunto para construir el poder real que nos permita gobernar y terminar con décadas de decadencia, corrupción y abandono. La gran Alianza ya está en marcha en Río Negro. Es libertad o kirchnerismo”, apuntaron.

Por último, en Tierra del Fuego se confirmó que el frente estará compuesto por candidatos de Republicanos, el Partido Libertario y el PRO. “Lo hicimos con la convicción de que hay mucho más en juego que 5 bancas en disputa”, señalaron al remarcar que la provincia “necesita representantes en el Congreso de la Nación que defiendan con uñas y dientes la agenda de reformas que lleva adelante el Presidente Javier Milei”.