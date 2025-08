Marcelo Orrego presentó un nuevo frente electoral en San Juan para competir contra el peronismo y La Libertad Avanza en octubre

Marcelo Orrego presentó un frente electoral en San Juan para competir contra el peronismo y La Libertad Avanza

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, encabezó este miércoles la presentación de un nuevo frente electoral que competirá el próximo 26 de octubre contra la lista peronista y la de La Libertad Avanza.

La flamante coalición se llama Por San Juan y está conformada por el partido oficialista Producción y Trabajo, el PRO, la UCR, Activar, Dignidad Ciudadana y el Partido Bloquista. A su vez, como partidos adherentes, figuran Acción y Compromiso, IDEAS, FORJA, Fuerza para la Unidad y el Cambio, Partido Libertad Azul, Agrupación Patria, el Partido Intransigente, Unidad y Progreso y Unidad Popular.

"Estamos convencidos de que hay un camino para que la provincia y el país vayan en la dirección correcta. Ese camino es del lado de la gente, trabajando siempre con responsabilidad, eficiencia y defendiendo con agallas a San Juan y a su gente. Definitivamente, no podemos dar ni un paso atrás, pero tampoco podemos resignar nada. Vamos más juntos que nunca. Por lo que hicimos. Por lo que falta. Por lo que viene. POR SAN JUAN", escribió el mandatario provincial en sus redes sociales.

En las últimas semanas, había trascendido la posibilidad de que el oficialismo sanjuanino llegara a un acuerdo con La Libertad Avanza, pero finalmente esa opción no prosperó y ambas fuerzas irán por separado.

“Los partidos tenemos una causa en común. Vamos a dar los pasos con certeza. Tenemos una relación de respeto con el Ejecutivo nacional. No creemos peleas rabiosas entre políticos. Estamos alejados de la etapa de estancamiento que tuvimos los argentinos con el kirchnerismo", expuso Orrego durante el acto.

La nueva coalición se llama Por San Juan

Consultado por Tiempo de San Juan sobre los motivos por los que no logró llegar a un acuerdo con el sector libertario, el gobernador explicó: “Nosotros tenemos una buena relación. Lo cierto es que, evidentemente, hay temas de La Libertad Avanza en los que hemos acompañado y tienen que ver con la gobernabilidad, como la Ley Bases y el RIGI. Pero, claramente, cuando hemos pensado distinto, tenemos que decir que no, como el tema de las universidades. La verdad es que nosotros no podemos dudar ni un minuto, en tiempos delicados, en defender los intereses de los sanjuaninos, entre otras cosas con el tema de la coparticipación”.

Con respecto a la alianza que acompañó a Orrego en 2023, cuando ganó en las urnas su puesto de gobernador, esta vez no lo acompañarán Evolución Liberal y el GEN.

El próximo 26 de octubre, San Juan elegirá tres diputados nacionales. Si bien hay tiempo para presentar candidatos hasta el 17 de agosto, Orrego ya indicó cuáles son las características que busca para cada aspirante a una banca: “Tiene que tener la convicción para cuidar a San Juan. Hay que estar bien instruido. Atento a las necesidades de la provincia. Tiene que tener claras las ideas”.

El frente del gobernador no tendrá fácil el camino hacia la victoria en las urnas. Deberá enfrentar, por un lado, a La Libertad Avanza, con poco armado en la provincia pero con el viento de cola de sus últimas buenas performances electorales en todo el país y la figura de Javier Milei como foco de atracción.

Además, luego de varios años de diferencias, Sergio Uñac y José Luis Gioja volvieron a unirse para llevar al peronismo unido bajo una misma boleta en las elecciones en las que buscarán comenzar el camino de retorno al poder que perdieron en el 2023.

Justamente, el peronismo también presentó su frente electoral este miércoles. Se llama Fuerza San Juan, nombre alineado al Fuerza Patria bonaerense surgido de las negociaciones entre Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa.