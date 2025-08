Martín Tetaz propuso “una tercera posición de razonabilidad en CABA”, por fuera de La Libertad Avanza y el kirchnerismo

El diputado nacional Martín Tetaz propuso una salida a la polarización en la ciudad de Buenos Aires

A pocos días del cierre de alianzas para las elecciones nacionales del 26 de octubre, el diputado nacional Martín Tetaz propuso la creación en la ciudad de Buenos Aires de un espacio alternativo a La Libertad Avanza y el kirchnerismo. Consideró que debería ser una tercera posición, a la que denominó “diagonal de la sensatez”, que podría incluir al PRO si no llega a un acuerdo con la Casa Rosada.

En una entrevista en su despacho del anexo de la Cámara, frente al Congreso, el economista y legislador explicó a Infobae que su objetivo no es reeditar viejas fórmulas políticas, como fue Juntos por el Cambio, sino un nuevo instrumento electoral para competir en octubre y proyectarse al 2027. “Así, vamos a un nuevo balotaje entre Manuel Adorni y Leandro Santoro”, afirmó.

Tetaz, que no descartó ser candidato, insistió en que la polarización extrema, con fanatismos de un lado y otro, dejó de ser viable para gran parte del electorado porteño. “Hay una demanda que espera, está en la calle”, afirmó, pero aclaró que no se trata de una “vía del medio”, ni la continuidad de los formatos tradicionales. Más bien, perfila una alianza plural respaldada por dirigentes del PRO, del radicalismo, Coalición Cívica y otros referentes que rehúyen los extremos y buscan un rumbo centrado en políticas responsables y respeto republicano.

A pesar de las negociaciones en curso entre La Libertad Avanza y sectores del PRO, Tetaz apeló a que ese posible acuerdo no sea la única alternativa para un sector importante de los votantes porteños que rechaza ambas expresiones políticas. Y confió en que el nuevo espacio podrá presentar candidaturas competitivas, incluso al Senado, y ser protagonista en un escenario electoral que avizora fragmentado si no hay articulación a tiempo.

Su proyecto aspira a ser el refugio para el grueso de la sociedad que demanda sentido común, por encima de la confrontación ideológica y el fanatismo.

- ¿Cuál es tu idea sobre la actualidad política y qué vas a hacer en el futuro próximo?

- Estamos en un momento bisagra donde las posiciones se extreman y la gente pide razonabilidad, no fanatismo. Ni defender ciegamente a Cristina ni justificar recortes a jubilados o a los médicos del Hospital Garrahan sin cuestionamientos. Hay mucha gente que acompaña lo que está bien, como bajar la inflación o terminar con regulaciones inútiles. El desafío es construir una alternativa firme para 2027 que no sea kirchnerismo o La Libertada Avanza.

- ¿Vas a militar en la provincia o en la Ciudad?

- Siempre estuve en la Ciudad. Intenté colaborar en la provincia con una alternativa a Kicillof que no funcionó. Hoy la mejor posibilidad para esta tercera posición, esta posición de racionalidad, está en la ciudad de Buenos Aires.

- Dices “razonabilidad”. ¿No es redundante porque todos pretendemos ser racionales?

- No todos son racionales. No es racional negar la corrupción probada por decenas de jueces ni tolerar discursos extremistas o incitar violencia. La política argentina está llena de posturas fanáticas, pasionales.

- ¿Cómo se va a aplicar esa “racionalidad” ante los vetos presidenciales que debe decidir Diputados?

- Análisis veto por veto. Hay cosas razonables para vetar y otras no. Por ejemplo, estamos a favor de no seguir extendiendo moratorias, pero también pedimos recomponer derechos como un 7% de aumento para jubilados, que no es un gasto nuevo, sino una reparación por inflación.

- ¿Y la cuestión de discapacidad?

- Tenemos una propuesta clara para recomponer esos fondos con una auditoría para eliminar fraudes, pero la solución no puede postergarse años. El Gobierno debe garantizar esa recomposición antes de la votación; si no, no vamos a apoyar el veto.

- Volviendo a lo electoral, vos planteás una tercera posición en la Ciudad que no sea “el medio”.

- El medio es una trampa, no existe. Imagino un triángulo: kirchnerismo, Milei y una tercera posición que refleje la demanda actual de la gente que rechaza ambos extremos.

La imagen de la artista Liliana Porter que identifica a Martín Tetaz

- ¿Quién debería integrar esa tercera posición?

- Todos los que no comulguen con las posiciones extremas de uno y otro lado. No vamos a invitar a quienes justifican corrupción o los recortes extremos.

- ¿Esto sería un nuevo Juntos por el Cambio?

- No. Juntos por el Cambio cumplió su objetivo de frenar al kirchnerismo hegemónico, pero ese momento pasó. Hoy no hay hegemonía clara, la Justicia funciona y hay una democracia más sólida. Hay que dejar atrás ese esquema y pensar en un espacio nuevo, una diagonal de la sensatez, con nombres diferentes.

- ¿Qué partidos o liderazgos podrían conformar esa diagonal?

- Hay dirigentes del radicalismo, PRO, Coalición Cívica, del partido de Horacio Rodríguez Larreta o de Graciela Ocaña, gente que hoy busca romper con los extremos. La clave no es sumar etiquetas, sino construir una oferta política que responda a lo que la gente busca y que aproveche la boleta única papel para dar protagonismo real al votante.

- ¿Podría incluir a sectores del PRO que hoy gobiernan la Ciudad?

- Absolutamente, por ejemplo María Eugenia Vidal ya dejó claro que no acompañará al gobierno nacional ni a los extremos. Esa gente debe estar dentro del paraguas, no afuera.

- ¿Qué esquema electoral imaginás para la Ciudad?

- Necesitamos evitar la atomización. Sin PASO, se fragmentó la oferta y hoy corremos el riesgo de un balotaje entre Santoro y Adorni. Solo una tercera fuerza fuerte puede romper ese molde y meterse en la pelea para 2027.

- ¿Quién debería liderar esta tercera posición?

- El que mida mejor en encuestas y simulacros con boleta única papel. No es una designación arbitraria, ni una condición personal mía. Si soy el más competitivo, bienvenido; sino, quien sea mejor tiene que liderar.

- ¿Tu objetivo personal es ser candidato?

- Quiero ayudar a construir esta alternativa. Puedo ser candidato a senador, diputado o no serlo y empujar desde afuera. Lo importante es crear esta opción.

- ¿Alcanzará el tiempo para conformar todo esto?

- Queda poco, pero estoy seguro de la demanda en la gente. Lo veo en la calle, la gente ya pide sensatez y razonabilidad. Si nosotros podemos responder a eso, la oferta va a nacer fuerte.