La violencia política creció en redes sociales y los insultos aumentaron un 90% con respecto a 2023, según un informe

La portada del informe de la consultora Ad Hoc ilustra el crecimiento de la violencia en las conversaciones digitales

El informe de la consultora Ad Hoc presentó datos sobre el crecimiento de la violencia política en la esfera digital argentina entre enero de 2023 y junio de 2025, indicando que los insultos en redes sociales aumentaron un 90 % en el período analizado. El estudio concluyó que la agresividad y las provocaciones se intensificaron en toda la conversación digital, atravesando todas las identidades políticas y actores influyentes. Según Ad Hoc, que se dedica a la gestión integral de la comunicación, el principal reto es comprender no solo cómo se reproduce la confrontación, sino cómo se puede modificar ese ciclo para mejorar el debate público.

El relevamiento se basó en el análisis de la conversación digital argentina, focalizándose en el comportamiento de usuarios con mayor capacidad de influir en las redes sociales. Este grupo incluyó a trolls, perfiles de figuras consideradas provocadoras y usuarios que amplifican contenidos. Según los especialistas, la escalada del lenguaje ofensivo se reflejó en la frecuencia de insultos y el grado de agresividad con que se abordan temas públicos incluso desde voces institucionales. El estudio identificó como un hito la expansión del discurso violento, señalando que en dos años se duplicó el uso de improperios en plataformas digitales.

Dentro de los hallazgos, el informe destacó que el presidente Javier Milei figura como el usuario no troll con mayor cantidad de publicaciones ofensivas. En el período relevado, desde enero de 2023 hasta junio de 2025, Milei publicó y compartió 1.589 insultos, según Ad Hoc. Esta cifra lo posicionó como el actor político visible que más recurrió a la agresión verbal digital durante ese lapso. El informe aclaró que esta práctica no es exclusiva del oficialismo ni de la comunidad libertaria, sino que todos los espacios políticos registraron episodios similares. “Los insultos no son propiedad de los libertarios: todos los sectores políticos cuentan con provocadores que insultan o difunden insultos y agresiones”, sostiene la consultora.

Trolls, provocadores y amplificadores aparecen en el esquema que reconstruyó Ad Hoc sobre la violencia discursiva en redes sociales

El análisis de Ad Hoc advirtió que la violencia digital no solo responde a militantes organizados o cuentas anónimas, sino que también involucra a empresarios con alto perfil público. En ese sentido, el estudio observó el comportamiento de Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre, cuyo impacto en el ecosistema digital argentino no pasó inadvertido. Según el relevamiento, Galperin desarrolló un rol como amplificador de mensajes, posicionándose como referente entre los sectores que, lejos de atenuarla, contribuyen a profundizar la confrontación.

El trabajo de Ad Hoc examinó el dilema de los medios de comunicación y los periodistas frente a este contexto, donde la línea divisoria entre informar sobre agresiones y validarlas mediante la multiplicación de agravios aparece desdibujada. Se advierte que la cobertura informativa sobre ataques y discursos hostiles tiende a incrementar la visibilidad de los mensajes, favoreciendo que se transformen en tendencia. La consultora llamó la atención sobre la responsabilidad de quienes difunden información en no colaborar inadvertidamente con la propagación de la violencia digital.

En el apartado referido a la reacción de figuras mediáticas, el informe ejemplificó con los casos de Luis Novaresio, Julia Mengolini y María O’Donnell. Los tres sufrieron ataques provenientes de comunidades libertarias en redes sociales y, según la investigación, la manera en que respondieron a tales agresiones terminó por expandir el alcance de los mensajes ofensivos. “Cuando la defensa ante el agravio también amplifica”, advirtió Ad Hoc, describiendo el círculo que se retroalimenta a partir de la respuesta a las provocaciones.

El informe identificó varios modos de interacción digital: desde quienes originan insultos y agresiones, pasando por quienes los replican o los difunden, hasta aquellos que, al intentar defenderse, terminan amplificándolos aún más. Este proceso de retroalimentación constituye, para la consultora, uno de los principales motores del crecimiento de la violencia virtual. La consultora subrayó que las plataformas digitales, por sus algoritmos y funcionamiento, contribuyen a reforzar los extremos, premiando contenidos polémicos o agresivos que generan adhesiones y rechazos masivos.

En cuanto a las posibles salidas de esta dinámica, Ad Hoc señaló la urgencia de un debate público enfocado en corregir los incentivos que favorecen el incremento de la hostilidad. “Parar la pelota y pelear contra la corriente puede ser una nueva complicada y necesaria forma de hacer política. Cuando los ciclos cambien, tendrá su premio”, concluyen.