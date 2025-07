Heidi Gómez Rápalo

Estados Unidos anunció a Heidi Gómez Rápalo como nueva Encargada de Negocios en la Argentina de manera interina hasta que se formalice la llegada del nuevo embajador. Luego, la dirigente se desempeñará como Vicejefa de Misión.

Según informó la embajada de EEUU en la Argentina, Rápalo anteriormente se desempeñó como Subsecretaria Adjunta para Asuntos de Transporte en el Departamento de Estado de los EE.UU., “donde trabajó para promover los Cielos Abiertos y proteger la Libertad de los Mares”.

“Con más de 25 años de experiencia en América Latina, África y Asia, Heidi ha trabajado con altos funcionarios gubernamentales y líderes del sector privado para generar millones de empleos de calidad en los Estados Unidos al asegurar el acceso abierto de aerolíneas estadounidenses a nuevos mercados, promoviendo exportaciones y ventas militares por miles de millones de dólares, e impulsando la innovación a través de la comercialización de tecnologías, aceleración empresarial e inversión ángel”, detallaron en un comunicado.

Además, agregaron que la dirigente recibió en 2011 el Premio Conmemorativo Raphel “por sus esfuerzos para desarrollar una cultura de mentoría que fortalezca el desempeño y la rendición de cuentas en el Departamento de Estado“. Y en 2009 fue galardonada con el Premio Hunt ”por fortalecer la colaboración entre Estados Unidos y Argentina en la lucha contra el narcotráfico y la trata de personas”.

Sobre sus estudios, la embajada contó que Rápalo -quien habla español con fluidez y está casada con el diplomático Jason Roberts- tiene una maestría en Estrategia de Seguridad Nacional del National War College, una maestría en Asuntos Públicos de Princeton y una licenciatura en Servicio Exterior de Georgetown. También estudió en la London School of Economics.

“Originaria de LaPlace, Luisiana, es una orgullosa graduada de la Louisiana School for Math, Science, and the Arts”, completaron.

La cuenta oficial en X de la embajada, envió un saludo especial a la funcionaria en el inicio de sus nuevas funciones. “¡Bienvenida nuevamente!”, expresaron en un posteo reciente, que ella misma respondió.

“¡Qué alegría estar de regreso en Argentina! Estoy muy entusiasmada por la oportunidad de reencontrar amistades, forjar otras nuevas, y continuar trabajando para fortalecer el vínculo entre nuestros países. – Heidi", publicó el mismo canal de comunicación.

Gómez Rápalo se desempeñará en un rol que hasta hace semanas estaba a cargo de Abigail Dressel, quien a su vez, se despidió del país en el marco de las celebraciones por el 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos.

Abigail Dressel, antecesora de Heidi Gómez Rápalo (Prensa embajada de EEUU)

“Me voy profundamente orgullosa de lo que hemos logrado, y optimista sobre el rumbo de esta relación. ¡Que viva la Argentina, y que vivan los Estados Unidos de América!”, dijo Dressel en aquella oportunidad.

Fue su último acto oficial en Buenos Aires antes de asumir un nuevo destino diplomático en Mozambique. La frase, pronunciada ante una audiencia compuesta por figuras del ámbito político, empresarial, judicial y social argentino, sintetizó el clima de sintonía y cooperación que marcó la celebración anticipada del Día de la Independencia estadounidense en el Palacio Bosch.

Aquel evento, que reunió a ministros, secretarios, gobernadores, legisladores, jueces, embajadores y empresarios, sirvió como escenario para que Dressel subrayara el “momento único de alineamiento entre el presidente Trump y el presidente Milei”. Según la diplomática, este acercamiento permitió avanzar en prioridades compartidas y, en sus palabras, “juntos, hicimos a nuestros países más prósperos”. La declaración, que evocó los 249 años de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, fue recibida con aplausos y marcó el tono de la velada.

Durante su discurso, Dressel enfatizó la convergencia de valores entre ambos países, al afirmar que “compartimos una visión global común, rechazando las dictaduras, construyendo relaciones con otros países que valoran la libertad y la democracia”.