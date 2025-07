Adelmo Gabbi: “Tendremos que pedirle al Presidente que cambie algunas formas”

El presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, pidió al presidente Javier Milei que "cambie las formas".

El presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), Adelmo Gabbi, expresó su respaldo al presidente Javier Milei, al tiempo que manifestó la necesidad de solicitarle algunos cambios en las formas de ejercer el gobierno, luego de que ambos participaran de un acto conjunto tras la conmemoración del 171° aniversario de la entidad.

“Creo que todos tenemos deseos de colaborar. Tendremos que pedirle al Presidente que cambie algunas formas, y pedirnos a todos nosotros que pongamos el hombro para contribuir al mejor desenvolvimiento del país”, sostuvo el dirigente bursátil, sin dejar de dejar constancia su respaldo a la gestión libertaria.

El jueves pasado, Milei habló en la Bolsa de Comercio en un clima de aplausos y aclamación por los asistentes. Frente a ese auditorio, reiteró que vetará la ley de aumento a los jubilados en caso de que avance la propuesta sancionada en el Congreso.

“Vamos a vetar. Aún se dieron las circunstancias, que no creo, que el veto se caiga, lo vamos a judicializar. Aún si se diera el peor de los casos que de repente la justicia tuviera un acto de celeridad, y lo decidiera tratar en poco tiempo, aún así, el daño que podrían causar podría ser mínimo. Sería una mancha en dos meses, la cual el 11 de diciembre se la vamos a revertir en caso de que tuviera éxito”, aseguró Milei, durante el evento.

En ese marco, Gabbi consideró que la política económica del Gobierno “es el camino correcto“, pero le sugeriría que “las formas y los ritmos a lo mejor no son los adecuados”. “Pero cada uno actúa como le parece. El presidente ganó las elecciones de esta forma, y seguramente estará encarando la campaña electoral de la misma forma que encaró la anterior”, consideró, en declaraciones a radio Con Vos.

“Me siento más cómodo con un presidente que cuida la caja”, dijo Adelmo Gabbi durante el acto por el 171° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (REUTERS/Mariana Nedelcu)

“Me siento más cómodo con un Presidente que cuida la caja, que se preocupa de tener un férreo equilibrio fiscal para seguir aliviando la carga tributaria, porque es necesario seguir bajar los impuestos a todos, a los pobres, a los menos pobres, y a los menos ricos, a los efectos de que se pueda competir; porque compitiendo se hacen las cosas mejor”, agregó.

Según Gabbi, los incrementos de los haberes jubilatorios “es absolutamente necesario”, pero hay que “ver cómo se financia”, haciendo referencia a la dificultad estructural que enfrenta el sistema previsional argentino para sostener mejoras en las jubilaciones sin un respaldo financiero suficiente.

En ese sentido, relató su experiencia personal como jubilado: “Después de haber aportado durante 45 años, tengo el salario jubilatorio mínimo. Tanto el presidente (Carlos) Menem, la señora (Cristina) Kirchner, el presidente (Javier) Milei han tenido que vetar leyes mejorando la situación de los jubilados, sin encontrarle financiamiento, y ello no significa que hayan actuado con crueldad. Yo quisiera que nos aumentaran, pero la realidad es que no se puede. Lo que falla no son los presidentes, es el sistema jubilatorio argentino que está mal concebido”.

Gabbi profundizó en el impacto que el gasto previsional tiene sobre las cuentas fiscales, señalando que “el tema jubilatorio destruye el superávit fiscal y nos hace volver otra vez a la maquinita que es la mayor estafa a los trabajadores. Con la inflación se beneficia el que tiene, porque el empresario aumenta los precios”.

En su balance sobre la coyuntura económica nacional, Gabbi destacó, según su mirada, los logros de la política macroeconómica. “Argentina no solo tiene números fiscales correctos, sino que también está pagando, esta semana pagó unos bonos importantes para la vida futura del país. El dólar está más bajo hoy que hace un año, a pesar de esta suba. La Bolsa está por encima de los precios de hace un año”, describió.

Con 81 años de edad y una extensa trayectoria al frente de la institución, el titular de la Bolsa rememoró que ha transitado por diferentes gestiones presidenciales y contextos económicos en el país. “Siempre hemos sido poco competitivos por la gran cantidad de impuestos que se cobran. Quedamos fuera de competencia en la mayoría de los rubros que necesitamos competir. El superávit fiscal alcanzado es algo extraordinario porque nos permite alejarnos de la inflación a la que considero la mayor estafa a la clase trabajadora”, insistió.

En uno de los momentos destacados del acto en la Bolsa de Comercio, el auditorio coreó “Viva la Libertad, carajo” junto a Milei, en señal de apoyo al mandatario. Gabbi, consultado sobre su postura respecto a ese gesto, dijo que evitó sumarse a esa proclama. Sin embargo, aclaró: “Soy un amante de la libertad en todos los sentidos”.