Guillermo Montenegro criticó a Kicillof y ratificó que asumirá su banca si es electo: “No hago candidaturas testimoniales, es una falta de respeto”

Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón y primer candidato a senador provincial por la Quinta Sección Electoral de La Libertad Avanza, reiteró que asumirá el cargo en la Legislatura bonaerense si resulta electo. Rechazó así las candidaturas testimoniales y calificó esa práctica como una “falta de respeto” a la ciudadanía y una “trampa” de la política tradicional.

“No voy a hacer una candidatura testimonial. No tengo ninguna duda: asumo el compromiso y subo en diciembre. Para mí es hacer trampa y es faltarle el respeto a los vecinos”, sostuvo Montenegro durante una entrevista con Radio Mitre, en la que remarcó la importancia de no replicar “vicios históricos” de la política bonaerense.

Montenegro también dirigió duras críticas al gobernador Axel Kicillof. Definió su gestión como la “peor de la historia” y señaló que las dificultades para gobernar General Pueyrredón tienen relación directa con las decisiones del Ejecutivo provincial. “Es muy difícil que a Mar del Plata le vaya bien con Kicillof como gobernador”, afirmó, y explicó que su candidatura tiene el objetivo de enfrentar el avance del kirchnerismo en la provincia. “No estoy pensando en mí, sino en la ciudad, en la provincia y en la Argentina. No quiero más kirchnerismo en la provincia”, expresó.

El intendente justificó su salto del Ejecutivo municipal a la Legislatura al considerar que el desafío de derrotar al kirchnerismo es prioritario ante cualquier aspiración personal. Recordó que en 2007 renunció a su cargo como juez federal para asumir otras responsabilidades por convicción y aseguró que esa lógica define su carrera pública. “Yo tengo una forma de pensar y actuar de la que no me aparto”, dijo.

Montenegro recalcó que toda la alianza de La Libertad Avanza comparte la decisión de no impulsar postulaciones testimoniales. Resaltó que esta definición no es solo un gesto personal, sino una línea de conducta del espacio. “Desde el primer día lo hablé con todos, incluso con el presidente. Nadie tiene dudas: hay un compromiso real para cambiar la política y no caer en prácticas viejas”, subrayó.

En otro tramo de la entrevista, el intendente respaldó el rumbo de la gestión nacional de Javier Milei, aunque reconoció que existen matices en las formas y estilos internos del espacio. Definió al orden, el esfuerzo y la libertad como las bases necesarias para transformar la provincia y la región, y valoró que estas ideas prevalezcan en la alianza. Sobre el vínculo entre los distintos sectores y partidos, destacó que la decisión de confluir en una coalición fue impulsada por la demanda de los propios vecinos. “Todos en la calle pedían que vayamos juntos para evitar errores del pasado y transformar la provincia”, explicó.

Montenegro evitó polemizar sobre los modos y los cruces dentro de la coalición. Admitió diferencias en formas de comunicación, pero aseguró que su principal preocupación es enfrentar modelos de gestión que, según definió, “defienden a los chorros y perjudican a los vecinos”. “Mi foco está puesto en trabajar para que la provincia y mi ciudad estén mejor”, concluyó.

La Quinta sección electoral pone en juego cinco cargos a senadores provinciales. La lista de La Libertad Avanza, además de estar integrada por Montenegro, está compuesta por Cecilia Martínez, Matías de Urraza, Lujan Fiego y Mariano Valiante. La principal fuerza opositora a los libertarios, la alianza peronista-kirchnerista de Fuerza Patria, tiene como cabeza de lista a la extitular de ANSES, Fernanda Raverta, quien es una de las principales dirigentes en la política marplatense.