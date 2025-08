“Me pareció una falta de respeto”, aseguró el intendente que dejó a Kicillof hablando solo en un acto

El intendente de Junín dejó hablando solo a Kicillof cuando criticó a Macri y Vidal

“Me pareció una falta de respeto la mención del gobernador a Macri y Vidal”, declaró Pablo Petrecca, intendente de Junín y candidato a senador provincial por la cuarta sección electoral representando a la alianza Somos Buenos Aires, durante una entrevista en radio Mitre con la periodista Mariel Di Lenarda. El jefe comunal relató el episodio ocurrido durante la inauguración de un Centro de Atención Primaria de la Salud en Junín, cuando Axel Kicillof comenzó una conferencia de prensa y, contra lo que había sido acordado previamente, criticó a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. En ese momento, Petrecca se retiró del lugar en señal de desacuerdo.

El dirigente del PRO explicó que el objetivo de la jornada era celebrar la inauguración de un nuevo centro de salud largamente esperado en la ciudad y lamentó que Kicillof “haya traído a colación gestiones pasadas”. “En serio, Macri-Vidal se fueron el año 2019. Digo, a lo sumo podrían haber hablado del desastre del gobierno anterior de Alberto Fernández, pero hablar de Macri-Vidal cuando vino a inaugurar un centro de atención primaria de la salud…”, insistió Petrecca.

Con respecto a los argumentos del gobernador sobre la situación de las rutas provinciales, el intendente valoró en la entrevista: “En la presidencia de Mauricio Macri se hizo la autopista de la ruta siete hasta Cauco-Junín. Con lo cual somos testigos de una gran obra que mejoró muchísimo la calidad de vida de los vecinos de la zona”.

Luego del cruce, Petrecca contó que Kicillof le envió un mensaje de WhatsApp disculpándose. “Valoro el mensaje, pero por eso también me fui, porque me pareció una falta de respeto. Repito, no era el motivo de la visita. De hecho, yo previamente había hablado que valoraba la presencia del gobernador, que esperaba que esto sea un punto de inflexión para la relación de Junín con la provincia, porque hoy la relación no es buena y queremos que haya un punto de inflexión para poder trabajar en conjunto, aún con las diferencias ideológicas”, sostuvo.

Petrecca y Kicillof, el viernes pasado en el acto antes de la polémica

El dirigente también repasó su posicionamiento político dentro del PRO y la decisión de mantenerse por fuera de acuerdos entre su partido y La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. “En la cuarta sección electoral está representada por nueve intendentes que venimos trabajando desde el 2015 en lo que se llamó Juntos por el Cambio. No me fui de ningún lado, me quedé donde estaba, que es trabajar en conjunto con los intendentes”, describió. Petrecca encabeza la lista a senador provincial por Somos Buenos Aires, alianza que integra a intendentes del PRO, radicales y vecinalistas.

Consultado sobre la polémica por las candidaturas testimoniales, el intendente fue contundente: “Voy a asumir. Si soy elegido por los vecinos de la cuarta sección, voy a asumir en el Senado de la provincia de Buenos Aires”. Y marcó diferencias con La Libertad Avanza, criticando que en esa fuerza “la persona que encabeza la cuarta sección electoral es de la segunda sección, con lo cual no conoce el territorio”.

A la hora de analizar la estrategia electoral, Petrecca remarcó que el objetivo de Somos Buenos Aires es disputarle la sección al kirchnerismo: “Fui convocado para poder encabezar y somos nosotros los únicos que podemos ganarle al kirchnerismo en la cuarta sección electoral. Representamos más del 60% del padrón y la única opción que puede ganarle en la cuarta sección somos nosotros”.

Petrecca fue enfático al diferenciar su modelo de gestión y valores respecto de La Libertad Avanza. “Los concejales de La Libertad Avanza nos han votado todo en contra. Todo proyecto de transformación, de progreso... incluso una licitación para la terminal de ómnibus, más trabajo privado, más inversión privada, menos Estado. Y La Libertad Avanza lo vota en contra. Es muy difícil acordar con alguien donde no compartís valores, con alguien donde no compartís un modelo de gestión”, afirmó el intendente.

Al cierre de la entrevista en radio Mitre, Petrecca insistió en su enfoque en la próxima elección y evitó anticipar definiciones a mayor plazo: “Hoy mi objetivo es el 7 de septiembre. Después, en octubre, se verá, pero yo estoy muy enfocado en trabajar en septiembre”.