Montenegro: “El día que asumo como senador dejo el cargo de intendente, lo tengo clarísimo”

Guillermo Montenegro (Candela Teicheira)

“Yo dije el día que asumo como senador, dejo la ciudad de Mar del Plata. Esto lo tengo clarísimo”, declaró Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón y candidato a senador provincial de La Libertad Avanza por la quinta sección electoral, durante una entrevista en radio Rivadavia. El dirigente enfatizó que su postulación no es testimonial y marcó distancia con otros intendentes que, siendo candidatos, no piensan asumir sus bancas: “Para mí eso es hacer trampa. No se puede boludear con este tipo de cosas”.

A lo largo de la conversación con Ignacio Ortelli, Montenegro justificó el acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires con términos categóricos: “No podemos resignarnos a que el kirchnerismo siga gobernando la provincia”. El intendente apuntó directamente contra la gestión de Axel Kicillof, a quien calificó como “el peor gobernador de la historia” y lo acusó de “defender a los chorros” y “atacar a los policías”. Según el dirigente marplatense, la actual administración permite las usurpaciones y no protege a los vecinos: “Cuando tomamos una decisión de proteger el espacio público con una patrulla municipal con armas no letales, la reacción fue una denuncia por violaciones a derechos humanos por parte de funcionarios de la provincia”.

Montenegro describió el escenario electoral como la confrontación entre dos modelos opuestos: “Acá se discuten dos modelos totalmente distintos: uno que plantea el presidente Javier Milei a nivel nacional, que tiene que ver con la libertad, el orden, el esfuerzo; y otro que es el que representa el kirchnerismo”. En su explicación, vinculó ese esquema a hechos recientes en la provincia y denunció: “Grabois venía a tomar ciento cuarenta hectáreas frente al mar y se alojaban en hoteles de Chapadmalal. Todo esto demuestra que esto no puede seguir en la provincia de Buenos Aires”.

Al referirse al acuerdo político alcanzado, el jefe comunal insistió en que se trata de una decisión para enfrentar un modelo que considera perjudicial para la provincia y el país: “Yo siempre estuve a favor de generar un acuerdo, que las diferencias menores y los egos personales o partidarios se dejen de lado”. Montenegro aseguró que sus aspiraciones personales son secundarias: “Si tengo que cebar mate, cebo mate. Esto es mucho más profundo que cualquier interés individual”.

Consultado por las discusiones internas sobre la distribución de candidaturas y eventuales tensiones por los lugares en las listas, Montenegro fue contundente: “No podemos permitirnos construcciones políticas pensadas para un legislador más o menos. Eso es lo que hace funcionar al kirchnerismo, que está siempre agazapado para hacer trampa”.

El intendente de General Pueyrredón se diferenció así de quienes especulan con cargos y defendió la postura de priorizar el interés público: “No cometan los mismos errores que cometieron en el pasado. Yo jamás voy a hacer funcional a una política electoral que haga que vuelva Cristina, Massa, Alberto, esa inflación descontrolada que nos dejó en el problema que tenemos hoy”.

Sobre su futuro, volvió a dejar en claro cuál será su decisión si resulta electo senador provincial: “El día que asuma, dejo la intendencia. No es un ciclo personal, es la importancia que tiene la provincia y la Argentina. Hoy lo que tenemos que generar es este acuerdo para sacar definitivamente al kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires”.

En otro pasaje, el dirigente remarcó la importancia estratégica de las próximas elecciones de septiembre y octubre: “La elección es importante porque hay que cuidar la gestión nacional y lo que significa para la gente este frente entre La Libertad Avanza y el PRO”.

Por último, en relación a la campaña bonaerense, Montenegro manifestó respeto por la estrategia de Javier Milei y su equipo sobre eventuales visitas para apuntalar a los candidatos, pero insistió en que “el resultado de las elecciones tiene que fortalecer la gestión nacional y permitir los cambios estructurales que se plantean para la provincia y la Argentina”.