El PRO bonaerense contuvo la interna de los intendentes e irá unificado al acuerdo con La Libertad Avanza

El diputado nacional Cristian Ritondo, en la puerta de la sede del PRO en San Telmo (Adrián Escándar)

Tras semanas de incertidumbre y versiones cruzadas, el PRO bonaerense logró ordenar su interna y anunció que los 13 intendentes del partido se sumarán en bloque al frente electoral que compartirán con La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas.

“No queda nadie afuera”, señaló a Infobae un importante dirigente del partido amarillo, luego de un zoom virtual que se realizó a primera hora. Minutos después, en un comunicado oficial, se afirmó: “El PRO de la provincia de Buenos Aires confirma la decisión de conformar un frente electoral junto a La Libertad Avanza y que los 13 intendentes del partido serán integrantes del mismo”.

“La participación de nuestros intendentes fortalece un espacio que nace como respuesta al reclamo de cambio profundo que millones de bonaerenses expresan día a día. Con gestiones probadas y una fuerte presencia territorial, todos los intendentes del PRO aportan experiencia, capacidad y liderazgo político al frente”, remarcó Cristian Ritondo, a cargo de la negociación con los libertarios.

El diputado nacional mantuvo intensas reuniones en las últimas horas para evitar que un grupo de jefes comunales, sobre todo los que se referencian en el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, queden afuera del acuerdo y, así, se fracture el partido en la provincia de Buenos Aires. Los que tensionaron su adhesión al acuerdo hasta último momento fueron Soledad Martínez (Vicente López), Pablo Petrecca (Junín), María José Gentile (9 de Julio) y Javier Martínez (Pergamino).

Son los intendentes que tienen mala relación con los dirigentes de LLA y que manifestaron en reiteradas oportunidades la necesidad de que se garantice la gobernabilidad en sus distritos y la lapicera para armar las listas de concejales. De manera puntual, además, pedían garantías legales y que el PRO pueda tener un apoderado en el acuerdo: "No tenerlo era gravísimo. Porque es el apoderado el que lleva la lista a la Justicia Electoral. Si no es alguien de confianza, lo que se acuerda políticamente puede desaparecer el día del cierre de los candidatos”, graficó a Infobae un dirigente al tanto de las exigencias de los jefes comunales.

Finalmente, ayer, LLA avaló que el partido amarillo tenga su representante legal.

Tras esta definición, los principales dirigentes del partido a nivel provincial se reúnen en la sede del PRO de la calle Balcarce, en el barrio porteño de San Telmo, para terminar de definir los detalles del acuerdo para la conformación del frente que tiene por objetivo competir contra el peronismo unido, y que se presentará de manera oficial a las 13.30, en una conferencia de prensa que encabezará la poderosa Karina Milei, a la que se podría sumar Ritondo.

Los principales dirigentes del PRO bonaerense

Si no hay cambios de último momento, se inscribirá el Frente La Libertad Avanza, que competirá con la simbología libertaria y el color violeta. Y no participará la UCR, a pesar de los guiños del propio jefe de Estado. El acuerdo contempla, además, la siguiente ecuación, que excede a la oficialización de la alianza. En los distritos que no gobiernan ni el PRO ni LLA, será una distribución75/25a favor de los libertarios. Los 13 jefes comunales del macrismo recibieron la promesa de que esa regla se invertirá en sus territorios.

En las últimas horas, un legislador del PRO de la tercera sección electoral, con amplia experiencia en este tipo de negociaciones, explicó a Infobae el desequilibrio estructural que enfrentan los intendentes y las tensiones internas. “Estamos negociando en inferioridad de condiciones. En 2015 poníamos nosotros las reglas. Hoy, nos toca lo contrario. La Libertad Avanza pone cuatro nombres, se van a la casa y sacan 25 puntos. Nosotros, con fiscales, estructura y militancia, no llegamos al 8,33% para entrar un concejal si vamos con lista propia”.

El legislador advirtió que si un intendente como, por ejemplo, Soledad Martínez (Vicente López) se presenta con boleta corta, sin el arrastre de Milei, corre el riesgo de no renovar concejales y quedar en minoría: “Así, podría quedar expuesta y ser destituida sin siquiera pasar por juicio político. En distritos grandes, la polarización va a ser brutal. La lista corta puede funcionar en distritos chicos, donde el candidato es algo así como el médico del pueblo”.

Uno de los reclamos más duros llegó desde el interior bonaerense, en la segunda sección electoral, en la localidad de Pergamino, donde el intendente, Javier Martínez (PRO), exploró una opción electoral junto a los hermanos Santiago y Manuel Passaglia en San Nicolás, quienes advirtieron semanas atrás que “lo de LLA y el PRO no es un acuerdo, sino una estafa electoral”.