Todos los intendentes que son candidatos en PBA y la polémica por posibles testimoniales

El próximo 7 de septiembre serán las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires

Las elecciones legislativas que se llevarán a cabo en la provincia de Buenos Aires el próximo 7 de septiembre serán la antesala de lo que puede marcar el camino de cara a los comicios nacionales. La disputa por el control de la Legislatura bonaerense abrió el juego para que muchos intendentes apuesten en esta campaña y lleven su gestión de los últimos dos años a las urnas.

Es que, en total, son 22 los jefes comunales que se presentaron como candidatos dentro de las listas de sus espacios, tanto para ocupar una banca en La Plata como también hay quienes integran la nómina de concejales. Esto abrió el debate por la polémica de las candidaturas testimoniales que podría haber en algunos casos.

Para entender, se llama “testimonial” a la postulación de un candidato que ya tiene un cargo por el cual ya fue electo anteriormente y se presupone que no van a asumir el nuevo rol.

Los alineamientos políticos en la provincia de Buenos Aires

En ese sentido, existe el caso del intendente de Berazategui, Juan José Mussi, quien adelantó que se presentó en la nómina para ser concejal de manera testimonial. Así lo confirmó en una inauguración de viviendas que realizó junto al gobernador de la provincia, Axel Kicillof.

El jefe comunal que pertenece al espacio Movimiento Derecho al Futuro que impulsa el mandatario provincial destacó la presencia de Verónica Magario como candidata a la legislatura por Fuera Patria y, luego, se sinceró: "Aquí en Bera estoy yo. De testimonial. No le miento a mi gente. Voy como candidato para que la gente sepa dónde estamos, en qué estamos y que nos diga sí o no. No sé si estamos de acuerdo en eso. No les voy a mentir a aquellos vecinos que me dieron su apoyo durante tantos años".

Justamente, el ministro de gobierno bonaerense, Carlos Bianco, miembro clave en el gabinete de Kicillof, se refirió al tema y aseguró: "Lo de plantear algunas candidaturas testimoniales se ha hecho mil veces y lo hemos hecho de frente a la gente".

“Lo que hemos definido es poner a los mejores candidatos, porque consideramos que es una elección absolutamente clave. Lo ha dicho el gobernador. Tenemos que evitar que siga ingresando la motosierra a la provincia, porque ingresar ya ingresó“, argumentó el ministro de gobierno sobre la estrategia de Fuerza Patria.

Axel Kicillof decidió desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires y los comicios locales será el 7 de septiembre

Por su parte, del otro lado, en la Alianza La Libertad Avanza, que logró la unión del partido que comanda Karina Milei y Sebastián Pareja junto al PRO, uno de los principales nombres que buscará un lugar en la Legislatura es el actual intendente del partido de General Pueyrredón, con localidades como Mar del Plata, Guillermo Montenegro.

En diálogo con Radio Mitre, el primer candidato a senador provincial por la Quinta Sección Electoral aseguró: "No voy a hacer una candidatura testimonial. No tengo ninguna duda: asumo el compromiso y subo en diciembre. Para mí es hacer trampa y es faltarle el respeto a los vecinos".

Asimismo, en las últimas horas hubo una presentación ante la Junta Electoral Bonaerense firmado por la abogada Silvina Martínez, en el que se solicitó que haya un compromiso de asumir la banca.

Según el pedido que presentó, remarcó que este tipo de postulaciones “en los términos del artículo 22 de la Ley Electoral de la provincia de Buenos Aires, ley Nº 5109 en relación con diversas candidaturas presentadas para las elecciones provinciales de septiembre de 2025, en función de su presunto carácter testimonial, en tanto podrían lesionar el principio de buena fe electoral y el derecho ciudadano a un voto informado y genuino“.

Al mismo tiempo, mencionó las versiones de las que se hicieron eco diversos artículos periodísticos que señalaban que la mayoría de los intendentes que son candidatos a diputados, senadores provinciales o concejales no tienen “vocación real de asumir los cargos en caso de resultar electos”.

Por su parte, los intendentes que se sabe que participaran de estos comicios aseguraron, en gran parte, que van a asumir la banca en caso de ser electos, no renunciarán a la intendencia, sino que pedirán licencia en el Municipio y dejarán a alguien de confianza en su cargo. Dejando todo preparado para poder volver en caso de ser necesario políticamente.

Los intendentes de Fuerza Patria que son candidatos en las elecciones

Los siete de Fuerza Patria son: Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, tercera candidata a diputada por la Tercera; Mariano Cascallares, jefe comunal de Almirante Brown, que va de cuarto candidato a diputado por esa misma Sección; Mario Ishi, de José C. Paz, tercer candidato a senador provincial por la Primera Sección Electoral; Diego Nanni, de Exaltación de la Cruz, que va de cabeza de lista para diputado en la Segunda Sección; Marcos Pisano, de Bolívar, va de segundo candidato a senador por la Séptima; Alejandro Acerbo, de Daireaux, va de tercer candidato a diputado por la Sexta; y Germán Lago, de Alberti, va de tercer a candidato a senador por la Cuarta.

En tanto, otros 9 encabezan la lista de concejales en sus distritos. Son Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada), Fernando Espinoza (La Matanza), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Juan José Mussi (Berazategui), Andrés Watson (Florencio Varela), Fabian Cagliardi (Berisso), Pablo Zurro (Pehuajó), Julio César Marini (Benito Juárez).

Los intendentes que se unieron bajo el frente Somos Buenos Aires

Otros cuatro intendentes van de candidatos a legisladores por Somos Buenos Aires. Se trata de Julio Zamora, de Tigre, impulsor de ese espacio, que resolvió competir como primer candidato a senador en la Primera Sección; Pablo Petrecca, de Junín, que se fue del PRO disconforme con las condiciones impuestas por la LLA en la alianza con el partido amarillo y va de primer candidato a senador por la Cuarta Sección; Guillermo Britos, jefe comunal vecinalista de Chivilcoy, que va de tercer candidato a senador también por la Cuarta; y Maximiliano Suescún, intendente radical de Rauch, que también se presenta por Somos como primer candidato a senador por la Quinta Sección.

Dos jefes comunales competirán en septiembre por la Alianza La Libertad Avanza: Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero que dejó el PRO en enero para sumarse a los libertarios y encabeza la boleta de la Primera Sección como candidato a senador, y Guillermo Montenegro, jefe comunal de Mar del Plata del PRO, y uno de los férreos impulsores de la alianza con los libertarios en la provincia.

Diego Valenzuela y Guillermo Montenegro, dos intendentes de peso para la Alianza La Libertad Avanza

Uno por uno, todos los intendentes que se presentan como candidatos en las elecciones bonaerenses

Germán Lago (Alberti, Fuerza Patria): 3º candidato a senador provincial

Mariano Cascallares (Almirante Brown, Fuerza Patria): 4º candidato a diputado provincial

Jorge Ferraresi (Avellaneda, Fuerza Patria): 1º candidato a concejal

Julio César Marini (Benito Juárez, Fuerza Patria): 1º candidato a concejal

Juan José Mussi (Berazategui, Fuerza Patria): 1º candidato a concejal

Fabián Cagliardi (Berisso, Fuerza Patria): 1º candidato a concejal

Marcos Pisano (Bolívar, Fuerza Patria): 2º candidato a senador provincial

Alejandro Acerbo (Daireaux, Fuerza Patria): 3º candidato a diputado provincial

Mario Secco (Ensenada, Fuerza Patria): 1º candidato a concejal

Diego Nanni (Exaltación de la Cruz, Fuerza Patria): 1º candidato a diputado provincial

Andrés Watson (Florencio Varela, Fuerza Patria): 1º candidato a concejal

Mario Ishii (José C. Paz, Fuerza Patria): 3º candidato a senador provincial

Fernando Espinoza (La Matanza, Fuerza Patria): 1º candidato a concejal

Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas, Fuerza Patria): 1º candidato a concejal

Pablo Javier Zurro (Pehuajó, Fuerza Patria): 1º candidato a concejal

Mayra Mendoza (Quilmes, Fuerza Patria): 3º candidata a diputada provincial

Guillermo Montenegro (General Pueyrredón, LLA-PRO): 1º candidato a senador provincial

Diego Valenzuela (Tres de Febrero, LLA-PRO): 1º candidato a senador provincial

Guillermo Britos (Chivilcoy, Somos BsAs): 3º candidato a senador provincial

Pablo Petrecca (Junín, Somos BsAs): 1º candidato a senador provincial

Maximiliano Suescún (Rauch, Somos BsAs): 1º candidato a senador provincial

Julio Zamora (Tigre, Somos BsAs): 1º candidato a senador provincial