La queja de un gobernador al Gobierno: “Anunciaron que no iba a haber fondos para amigos y la operatoria es la misma”

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, criticó la falta de diálogo del Gobierno

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, apuntó contra la falta de diálogo del gobierno de Javier Milei, al deslizar que “anunciaron que no iba a haber direccionamiento de fondos para amigos” y que evitarían viejas prácticas, pero aseguró que “la operatoria sigue siendo la misma” en lo que respecta al reparto de recursos, en medio de la pulseada en el Congreso para avanzar con el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias y el Impuesto a los Combustibles, cuyos proyectos ya tienen la aprobación del Senado.

El mandatario fueguino planteó que, luego de los reclamos del interior del país, permanece inexistente un canal de comunicación real entre las provincias y el Presidente. “No tenemos mucho diálogo con el Gobierno nacional; con el presidente ningún tipo de diálogo, no sé si algún gobernador lo tiene”, describió, en declaraciones al programa Futuro Imperfecto en radio Con Vos.

Melella recordó que los veintitrés gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires expresaron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) una preocupación común por la caída de recursos fiscales, situación que afecta la ejecución de políticas provinciales en áreas esenciales.

“Con el Gobierno se ha trabajado hacer algunas acciones que tienen que ver con la distribución de fondos que son coparticipables, o que tenían una afinidad específica que puedan ser distribuidos de otra manera, sin salirnos de ese camino del consenso y el equilibrio fiscal. Por más que el Gobierno se sentó en la mesa, no ha habido avances. Se avanzó en el Senado y ahora se está tratando en Diputados”, explicó uno de los cuatro mandatarios que se mantienen orgánicos a Unión por la Patria, sobre el proyecto en particular de los ATN.

Pese a estos intentos, el gobernador consideró que, desde la Casa Rosada, hay una presunta discriminación política, al plantear que existe una mirada “sobre algunos que estamos en otro sector político de ni considerar los pedidos y reclamos que hacemos”. Y si bien contrastó con el cambio prometido por La Libertad Avanza (LLA). “No hay ese diálogo fluido que se esperaba, cuando anunciaron que no iba a haber más ni amigos ni entenados, sino que se iba a trabajar todos juntos, porque había que terminar con ese direccionamiento de fondos para los amigos y olvidar a los que uno tiene enfrente, como ellos criticaban del kirchnerismo. La verdad es que la operatoria sigue siendo la misma”, graficó.

Y continuó: “Con todo respeto lo digo, la casta hoy está instalada en el gobierno por esta misma metodología. Se usó una muletilla de campaña donde sumaba la bronca, el odio a la política y la necesidad de un cambio. Era real que había que hacer muchas cosas y muchos cambios. Eso yo lo comparto. Ahora, se sigue reproduciendo la misma forma de hacer política en la que se venía”.

Gustavo Melella junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos

El mandatario fueguino también analizó el impacto de los recortes presupuestarios en la economía: “Hoy la Argentina no arranca en la producción, no arranca en la generación de empleo, no tiene un plan de desarrollo, no tiene un plan de crecimiento regional”. Ahora bien, reconoció que pueden existir sectores beneficiados que acceden a la compra de divisas o viajes al exterior, pero advirtió que eso “no es un plan de un país de crecimiento y desarrollo”.

En cuanto a Tierra del Fuego, Melella resaltó la colaboración entre la provincia, el Estado nacional y empresas privadas “para ser aún más competitivos” después de la guerra de los aranceles. En ese marco, detalló que ahora es posible vender directamente desde la isla patagónica hacia el resto del país. “Ahora los argentinos van a poder comprar artículos, productos de muchísima calidad de nivel internacional, a un precio más barato”, destacó.

La Cámara de Diputados reanudará este lunes la actividad parlamentaria, con una agenda que estará monopolizada por la sesión impulsada por la oposición para el miércoles, y por los vetos de Milei sobre las leyes de jubilaciones y de Emergencia en Discapacidad. Este sábado, el presidente derogó ambas normas, con decretos que se publicarán el mismo el primer día de la semana en el Boletín Oficial.

Los proyectos, aprobados por el Senado a principios de julio, plantean un aumento real del 7,2% para todos los haberes y pensiones -excepto los regímenes especiales- y una suba en el bono jubilatorio, que pasaría de $70.000 a $110.000, ajustable por inflación. La normativa también contempla la restitución por dos años de la moratoria, que permite a personas sin los 30 años de aportes necesarios comprar los saldos para acceder a la jubilación mínima.

Sobre esos puntos, Melella consideró: “Hay que restituir el derecho de una jubilación justa y que sea realmente satisfactoria para todos los jubilados. Creo que en nombre del ajuste y no sé de cuántas otras historias, no se puede ajustar más sobre los jubilados y la discapacidad”.

Tras el receso invernal, la tarea legislativa ahora estará marcada por la campaña electoral debido a que el jueves es la presentación de alianzas y el 17 de agosto el cierre de las listas que se presentarán para competir en los comicios del 26 de octubre.

En la próxima sesión, también se pondrán en discusión las dos iniciativas patrocinadas por los gobernadores que vienen con media sanción del Senado, y que volverán a exponer el vínculo de Milei con los gobernadores: el reparto automático de los ATN a las provincias y la coparticipación de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos. Algunos mandatarios esperan un gesto de la Casa Rosada para descomprimir la relación, y como parte de toma y daca del tercio mínimo que permita mantener la validez de los vetos presidenciales.