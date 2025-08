Patricia Bullrich respaldó una posible alianza entre el PRO y LLA en CABA: “Me parece lo más coherente y razonable”

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apoyó una eventual alianza electoral entre el PRO y La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires. Tampoco descartó una candidatura, en medio de versiones que la ubican encabezando la lista de senadores en las elecciones del 26 de octubre. Dirigentes de su espacio sostienen que el objetivo de fondo es posicionarla como candidata a la Jefatura de Gobierno porteño en 2027.

“Me parece que es coherente de nuestra parte buscar alianzas similares en todos los lugares”, respondió la funcionaria en diálogo con Radio Rivadavia. Según argumentó, la lógica de una confluencia en CABA está en sintonía con acuerdos previos en otras jurisdicciones. “Habiendo habido unidad en la provincia de Buenos Aires y con la discusión de la unidad en todo el país, la lógica es tener una sola mirada en el país de cómo va a ser la alianza”, dijo.

Bullrich aclaró que no forma parte de las negociaciones activas, pero reiteró su respaldo: “Yo no estoy en la negociación pero apoyo que eso suceda. Me parece coherente y razonable”.

Consultada sobre una eventual candidatura suya en el distrito porteño, evitó confirmar una postulación pero no la descartó. “Yo estoy a disposición. Es un tema que no está del todo cerrado”, señaló. En ese sentido, explicó que una eventual decisión dependerá también de su rol actual al frente del Ministerio de Seguridad: “Estoy en una tarea y hay que ocuparse de qué va a pasar con el Ministerio de Seguridad. Es un debate abierto, no podemos decir que voy a ser candidata porque hay cosas que ordenar”.

Bullrich planteó que su prioridad en este momento es garantizar la continuidad de su gestión: “Necesito que toda la seguridad y la lucha contra el narcotráfico y el orden público siga como está”. Sobre los plazos para definir su situación, indicó que no falta mucho: “En estos días se va a saber, falta poco. Hay que ser paciente”.

En otro tramo de su intervención, la funcionaria se refirió a la denuncia del gobernador Axel Kicillof contra 24 policías que aportó de la fuerza para investigar su participación en campañas políticas. La presentación judicial se conoció luego del lanzamiento del ex comisario Ariel Bondarenko como candidato de La Libertad Avanza en la Tercera Sección Electoral.

En ese sentido, criticó el accionar del Ejecutivo bonaerense y puso en duda los fundamentos de la denuncia: “Los agentes de la Policía están protegidos por nuestra Constitución Nacional, que dice que en una acción privada estás afuera de la mirada de los magistrados”.

“Cuando hacés una acción privada, el espionaje es una mala forma de intentar generar una denuncia penal”, expresó. En esa línea, consideró que el eje del caso quedó reducido a cuestiones menores: “Lo que ha quedado de esta denuncia es si usaron o no las computadoras, que me digan todos si no tienen un mail o una carta relacionada con la política los funcionarios”.

La ministra dejó en claro su postura sobre el rol político de los efectivos policiales: “Estoy en desacuerdo en que un policía haga política, no lo puede hacer”. Sin embargo, apuntó al gobierno provincial por el uso que hizo del caso: “En este caso el Gobierno de la provincia de Buenos Aires exagera esto para chocar y debilitar al candidato Bondarenko, pero lo fortalece y demuestra lo anti policía que es Axel Kicillof”.

Bullrich ya había manifestado críticas a la administración bonaerense por su enfoque en materia de seguridad. En este caso, redobló sus cuestionamientos al considerar que la denuncia contra Bondarenko tiene un trasfondo político: “Lo que buscan es perjudicar a un adversario, pero termina siendo un fortalecimiento porque la sociedad ve el sesgo ideológico del gobernador”.