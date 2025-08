Diego Valenzuela: “Kicillof está en un centro de estudiantes, es anti inversión y le tiene desconfianza a la policía”

Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, aseguró que su candidatura no es testimonial y cuestionó el modelo de gestión de Axel Kicillof

A poco más de un mes de las elecciones que renovarán los senadores y diputados de la Legislatura bonaerense y los consejos deliberantes municipales, Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero y candidato por la Tercera Sección Electoral por el Frente La Libertad Avanza, cuestionó con dureza la gestión del gobernador Axel Kicillof y convocó a “ponerle un límite”.

Para el postulante a senador, el mandatario peronista de Fuerza Patria encabeza “un gobierno que justifica al delincuente y que no se pone del lado de la víctima”. “Es un gobernador que está en un centro de estudiantes, que le tiene desconfianza a la policía”, dijo en declaraciones realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que en esta edición cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Diego Iglesias y Cecilia Boufflet.

Tras un cierre de listas tumultuoso y álgido con los aliados, el ex integrante del PRO, y hoy miembro del oficialismo de La Libertad Avanza aprovechó la entrevista para delinear sus críticas al actual modelo provincial, reflexionar sobre las banderas políticas que representa el gobierno de Javier Milei y analizar los desafíos particulares del Gran Buenos Aires a las puertas de las próximas elecciones del 7 de septiembre.

Desde su punto de vista, el intendente reconoció que hay cifras que muestran mejoras en la seguridad ciudadana, aunque lamentó: “A la gente no le importan las estadísticas, sino su experiencia diaria: ves personas corriendo por miedo, autos robados, motos a la espera de un descuido. Todos los barrios conocen a alguien que fue víctima de un delito”, opinó. Y cuestionó que desde el gobierno provincial no se encaren debates de fondo, como la edad de imputabilidad y la reincidencia. “El gobernador evita el tema, nunca se pone claramente del lado de las víctimas”, agregó.

En este contexto, Valenzuela recordó que su intención es dejar la intendencia de Tres de Febrero y asumir el cargo para el que se postula como senador. “No lo hago para volver a la municipalidad ni de modo testimonial. Siento que no dejo la intendencia porque mi equipo sigue trabajando y los planes están en marcha, pero hay temas que no se pueden resolver desde lo municipal”, expuso.

Al defender su salto a la Legislatura bonaerense, el jefe comunal expuso que “la provincia y el país funcionan con tres niveles de gobierno peleándose por hacer todos lo mismo y, al final, las grandes cuestiones se definen en La Plata”, explicó, al mencionar “la coparticipación, el estado de las escuelas o la seguridad son cuestiones que no se deciden desde los municipios”. “Los jefes comunales estamos en el territorio, vemos la realidad todos los días, pero nos topamos con límites estructurales”, puntualizó.

“El modelo de Kicillof es anti inversión y antiempleo. Hoy la economía es más sana, pero la transformación real empieza desde abajo”, aseguró Valenzuela.

En diálogo con Infobae en Vivo, Valenzuela planteó incluso la necesidad de una reforma política en la estructura política bonaerense. “Soy partidario de una Legislatura unicameral como en Córdoba, porque da agilidad y permite volcar recursos en educación, rutas y otras prioridades. La doble decisión traba las leyes y genera gastos innecesarios”, afirmó, señalando que presentó esta propuesta anteriormente y espera que tenga “eco político”.

El candidato, identificado en los últimos años con el espacio del PRO, caracterizó que el partido amarillo “se disolvió” como estructura dirigente, y que “la gente percibe un proceso de cambio que lidera Milei, antes con Mauricio Macri y ahora en alianza con Patricia Bullrich”. “Yo uso la metáfora de mudarme de casa en el mismo barrio. El barrio es el cambio, y Milei es el referente de esta época”, graficó, aunque remarcó que la coalición con LLA no debe suponer la anulación de los partidos que la componen: “Nadie debe perder su identidad”.

La interna en La Libertad Avanza

Consultado sobre el cierre de listas en las elecciones legislativas, Diego Valenzuela se refirió a la mezcla de antecedentes de algunos candidatos de La Libertad Avanza, de los cuales muchos de ellos provienen del peronismo y el kirchnerismo. “Siempre hay una combinación de procedencias. Lo importante es lo que están haciendo hoy. La ‘tabula rasa’, como dice Milei, significa evaluar el presente y la coherencia en la acción. Si alguien cambia de espacio y no responde a las nuevas ideas, lo veremos en la gestión”, expresó.

En ese marco, también hizo alusión a la convivencia entre los referentes de “Las Fuerzas del Cielo”, identificadas con el asesor y consultor Santiago Caputo, y “las fuerzas del suelo”, que están alineadas con el titular de LLA bonaerense, Sebastián Pareja. Desde su perspectiva, Valenzuela resaltó que ambas corrientes conforman “una combinación potente”, pese a que el primer sector obtuvo pocas candidaturas. “Algunos están abocados a la territorialidad, otros a las ideas y la estrategia. Todos suman y deben demostrar su capacidad en la práctica”, subrayó.

El intendente Diego Valenzuela, junto a Javier Milei

Con relación a las tensiones entre Javier Milei y Victoria Villarruel, el intendente respaldó al Presidente en esa pulseada entre ambas figuras. “Un vicepresidente no puede reñir con el presidente. No se puede tener una agenda propia. Es una lección de sentido común y de la historia argentina. El Ejecutivo es unipersonal. Cualquier cosa que salga de eso es problemática”, consideró, en diálogo con Infobae en Vivo.

Respecto a la posibilidad de conformar una alianza entre el PRO y LLA en la Ciudad de Buenos Aires, Valenzuela se mostró optimista: “Si se pudo hacer un acuerdo en Provincia, creo que se puede hacer también en la Ciudad. La Libertad Avanza defenderá una impronta propia, pero después veremos los candidatos. Lo importante es consolidar un frente de cambio que reúna la mayor cantidad de senadores y diputados”.

La elección es “casi un plebiscito sobre las políticas de Milei”

Sobre el panorama electoral en la provincia de Buenos Aires, el intendente del conurbano consideró que “estas elecciones serán claves para ponerle un límite a Axel Kicillof y a un modelo populista que justifica al delincuente, que cree que la salida es el gasto público y los impuestos”. “Por eso es tan importante consolidar un equipo entre Libertad Avanza, con Milei, con Patricia Bullrich, y con muchos más”, remarcó.

En el terreno económico, Valenzuela fue enfático en defender que “la economía está mejor, más sana y previsible. Las pymes y los comerciantes me dicen que ya no son ‘gerentes financieros’ para defenderse de la inflación, sino que pueden planificar y competir. Ahora hay que buscar eficiencia y mejorar los negocios”. Trajo a colación ejemplos concretos: “El otro día, un gastronómico de Caseros me decía que tuvo que actualizar sus hamburguesas porque la competencia lo obligó; antes sus productos ya no se vendían porque el mercado cambió. La reactivación existe, aunque no les llegue a todos igual”, ilustró.

Diego Valenzuela recalcó en diálogo con Infobae en Vivo que “los intendentes ven la realidad en el territorio, pero las decisiones clave siempre pasan por La Plata”

Desde otro plano, el jefe comunal reivindicó su política fiscal local, al recordar que “no cobramos habilitación para nuevas empresas” con el fin de “liberar la energía de la inversión y el empleo”. “En cambio, hay municipios que asfixian a las empresas y los bancos con tasas municipales insostenibles”, señaló.

Sobre la importancia del voto en las próximas elecciones de septiembre, analizó que pesarán tanto los temas de gestión municipal como “la discusión nacionalizada, casi un plebiscito sobre las políticas de Milei. El país discute si quiere el modelo populista o el de libertad y trabajo. Pero hay una mezcla de ambas percepciones en la elección provincial”, planteó.

En ese marco, se mostró confiado en el rumbo iniciado por el Gobierno nacional y en la claridad del liderazgo de Milei. “Este es un gobierno que tiene un rumbo claro y debe expresarlo en el armado político. No veo un proyecto de futuro en el peronismo. Milei, como en lo electoral, no negocia, tiene nitidez y un rumbo definido”, concluyó.

