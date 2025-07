Mapa electoral bonaerense: más de un millón de extranjeros fueron habilitados a votar, pero los presos no podrán elegir

Las ocho secciones electorales de la provincia de Buenos Aires

Más de un millón de extranjeros que viven en la provincia de Buenos Aires podrán participar de las elecciones del 7 de septiembre, según lo dispuso la Junta Electoral bonaerense en una resolución a la que tuvo acceso Infobae. Además, se confirmó que en los comicios del distrito más poblado del país no podrán participar las personas privadas de la libertad, debido a que la legislación vigente no lo contempla.

En la resolución que lleva la firma de la presidenta de la Junta, Hilda Kogan, y el resto de las autoridades, en tres artículos se aprobó “el Registro Especial de electores extranjeros residentes en la Provincia de Buenos Aires, conforme a lo normado en el art. 5 de la ley 11.700″.

En el anexo de la medida se detalló que el total de extranjeros habilitados asciende a 1.015.233 ciudadanos, concentrados en la Primera (399.030 personas) y la Tercera Sección Electoral (463.314 personas).

Hilda Kogan, presidenta de la Junta Electoral bonaerense

Hasta la resolución de hoy, en la provincia de Buenos Aires estaban habilitados 13.361.359 ciudadanos, a los que deberán sumarse el millón de extranjeros. Así, en total, 14.376.592 votantes quedaron habilitados para participar de los comicios de medio término, que por primera vez se harán separados de los nacionales.

En el anexo de la resolución figuran autorizados para votar en la Sección Capital 63.148 extranjeros, mientras que por la Segunda fueron incorporados 12.256 ciudadanos, 7.323 por la Cuarta, 45.839 por la Quinta, 20.406 por la Sexta y 3.917 por la Séptima.

Un punto clave de este turno electoral es que en estos comicios provinciales -que se harán separados de los nacionales y serán con boleta única de papel- es que no habrá urnas en las cárceles. Las personas privadas de libertad no participarán debido a que la legislación vigente no la contemplaba, explicaron fuentes involucradas en la organización.

Hacia el 7 de septiembre

La semana pasada la Junta Electoral bonaerense, que está a cargo de la organización, control y transparencia de todo el proceso eleccionaria, firmó la resolución que estable el formato de las boletas que serán utilizadas para las elecciones y también aprobó el Padrón Electoral que le giró la Cámara Nacional Electoral.

Después de eso, el 9 de Julio se ejecutó el plazo máximo para la inscripción de frentes y alianzas que participarán de las elecciones provinciales de medio término. Se trató de un paso fundamental, porque quedaron articuladas las coaliciones encabezadas por los libertarios y por el peronismo que se enfrentarán el 7 de septiembre. También se inscribió una “tercera vía”, integrada por radicales y peronistas no alineados.

Así, competirán La Libertad Avanza; Fuerza Patria (PJ); Somos Buenos Aires; Avanza Libertad (libertarios blue); Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad; Frente “Potencia” de María Eugenia Talerico; Es con Vos, es con Nosotros; “Nuevos Aires”; Alianza Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social; y Alianza Electoral Unión y Libertad.

Para estos comicios, la Junta Electoral bonaerense contará con el apoyo de los equipos y el personal del Juzgado Federal N° 1 de La Plata, que ya realizaron esas tareas en elecciones anteriores, en las que se desarrollaban de manera conjunta con las nacionales.