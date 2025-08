Senado: expositores advirtieron sobre un aumento considerable de los integrantes de la Corte Suprema

El plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta (Prensa Senado)

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Justicia del Senado volvió a reunirse esta tarde para escuchar la opinión de expositores que advirtieron sobre un aumento considerable de los miembros de la Corte Suprema. Los disertantes sí avalaron la paridad de género en el máximo tribunal y marcaron serias contradicciones en los proyectos presentados por algunos legisladores, es decir, sobre el mínimo no imponible de técnica a la hora de elaborar una iniciativa de ley.

Lo que aún se percibe en la Cámara alta, tras lo ocurrido durante la jornada de hoy, es que el tratamiento de un tema tan sensible como es la Corte Suprema -mucho más, luego de lo vivido meses atrás en el recinto- continúa en un mar de dudas, un sinfín de operaciones y bloques que cambian de parecer según el día.

El caso más claro es el kirchnerismo, que tiene varios textos presentados y vira su opinión entre nueve y -ahora- siete cortesanos, como ocurrió horas atrás por declaraciones de su jefe, el formoseño José Mayans. Los dialoguistas, a esta altura, tampoco ayudan. Mismo caso el Gobierno, que mantiene un prudente silencio y resiste una convocatoria al plenario de comisiones para que se sepa qué quiere o pretende.

Quien dio el puntapié inicial esta tarde fue el constitucionalista Diego Armesto. Primero, recordó la visión de -la hoy condenada- Cristina Kirchner como senadora, en cuanto a cinco miembros para el máximo tribunal. Minutos después, fue al hueso y dijo venir a “romper el mito de la celeridad”. En ese sentido, expresó: “Es contraria. A mayor cantidad, más larga la ronda de circulación del expediente y el tiempo para las opiniones concordantes y la resolución de cada caso”.

“No abran la caja de pandora”, lanzó, y apuntó al clásico “toma y daca” de la política. Seguido a ello, enfatizó: “Cuando entra a tribunales, la justicia sale por la ventana”. Y finalizó: “Necesitamos una Corte que tome decisiones basadas en la ley y en la evidencia”.

El plenario se realizó en el Salón Arturo Illia de la Cámara alta (Prensa Senado)

Armesto también observó que algunos textos sugieren que cada rama del derecho esté representada -como el de la cristinista Juliana di Tullio-, lo cual choca de frente con las propuestas de integrantes. “Serían 31”, indicó. Algo parecido a la división de regiones, y recordó que sólo hizo falta cuatro magistrados para fijar -en un fallo- que “el federalismo se estructura desde las provincias hacia el Estado nacional y no al revés”. Es decir, destrozó la técnica legislativa de un puñado de iniciativas que, se supone, fueron revisadas por los asesores de los senadores.

“Como están, no pueden continuar. Una -Corte- de tres no es lo deseado”, indicó el académico Marcelo López Mesa. “Con la Constitución vigente no puede ser dividida en salas, sería gravosamente inconstitucional”, conjeturó el segundo expositor. No obstante, opinó que “elevarla a siete, si se decide eso, podría ser un límite razonable, no más”.

Mesa también insinuó una reconsideración a futuro sobre la metodología del “per saltum” –“habría que revisarlo”, alentó- y subrayó que “no sería una mala idea pensar en una Cámara de Casación Civil, como ya hay una Penal, que quite volumen de causas”. El académico además pidió contemplar presidencias de más de un año. Tanto él, Armesto y la última invitada, la juez del Tribunal Superior de Córdoba Aída Tarditti convalidaron la paridad de género como una cuestión a saldar de manera definitiva.

El final de la reunión volvió a exponer los vaivenes de los senadores. Por caso, la peronista disidente y titular de Asuntos Constitucionales, Alejandra Vigo, insistió en una visita de funcionarios del Ejecutivo -Ministerio de Justicia, de mínima- y luego confirmó a Infobae que aún restan disertantes. Sin embargo, tampoco descartó que los legisladores se vuelvan a reunir la semana próxima en plenario.

Con este escenario por ahora difuso, sería más que llamativo, pese a expositores que aguardan en fila, que las bancadas quieran discutir por su cuenta de manera exprés, algo así como abrir una ventana para dictaminar. De hecho, se incluyeron dos textos nuevos al análisis. Otros senadores temen por estrategias erráticas en pleno cierre de alianzas y listas para las elecciones nacionales. Así se encuentra esta temática trascendental en la Cámara alta, con el proyecto del peronista disidente Juan Carlos Romero, de siete integrantes, como el más firme hasta el momento.