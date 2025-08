En plena interna con Milei, Villarruel irá al acto en Corrientes por el traslado de los restos del Sargento Cabral

Monumento al Sargento Juan Bautista Cabral

La Municipalidad de Saladas confirmó que mañana se realizará el acto de traslado de los restos de sargento Juan Bautista Cabral, fallecido en el Combate de San Lorenzo, que contará con la presencia de la vicepresidente Victoria Villarruel, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y autoridades locales.

El evento, que empezará desde el mediodía y a las 17 se realizará la ceremonia central, fue ratificado por fuentes oficiales a Infobae, pese a que el Gobierno desestimó la solicitud y advirtió que no están dadas las condiciones para realizarlo.

La polémica le sumó un nuevo capítulo a los choques entre la Casa Rosada y la vicepresidente, aunque desde el Ejecutivo transmitieron que el rechazo no tiene relación con cuestiones políticas, sino administrativas, históricas y científicas.

Para el Gobierno, no hay información detallada de los restos y aunque se conocen los nombres de los Granaderos caídos, de la mayoría no se tiene mayor registro individual. Y advirtieron que sin muestras de ADN para identificar a quién pertenece cada fragmento, “resulta científicamente imposible”, sin un estudio más serio y detallado, saber cuáles restos pertenecen a Cabral. “No es factible separar y trasladar restos sin tener la plena certeza sobre los mismos”, indicaron fuentes oficiales y agregaron que no se enviará personal militar.

Más allá de los argumentos de la Casa Rosada, fuentes de la Municipalidad y de la administración de Corrientes -provincia donde el 31 de agosto se elige gobernador- confirmaron a Infobae la realización del acto. De hecho, ya empezaron los preparativos, con la exhumación de los restos que estaban en el convento de San Lorenzo, el lugar donde ocurrió el célebre primer combate que lideró José de San Martín con sus Granaderos a Caballo.

La figura de Cabral es una de las más queridas por el Ejército Argentino, porque puso su cuerpo delante del Libertador de América, cuando quedó debajo de su caballo, y recibió una herida mortal de un realista que estaba por ser alcanzado por una bayoneta realista.

Victoria Villarruel, hija de un teniente coronel que peleó en Malvinas -Corrientes es la provincia que aportó más soldados para la gesta del Atlántico Sur- fue invitada por las autoridades municipales para participar del evento y confirmó su asistencia, de acuerdo a lo que pudo confirmar Infobae.

El cronograma del acto

En concreto, de acuerdo a la información que suministraron fuentes correntinas, al mediodía del sábado, una caravana con autos oficiales y escoltas policiales correntinas arribarán al municipio de Saladas con una urna con restos del sargento Cabral y de otros 13 granaderos, para ser depositados en el monumento histórico que se creó en la casa donde habitó el héroe de San Lorenzo antes de ser reclutado. Es que Cabral era hijo de afroamericanos esclavos y combatió como liberto.

Antes de la parte central del acto, habrá un encuentro previo entre Villarruel, el gobernador Valdés y el intendente local, Noel Gómez.

Entre las 16 y las 17, tendrá lugar el arribo de los restos, la concentración en el Palacio Municipal, para el posterior traslado de la urna a la casona, que actualmente es “Museo Histórico y Monumento Nacional”. Se hará un descubrimiento de placas, una bendición, una ofrenda floral y un minuto de silencio.

Luego se hará un desfile cívico, se cantará el Himno Nacional y habrá discursos de las autoridades convocadas, para culminar con un festival popular folclórico.

La posición del Gobierno

La mítica escena de Cabral con el entonces coronel José de San Martín

El Gobierno desvinculó la desautorización del acto de cuestiones políticas, aunque tanto en Corrientes como en el ámbito político interpretaron que el rechazo se activó cuando se confirmó que en Saladas estaría presente la vicepresidente, a quien el presidente Javier Milei llamó “bruta traidora” y la acusó de participar de maniobras de desestabilización.

Lo cierto es que la posición oficial es que la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de bienes históricos, dependiente de la Secretaría de Cultura -un área que depende de Karina Milei-autorizó la exhumación “…toda vez que los actores comprometidos en la acción propuesta han llegado a un acuerdo para justipreciar y difundir la figura del ilustre sargento Cabral, proyectando la relocalización de los posibles restos en su localidad natal de Saladas, provincia de Corrientes".

Indicaron que la Municipalidad de San Lorenzo, si bien no tiene injerencia directa sobre los terrenos del Convento donde estaban alojados los restos trasladados, ya que dependen de la orden de los Franciscanos, no recibió ningún pedido formal por parte de la Municipalidad de Saladas al respecto y que, de manera informal, manifestaron su desacuerdo.

Confirmaron que las autoridades del Ministerio de Defensa ni del Ejército Argentino “no tomaron parte ni fueron consultadas para emitir opinión” de la intención de la autoridad municipal de Saladas, sobre el traslado de un efectivo perteneciente al Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, última unidad de revista del Sargento Cabral. Y que el Instituto Nacional Sanmartiniano tampoco fue consultado para emitir opinión sobre la conveniencia del traslado.

“La relocalización de los restos de Cabral que es prácticamente imposible de concretar debido a que fuera sepultado, en una fosa común sin ningún tipo de identificación, hace ya 212 años”, advirtieron.

Y recordaron que en la década de 1940, se extrajeron de esa tumba algunos restos y fueron colocados en distintas urnas. Algunas de ellas se unieron a los restos de otros héroes anónimos caídos en distintas acciones de guerra en Chile, Bolivia, Perú y el Ecuador, y fueron destinadas a diversos lugares bajo el símbolo del Soldado Desconocido. Otras urnas permanecen en el Cementerio Conventual, donde se les rinde constante homenaje, en la ciudad de San Lorenzo.

En el informe al que accedió Infobae se indicó que de las cuatro urnas con los restos de los Soldados de la Independencia mencionados anteriormente, dos de ellas se encuentran en el Convento de San Carlos en la Ciudad de San Lorenzo, custodiadas diariamente por personal del Regimiento de Granaderos a Caballo. Una tercera urna está ubicada en el Monumento a la Bandera en la ciudad de Rosario y la cuarta, detrás del mausoleo del general San Martín en la Catedral Metropolitana, también custodiados por una guardia de honor permanente de Granaderos.

“Los restos de Cabral descansan junto a sus compañeros de armas en el Convento de San Carlos, lugar donde ofrendaron sus vidas defendiendo la Libertad. Lo hacen así desde 1813. En la situación actual, y con los estudios realizados, no se considera prudente ni necesario realizar el traslado de los restos del Sargento Cabral”, se indicó.