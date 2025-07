Precios más bajos, reducción del Estado y leyes caducas: los próximos objetivos de Federico Sturzenegger

El ministro continuará con sus tareas, a pesar de no contar ya con facultades delegadas (REUTERS/Elizabeth Frantz)

El próximo miércoles, luego de que finalicen los festejos por un nuevo aniversario del Día de la Independencia, el presidente Javier Milei encabezará en la Casa Rosada un agasajo para su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por las medidas que tomó mientras contó con las facultades delegadas establecidas en la Ley Bases, que para ese momento ya habrán vencido.

A ese evento asistirán decenas de personas de diferentes áreas que trabajaron junto al funcionario en el desarrollo de los decretos que el Gobierno fue publicando durante este tiempo y que se centraron en disolver varios organismos, fusionar otros, eliminar trámites burocráticos y liberar el comercio.

Ya sin este beneficio legislativo que agilizaba la labor de su cartera, Sturzenegger se planteó una nueva hoja de ruta que consiste, por un lado, en continuar con la reducción del Poder Ejecutivo Nacional y, por el otro, con implementar los puntos que Milei acordó con las provincias en el Pacto de Mayo.

El ministro viene aclarando desde hace tiempo que del total de las decisiones que tomó durante su gestión, solamente el 5% requería de las facultades delegadas del Congreso para poder llevarlas adelante.

Milei le pidió al ministro que continúe con las reformas (AP)

Sin embargo, a lo largo del último año concentró gran parte de su tarea en identificar aquellas normativas que necesitaban de esta herramienta para darles prioridad antes de que venciera el plazo establecido por la Ley Bases.

“Yo diría que no nos quedó nada por hacer, porque, justamente, lo que quisimos es asegurarnos de que cuando llegara el día en el que ya no contáramos con esta facilidad, no nos arrepintiéramos de no haber avanzado con algo”, explicó un integrante del equipo del funcionario.

Ahora, Sturzenegger se dedicará, por ejemplo, a revisar los más de 700 mil decretos que se publicaron a lo largo de la historia argentina para detectar aquellos que ya no están en vigencia, o que no deberían estarlo según su criterio, y derogarlos.

“Antes era muy común que se gobernara por DNU. En la época de la dictadura, por caso, era normal que se firmaran 30 mil de ellos por año, cuando ahora lo habitual es que sean máximo mil o mil y pico”, detallaron desde su entorno.

En rigor, cuando se sumó al Gabinete, el ministro pensó que eran 70 mil las normas dictadas por las anteriores administraciones, pero la Secretaría de Legal y Técnica, que en ese momento conducía Javier Herrera Bravo, le advirtió que esas eran solo las que estaban digitalizadas, pero que había otras 630 mil guardadas en el archivo.

Sturzenegger ya no tendrá las facultades delegadas otorgadas por el Congreso

Muchas de esas medidas, aseguran en el Gobierno, son vetustas y no tiene sentido que sigan existiendo en la actualidad, pero el Poder Ejecutivo tiene que derogarlas para evitar que algún sector en particular pueda eventualmente utilizarlas, ya que continúan rigiendo.

Asimismo, Sturzenegger tiene pensado continuar bajando la cantidad de empleados públicos, no solo unificando organismos, sino también proponiéndole a cada área del Estado no renovar los contratos de aquellos trabajadores que considere que cumplen una tarea innecesaria o duplicada.

“Ya hemos echado a 50 mil personas y con eso todos los argentinos se ahorran aproximadamente 2 mil millones de dólares por año. Y todavía queda mucho para hacer en este sentido”, comentaron al respecto las fuentes consultadas.

Otro de sus objetivos estará en seguir eliminando trabas burocráticas que, a su entender, repercuten negativamente en el mercado, con lo cual al hacerlo confía en que también habrá una reducción significativa de los precios de varios productos.

Como ejemplo, en su cartera remarcan el caso de los rompecabezas, que si son de menos de 500 piezas se entiende que son destinados a menores y requieren de varios trámites para ser importados.

“En la Argentina hay un concepto que está bastante equivocado, que es el de no dar por válidas las certificaciones extranjeras, y eso perjudica en este punto en particular a los juguetes, que son importantes en la infancia”, criticó un miembro del equipo de desregulación.

Por otra parte, el ministro también se va a centrar en cooperar con otros sectores del Gobierno en la elaboración de los proyectos de ley que van a surgir del Pacto de Mayo, que Milei firmó con las provincias hace ya un año.

La primera foto del Consejo de Mayo. Gerardo Martínez, Carolina Losada, Federico Sturzenegger, Guillermo Francos, Alfredo Cornejo, Cristian Ritondo y Martín Rappallini

Sturzenegger es uno de los integrantes del Consejo que lleva adelante estas iniciativas y que se reunió por primera vez el mes pasado, en el que hay representantes del Congreso, del mundo sindical y del empresariado.

El funcionario está especialmente interesado en la parte laboral, ya que está convencido de que en el país rige un modelo que perjudica tanto al empleado como al empleador y que debe ser flexibilizado.

“Hoy en día las negociaciones son nacionales y sectoriales, lo que significa que un grupo de personas acuerda un salario en una parte del país que no aplica en el resto del territorio. Nosotros tenemos estudiado que si eso se cambia, podría haber hasta un 15% de aumento de puestos de trabajo en el noroeste argentino”, indicaron.

Estos cambios se van a trabajar en conjunto con los Ministerios de Economía, que encabeza Luis “Toto” Caputo, y de Capital Humano, de Sandra Pettovello, y será una de las primeras iniciativas del Consejo de Mayo.

Por lo pronto, este martes se publicarán en el Boletín Oficial los últimos Decretos firmados con facultades delegadas, que no solo será la eliminación de Vialidad Nacional, como anunció el vocero Manuel Adorni, sino también modificaciones en Salud, en las estructuras de algunos organismos -como el INTA- y hasta en las Fuerzas de Seguridad.