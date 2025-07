Promesas, letra chica y tensiones por ahora contenidas: detalles de la negociación del PRO bonaerense para acordar con LLA

De izquierda a derecha: Guillermo Montenegro, Diego Santilli, Cristian Ritondo, Karina Milei, Sebastián Pareja y Martín Menem (Jaime Olivos)

Mauricio Macri observó desde lejos, y con satisfacción, el resultado final del trabajo encomendado a Cristian Ritondo para que el PRO cierre una alianza electoral con La Libertad Avanza, que incluyó meses de reuniones, promesas, rencores, temores y una dura interna partidaria. No se metió en el barro, como sí lo hizo en la campaña porteña que terminó en derrota y decepción.

“Estamos conformes”, graficó a Infobae un importante dirigente partidario, que trabaja cerca del expresidente. “Queríamos a todos los intendentes incluidos”, agregó. Había temor al impacto político que podría haber representado la fractura y la fuga de dirigentes con peso territorial hacia otros espacios o frentes. Sobre todo, en un partido que atraviesa una crisis inédita en su corta historia.

Fotografía: Jaime Olivos

Para evitarlo, Ritondo debió trabajar contrareloj en las últimas 48 horas, acompañado por el diputado nacional Diego Santilli y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. Los tres funcionaron como bloque para negociar con el armador libertario Sebastián Pareja, delegado de la poderosa secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. A su vez, los legisladores provinciales Matías Ranzini, Alejandro Rabinovich y Agustín Forchieri estuvieron a cargo de la negociación paralela, nombre por nombre, en cada uno de los territorios.

Por ahora, la foto de unidad se sostiene: los 13 intendentes del PRO bonaerense acordaron integrar el frente La Libertad Avanza, que llevará toda la simbología libertaria y el color violeta. Ese fue el resultado del zoom que tuvo lugar a primera hora del miércoles. Pero en la noche del martes, un grupo de cuatro jefes comunales que se referencia en Jorge Macri (Soledad Martínez, de Vicente López; Pablo Petrecca, de Junín; Javier Martínez, de Pergamino; y María José Gentile, de 9 de Julio) amenazó con romper el acuerdo si no se cumplían una serie de condiciones: que haya apoderado legal del PRO en el frente, que LLA no sea opositor en los distritos gobernados por el PRO y que se respete la territorialidad a la hora de armar las listas.

Karina Milei y Cristian Ritondo (Jaime Olivos)

Pero se trata de una unidad en suspenso. “No sé si están todos adentro, la gente de Puán y de Pringles están que quieren saltar del equipo. Y en San Isidro se van por otro esquema más libertario, de la mano de Patricia Bullrich. Lo que pasó en el zoom es algo más institucional, más partidario, pero no sé si se va a poder contener a todos los intendentes ahí. Estamos esperando ver cómo resolvemos nuestra situación distrital ahora es el momento de armar las listas. Si eso no lo podemos resolver, no podemos estar adentro. Hoy ellos no muestran que respeten que hayamos ganado la elección hace un año y medio”, indicaron a Infobae desde Pergamino, uno de los municipios rebeldes.

Para convalidar la unidad -momentánea-, el trío Ritondo-Santilli-Montenegro les hizo saber a los intendentes que los libertarios aceptaron sus condiciones. En algunos distritos ya comenzó el diálogo, pero en otros, como Junín o 9 de Julio, todavía persiste la desconfianza.

La lapicera

Una vez saldada la discusión sobre el formato legal de la alianza, ahora el foco estará centrado en las listas que competirán en las elecciones del 7 de septiembre. El macrismo analiza un esquema que respete la siguiente ecuación: en los distritos que no gobiernan ni el PRO ni los libertarios, la distribución será 75/25 a favor del oficialismo nacional. Y una ecuación inversa en los 13 municipios amarillos. “Es lo que se viene trabajando. Sería ocho legisladores en condición de lograr una banca, uno por cada sección electoral”, sostuvo a Infobae un dirigente que participó del proceso de conformar un frente con LLA. Ese porcentaje es una de las incógnitas, la otra será quién encabece las listas.

En este punto, una señal llega desde Mar del Plata. Cerca de Montenegro afirmaron a este medio que el ex funcionario porteño “está dispuesto a jugar si así se lo piden, porque está convencido de que tienen que jugar los mejores para derrotar al kirchnerismo”. Así, podría encabezar la nómina en la quinta sección electoral.

Fotografía: Jaime Olivos

“Estamos conformes, lo que ahora empieza es un poroteo hasta el cierre de las listas. Pero el frente de centroderecha está ordenado. Lo de hoy, la importancia era esa. A partir de mañana afinamos más el lápiz. Vamos cerrando lo que tenemos cerrado y después viendo cómo resolvemos el resto”, indicó, por su lado, uno de los delegados del PRO para negociar la lapicera con los libertarios.

Con el acuerdo político cerrado, las próximas dos semanas serán cruciales. El 19 de julio vence el plazo para la presentación de listas, y hasta entonces continuarán las reuniones, llamados y pulseadas para definir nombres, ubicaciones y equilibrios internos. Por ahora, se logró evitar una ruptura. Pero nadie descarta que las diferencias resurjan si la distribución de candidaturas no refleja el peso territorial de sus intendentes. Por caso, en Pergamino mantienen abierta la opción de sumarse al frente de los hermanos Passaglia, que rechazaron el frente PRO-LLA por calificarlo de “fraude electoral”. Solo hace falta un llamado.

“Terminaremos con el kirchnerismo para siempre”

En la tarde del miércoles, Karina Milei, Pareja y Ritondo oficializaron la alianza. “El ahora va a a tener un enemigo mucho más fuerte para combatir contra ellos, vamos a dar la batalla y le vamos a ganar para terminarlo para siempre. Esto es kirchnerismo o libertad”, remarcó la funcionaria nacional.

Ritondo, en tanto, se mostró optimista y enfatizó en la buena relación que mantiene con el oficialismo: “Creo que es un día de mucha esperanza de los bonaerenses, de recuperar una provincia que para algunos es inviable y para nosotros es todo posible. Como lo ha demostrado el gobierno nacional en el país, podemos encontrar el equilibrio, la seguridad y el orden”, señaló.