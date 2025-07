López Murphy apuntó contra el modelo previsional: “Moratoria tras moratoria, el sistema se vació y ya implosionó”

Ricardo López Murphy analizó el sistema previsional argentino

Para Ricardo López Murphy, diputado nacional, la historia argentina reciente en materia jubilatoria está signada por decisiones erráticas y cortoplacistas encarnadas en las reiteradas moratorias previsionales. “Fue un descalabro lo que sucedió. ¿Cuántas veces lo hicimos lo de las moratorias? Eso no va”, sentenció el legislador al analizar la aprobación, en el Senado, de la restitución de la moratoria previsional y la ampliación de beneficios para un universo que, a su entender, termina por agravar la crisis del sistema.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. En ese marco, López Murphy profundizó sobre cómo la repetición de moratorias desde hace décadas vació las finanzas previsionales argentinas, hasta llevar el sistema al borde de una “implosión”. Para el diputado, “en vez de enfrentar los temas de fondo y discutir una reforma integral, cada gobierno optó por el atajo y el parche, ampliando el gasto sin financiamiento claro”.

A diferencia de quienes celebran la extensión de derechos mediante moratorias, López Murphy planteó que esa política “premia el facilismo y castiga al que hizo las cosas bien”. “No puedo apoyar las moratorias porque siempre las cuestioné; mi propuesta es una reforma que resuelva el problema en su conjunto y para el futuro”, remarcó. Su proyecto alternativo busca sostener el equilibrio fiscal, proteger a los aportantes y, a la vez, contemplar mecanismos específicos para quienes no pudieron ingresar al mercado formal de trabajo.

En el programa de la mañana de Infobae en Vivo, el diputado puntualizó: “La esperanza de vida se ha alargado mucho en la Argentina y en el mundo, y ya casi ningún país sostiene sistemas de contribución definida como el nuestro. Acá nadie quiere ver el problema de fondo: bajan los nacimientos y crece la expectativa de vida, eso produce una tensión insostenible”. Según su mirada, las moratorias reiteradas han hecho que el sistema previsional “esté mal diseñado, se vació y ya implosionó”.

El legislador diferenció, no obstante, a quienes genuinamente necesitan protección social, pero alertó: “Se puede tener un sistema para tratar a las personas que no pudieron contribuir, pero no a costa de los que sí lo hicieron. La reforma tiene que poner primero el futuro y la sustentabilidad; luego, atender de manera equilibrada el presente; y finalmente, reparar el pasado, para que cobren lo justo los que aportaron”.

El Senado aprobó el aumento a las jubilaciones y la restitución de las moratorias

En ese contexto, López Murphy vinculó el impacto de la política jubilatoria con la crisis de gobernabilidad actual: “Argentina tiene problemas fiscales porque tiene problemas de gobernabilidad. No se construyen alianzas parlamentarias reales, se busca evitar los costos políticos y se termina agravando el problema”, explicó.

Con tono crítico hacia el oficialismo y parte de la oposición, el diputado enfatizó: “No estoy de acuerdo con la forma en que gobiernan. No construyen una coalición parlamentaria sólida, tuvieron una importante al inicio y luego la desperdiciaron. Creo que ahora no tienen los votos para sostener tantas decisiones. Se les va a armar un problema muy fuerte”. También, advirtió sobre el impacto económico de este tipo de leyes: “Siempre que uno decide sacar fondos tiene que ver de dónde sacar, y con los impuestos altísimos que tenemos, nadie va a querer invertir”, sostuvo.

Otra de las propuestas claves de López Murphy es el plan “Argentum”, un proyecto de modernización monetaria para sustituir el peso y generar eficiencia estatal: “Argentum permitiría un ahorro extraordinario en costos de impresión, bóveda, acarreo y administración”, explicó, y añadió: “Al bajar la inflación, baja la velocidad del dinero. Argentum ahorra una cifra extraordinaria para la Argentina”.

En el plano político y electoral, el diputado nacional contó que definirá su futuro de acuerdo a la unidad del arco republicano: “Voy a ser candidato si logramos reunir el frente republicano, que es lo que fue Cambiemos menos los que pasaron al oficialismo. Quiero ser candidato a senador para impulsar una agenda diferente y con propuestas serias sobre jubilaciones, economía y gobernabilidad”, afirmó.

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol.Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.La entrevista completa a Ricardo López Murphy la podés encontrar en este enlace.