Campaña nacionalizada, presencia de Milei y sin Macri: la estrategia del PRO y La Libertad Avanza para PBA

Javier Milei, junto a Luis "Toto" Caputo y Karina Milei (Reuters)

La campaña del nuevo Frente La Libertad Avanza para el 7S, las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, empieza a tomar forma: será nacionalizada, con temas que atraviesen a todas las secciones electorales como, entre otros, la baja de la inflación y las medidas contra la inseguridad; con Javier Milei como protagonista, ministros en territorio y, por ahora, sin la presencia de Mauricio Macri.

Estos tópicos son los primeros que comenzaron a bosquejar en una mesa de coordinación general dirigentes de LLA y del PRO, tras el cierre de listas que llevaron adelante Sebastián Pareja, en representación de la poderosa Karina Milei, y Cristian Ritondo, por mandato expreso de Macri.

Los candidatos del Frente LLA. Arriba, de izquierda a derecha: Diego Valenzuela, Natalia Blanco, Maximiliano Bondarenko, Gonzalo Cabezas. Abajo, Guillermo Montenegro, Oscar Liberman, Alejandro Speroni y Juan Osaba

Según detallaron a Infobae desde el partido amarillo, el principal rival, el frente peronista Fuerza Patria, “es el tren fantasma”, al que buscarán contrarrestar con un esquema centralizado en figuras nacionales para acompañar a los candidatos de cada una de las ocho secciones electorales. En este sentido, y aunque aún no hay fecha, ya se trabaja para organizar una foto de Milei con Diego Valenzuela, Natalia Blanco, Maximiliano Bondarenko, Gonzalo Cabezas, Guillermo Montenegro, Oscar Liberman, Alejandro Speroni y Juan Osaba.

También analizan una grilla de municipios del conurbano bonaerense y del interior provincial para que visite el Presidente, en simultáneo a la participación de ministros como Patricia Bullrich (Seguridad), que en menos de 15 días ya compartió actos con Valenzuela y Bondarenko, los candidatos en la Primera y la Tercera, las dos regiones que más electores aportan en las elecciones. También podría tener participación Luis “Toto” Caputo y Sandra Petovello. La ministra de Capital Humano está bien posicionada en las mediciones del frente LLA.

Mientras Milei será la figura principal, el expresidente Macri se mantendrá al margen, pese a ser presidente del PRO. “Es la idea que se maneja por el momento”, señaló un importante dirigente del espacio. El exmandatario tampoco se involucró activamente en el armado de listas bonaerenses.

Karina Milei y Cristian Ritondo (Fotografía: Jaime Olivos)

Esa tarea recayó en Ritondo, que se tomó unos días tras el cierre y retomará la actividad la semana próxima, aunque se prevé que participe este jueves de una reunión vía Zoom convocada por el Consejo Nacional del partido para analizar las estrategias electorales en cada una de las provincias de cara al 7 de agosto, plazo dispuesto por la justicia para presentar las alianzas. Allí se discutirá si el esquema bonaerense se puede replicar a nivel país o si se habilita una estrategia diferenciada, como la posibilidad de reeditar Juntos por el Cambio en CABA.

“Un respirador para el PRO”

A 10 días del cierre de listas, cerca del tridente PRO que negoció con los libertarios (aparte de Ritondo, el diputado Diego Santilli y Montenegro, candidato a senador por la Quinta) sostienen que el acuerdo que se logró significó “ponerle un respirador al PRO", y admiten que la elección será “muy pareja”.

Puertas adentro, señalan: “En el 2021, con 40%, metimos 20 legisladores. Con 10%, como nos daban ahora, ¿cuánto hubiésemos tenido? Llevamos un acuerdo al PRO de 9 legisladores y garantizamos los concejos para los intendentes que se quedaron, y que fueron cuidados".

En reuniones del PRO bonaerense destacaron la “generosidad” de los hermanos Milei. Es más, un dirigente se sorprendió con Karina: “Tenía clarísimo los pisos, los techos; no es fácil entender la política provincial”. A su vez, planteó un escenario de cara al futuro: “Creo que tiene que haber una unificación de la centroderecha en Argentina”.

En las elecciones del 7S, el PRO arriesga 8 de sus 13 escaños en la Cámara de Diputados bonaerense y 4 de sus 9 bancas en el Senado provincial. La posibilidad de retener buena parte de esos lugares dependía directamente del alcance y la solidez del frente que logró acordar con LLA.

Guillermo Montenegro (Fotografía: Jaime Olivos)

Respaldo a Milei, crítica a Villarruel

Por su lado, y en las últimas horas, el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, respaldó al presidente Javier Milei en la pelea interna con la vicepresidenta Victoria Villarruel. “Ya no está en la toma de decisiones por una decisión personal de ella, de abandonar las ideas que marcaba el Presidente como importantes. Si hay uno del equipo que no responde, gracias, no sos más parte del equipo”, planteó el jefe comunal a Infobae en Vivo.

Más allá de la interna nacional, Montenegro también se refirió al comportamiento de sectores aliados —especialmente el PRO— en el Congreso, y cuestionó en duros términos a quienes prefieren la abstención o critican con bajo perfil las políticas oficiales. “No tenés que acompañar porque sos del PRO, tenés que acompañar porque es lo que corresponde porque el otro camino nos hizo mierda. Tenés que ir, porque estamos acá y en este proceso porque hicieron mierda a la Argentina", expresó, al apuntar contra la gestión anterior de Alberto Fernández.

Respecto de su propia candidatura a la Legislatura bonaerense, Montenegro destacó lo que significa asumir este rol, y dejar la intendencia de General Pueyrredón: “Es mucha responsabilidad (ir a la Legislatura). Lo más fácil es que te vean todo. No voy a esconder nada. La gente tiene que saber en qué gastamos la guita”.

Sobre la competencia con Fuerza Patria, recordó: “La última vez que ganó el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires fue en 2005 en las elecciones de medio término en la provincia, desde ahí siempre perdió. Cuando ganó, estuvo 20 años en el poder”.

Para Montenegro, el gobierno de Axel Kicillof “es el peor de la historia, donde el policía es el enemigo”. “Hay que sacar al kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires; (...) Hay que ganar la provincia de Buenos Aires para continuar los cambios en el Gobierno nacional. Venimos con un gobierno que nos trituró con la inflación y nos dejó una pobreza exorbitante”, concluyó.