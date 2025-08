El diputado nacional, Ricardo López Murphy, anunció que será candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires (CABA) en las próximas elecciones parlamentarias: “Vamos a volver a tener presupuesto y a hacer lo que hacen los países republicanos y ordenados del mundo”.

En diálogo con el programa de streaming La Clave de DNews, López Murphy confirmó que se presentará con su propio espacio: “Nosotros, Republicanos Unidos y sus fuerzas afines, vamos a ir con una alternativa diferente en la Ciudad de Buenos Aires, donde vamos a defender el marco institucional, los valores de la constitución, el orden público y una economía ordenada. Pero un país sin agravios, sin groserías, sin desmesuras institucionales”.

Sin embargo, también reconoció: “Me hubiera gustado armar una coalición muy grande, que reflejara lo que en última instancia enfrentó durante tantos años al autoritarismo kirchnerista, pero eso no fue posible. Entonces estoy dispuesto a hacerlo con mi gente, a llevar adelante este proceso, confiado en la nobleza de nuestras banderas, ideales y conductas”.

En este sentido, el diputado rechazó los rumores que lo colocaban como candidato a senador junto a la actual legisladora porteña, Graciela Ocaña. Y determinó que, para armar una alianza heterogénea, “se necesita tiempo y una narrativa” y un “esfuerzo de construcción grande” para cohesionar todas las fuerzas.

Ricardo López Murphy, diputado nacional.

“Desde diciembre pasado vengo marcando este problema. No lo pudimos lograr en mayo en la elección en la ciudad y tampoco lo logramos hasta ahora. Hoy dije ya está. Y tomé la decisión de ir con las fuerzas más afines a nosotros porque no me obliga a ningún esfuerzo”, puntualizó el también exministro de Economía. Y definió que, en estas elecciones, “cada uno tiene que exhibir sus banderas”, ya que no hay decisiones sobre el Poder Ejecutivo.

Respecto a su postura sobre la actualidad de la ciudad, López Murphy indicó que fue “saqueada” por el expresidente de la Nación, Alberto Fernández, en relación con la disputa por la coparticipación. Pero también criticó la actual gestión, encabezada por el actual mandatario, Javier Milei: “Esa deuda enorme tampoco se corrigió en esta gestión. Era necesario sanear las cuentas fiscales, pero se necesita un horizonte”.

Actualidad política y económica

Por otro lado, el candidato a diputado nacional por CABA opinó sobre el posible acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA). Y definió: “Yo nunca entendí bien por qué el PRO dejó que fuera captado y absorbido por La Libertad Avanza. Me parece que responden a dos cosmovisiones diferentes, más allá de que uno tiene que ayudar a que el país sea gobernable”. Y apuntó directamente contra el armador libertario: “Yo con la rosca de Sebastián Pareja no iría a ningún lado, para ponerlo claro”.

A su vez, el economista declaró que la economía está sufriendo “dificultades severas”, que se reflejan en “una tasa extravagante, casi propia de otra galaxia”. También señaló que dichas problemáticas también se pueden observar en los viajes al exterior y comparó: “Lo ve en términos de que la hinchada de Boca no puede ser la mayoría en Miami, cuando se ven esas cosas algo está mal acá”. E indicó que el empleo formal no crece, que las inversiones son muy bajas y que los ejes principales de la recomposición están “muy complicados”.