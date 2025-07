Sebastián Basso, fiscal de la causa AMIA: "Tenemos pruebas de que el atentado se decidió un año antes en un comité del régimen de Irán"

En el 31° aniversario del ataque a la AMIA, el fiscal de la causa, Sebastián Basso, aseguró en diálogo con Infobae en Vivo que existe evidencia concreta que vincula a las altas autoridades iraníes, encabezadas por Ali Jamenei, en la planificación del atentado sucedido en Buenos Aires.

“Tenemos pruebas que nos permiten definir que el atentado de la AMIA se decidió en una reunión, un año antes, de un comité especial de las altas autoridades del régimen iraní, donde su cabeza, que es Jamenei, es líder político y religioso, decidió que se tenía que hacer en Argentina”, afirmó Basso, quien también indicó que la organización Hezbollah ejecutó la operación.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la tarde, que cuenta con la conducción de Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol. En este contexto, Basso profundizó sobre los documentos, la tecnología y los obstáculos judiciales que han marcado una investigación de más de 30 años.

El fiscal detalló: “La investigación viene desarrollándose hace más de 30 años y tenemos muchas certezas y todavía algunos puntos oscuros. Las certezas en la investigación llevaron a que la fiscalía pidiera, ya hace muchos años, la captura de varios imputados. Algunos de origen libanés y otros de origen iraní. Esas personas no fueron a juicio porque están en el exterior, no quieren presentarse en Argentina y el país no tiene capacidad de que esas personas sean convocadas por las fuerzas nacionales”.

Basso remarcó que sólo la sanción este año de la ley de juicio en ausencia permitió “destrabar en parte esa cuestión” y abrió la puerta a juzgar a los acusados internacionales sin su presencia física en el tribunal.

“Todavía tenemos que seguir investigando por otras personas que claramente participaron en el hecho y que todavía no fueron identificados. También arrojar luz sobre puntos que todavía no se han podido esclarecer. El paso del tiempo juega en contra sobre esas cuestiones”, explicó el fiscal.

El fiscal se refirió al recorrido judicial y los obstáculos en la causa: “La resolución que habilitó el juicio en ausencia fue recurrida a la Cámara y tiene que ser una cámara federal la que confirme o no la decisión del juez de habilitar el juicio. Si está de acuerdo con lo que dice la fiscalía, estaría en condiciones de pedir al juez de seguir avanzando con las instrucciones”.

La investigación del atentado a la AMIA lleva más de 30 años y enfrenta obstáculos judiciales y falta de cooperación internacional

“Desde la fiscalía tenemos la intención de que sea el año que viene el juicio, pero es una fecha probable, no podemos afirmarla ni depende solo de nosotros”, puntualizó Basso.

Sobre el desarrollo de los debates orales, Basso aclaró: “Quedó determinado que el atentado se hizo con un coche bomba, explotó una trafic que tenía cargado el material explosivo y quien la manejaba murió. Eso está determinado, no hay otra forma”. Sin embargo, sentenció: “Los únicos imputados en la historia fueron jueces, fiscales, policías y servicios de inteligencia que participaron al principio de la investigación”.

Profundizando sobre la dimensión internacional, Basso fue tajante: “Para la Justicia y para todo el mundo, Irán es el creador y artífice de que exista Hezbollah. Lo creó, lo financió y manipula. Todos estos tipos de atentados los hacen por orden de Irán”.

Apuntó que las pruebas acumuladas muestran que “el atentado de la AMIA se decidió en una reunión, un año antes, de un comité especial de las altas autoridades del régimen iraní” y vinculó directamente al líder supremo iraní, Ali Jamenei.

Sobre cómo continúa la investigación, después de tantos años, el fiscal dijo: “Lo que estamos haciendo ahora es recopilar esa información, analizarla y buscar nuevas miradas a la luz de los nuevos adelantos. Estamos aplicando la nueva tecnología y tratando de que haya una cooperación internacional”.

“Firmamos acuerdos de colaboración con otros países, recopilamos por ejemplo muchas pruebas de Brasil y Paraguay. Así supimos que en la triple frontera había una comunidad libanesa muy fuerte y existían integrantes de Hezbollah disimulados que vinieron a Buenos Aires a hacer el atentado”, agregó.

Sobre la ley de juicio en ausencia, el fiscal enfatizó: “Que se haga un juicio lo decidió el Congreso, o sea el pueblo argentino. A través de una ley se definió que se haga, por eso lo vamos a hacer. El juicio en ausencia permite una cierta reparación a las víctimas, no toda porque completa es recién cuando son efectivamente enjuiciadas presencialmente y condenadas. Es importante mostrar a la sociedad cuál fue la efectividad del Estado argentino”.

En cuanto a la entrega del acervo probatorio, el fiscal advirtió dificultades: “Se ha reclamado al Estado que sea más claro al aportar la documentación que tiene secreta. Nosotros estamos apreciando que puede llegar a haber documentación en otras oficinas del Estado que no están en nuestro poder que podría ser importante para la fiscalía”.

El rol de los servicios de inteligencia fue también motivo de análisis: “En cualquier atentado terrorista en cualquier parte del mundo, los que investigan son los servicios de inteligencia. No es que a Argentina se le ocurrió. En Argentina no siempre colaboraron los servicios de inteligencia con la justicia, entonces siempre fue problemático para trabajar juntos”.

