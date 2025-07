Manuel Passaglia criticó el cierre de listas para las elecciones en PBA: “Papelón mayúsculo de la política”

Manuel Passaglia criticó el armado de listas en la provincia de Buenos Aires (Maximiliano Luna)

En el medio de lo que dejó el caótico cierre de listas en la provincia de Buenos Aires, el ex intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, criticó a los espacios políticos por las negociaciones contrarreloj que llevaron a cabo para elegir a los candidatos para los comicios bonaerenses legislativos del próximo 7 de septiembre.

A través de una publicación en su cuenta de X, uno de los fundadores del esapcio HECHOS, aseguró: “Papelón mayúsculo de la política y los políticos, mientras la gente está en otra. ¿No les dio vergüenza todo el espectáculo dantesco de ayer por el “cierre de listas” en la Provincia? La verdad que a mí sí“.

Y apuntó: "Rosca, peleas, aprietes, compra de candidaturas, superegos, enojos, vencedores y vencidos. Todos intentando resolver problemas de políticos. Ninguno resolviendo problemas de la gente”.

En ese sentido, continuó: "El sometimiento del PRO a La Libertad Avanza. La pelea Kicillof-Máximo-Massa con ¿corte de luz? incluido. La ancha avenida del fracaso mostrando sus antiguas y desgastadas mañas, como siempre“.

"Todo un gran dolor de huevos que reafirma lo que venimos diciendo desde el 30 de mayo cuando anunciamos que íbamos a competir: el espacio que había llegado para luchar contra la casta se transformó, no solo en uno de ellos, sino tal vez en la máxima expresión del “primero resolvamos nuestros temas y después veamos qué hacemos con la gente”. Una gran decepción y ya van varias de este gobierno“, añadió.

El ex intendente de San Nicolás encabezará la lista de Hechos que competirá en la segunda sección electoral, tras no alcanzar a un acuerdo con el frente Somos Buenos Aires, que no presentará ninguna lista en ese distrito.

En segundo lugar, estará la diputada bonaerense María Paula Bustos, referenciada en el intendente de Pergamino, Javier Martínez, quien dejó el PRO tras la alianza con La Libertad Avanza y se sumó al espacio fundado por los nicoleños.

En la tercera ubicación de la nómina se sitúa Ignacio Mateucci, figura con pasado en puestos clave de la administración local de San Nicolás. Mateucci se desempeñó previamente como secretario de Gobierno y como presidente del Concejo Deliberante. Este posicionamiento en la lista refuerza la presencia de referentes con trayectoria dentro del equipo propuesto.

Silvana Maldonado aparece en la cuarta posición de la lista, después de haberse sumado luego de un consenso alcanzado con agrupaciones radicales de la Segunda Sección Electoral. Esta integración responde a la estrategia de ampliar los apoyos dentro de la estructura política regional.

Los hermanos Passaglia formaron el espacio Hechos y competirán en la segunda sección electoral

Según pudo saber Infobae, los hermanos que gobiernan San Nicolás y tienen fuerte predicamento en el norte de la provincia de Buenos Aires, si bien aclararon que no son candidatos de Somos, estuvieron en conversaciones para evitar superponer listas.

En ese sentido, el candidato de Hechos señaló que desde este espacio "decidimos hacer las cosas al revés que todos los demás partidos" y agregó: "En lugar de preocuparnos por los políticos o prometer cosas imposibles que nunca llegan, vinimos a mostrar lo que ya hicimos para que la gente vea que se puede gobernar bien y con resultados positivos y concretos“.

"Creamos un espacio nuevo lejos del humo de los extremos y que no tiene nada que ver con el tren fantasma de la ‘fuerza del centro, del fracaso’“, disparó.

Y completó: “A nosotros, lo que nos diferencia es que ponemos el foco en los problemas de la gente y nos ponemos como objetivo solucionarlos. No venimos a prometer, venimos a demostrar que el Estado puede funcionar. En San Nicolás nos dijeron que era imposible y ya lo hicimos. Ahora vamos a hacerlo en toda la Provincia. Con HECHOS”.