El PJ bonaerense hará alianzas con otros partidos, Máximo Kirchner tendrá un rol clave y se deberá incluir al sector de Kicillof

El Congreso del PJ bonaerense dio un paso más hacia la unidad electoral. Foto: prensa Menéndez

El Partido Justicialista bonaerense dio un paso más en el complejo camino de conseguir un esquema de unidad para las elecciones del próximo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Fue este sábado con un congreso partidario celebrado en el municipio de Merlo en el que se aprobó que el partido constituya alianzas con otras fuerzas en un frente electoral a presentarse el próximo 9 de julio, fecha en la que vence el plazo de oficialización de los mismos.

El congreso del PJ le dio potestad al titular del partido, Máximo Kirchner, para que conforme alianza con otros espacios. Además, se acordó un esquema de cuatro representantes para garantizar la participación de todos los sectores dentro de las futuras listas.

Según pudo reconstruir Infobae, antes del acto formal hubo un desayuno del que participaron representantes de los dos sectores que forman parte de la estructura del Partido Justicialista: el kirchnerismo y el Movimiento Derecho al Futuro. En ese encuentro se pusieron sobre la mesa algunos temas a debatirse luego frente a los congresales.

De un lado se ubicaron el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, y los intendentes de Fernando Espinoza (La Matanza), Mariano Cascallares (Almirante Brown), además de Alberto Descalzo (ex intendente y jefe político de Ituzaingó); todos en representación del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Del otro, el presidente del bloque de diputados de UP en la provincia de Buenos Aires, Facundo Tignanelli; las intendentas Mayra Mendoza (Quilmes), Mariel Fernández (Moreno), Marisa Fassi (Cañuelas) y sus pares Gustavo Menéndez (Merlo) -que hizo de anfitrión-, Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) Federico Otermín (Lomas de Zamora).

El PJ bonaerense busca la unidad de cara a los comicios de septiembre

En esa reunión, los representantes de Kicillof plantearon que la realidad del peronismo bonaerense cambió en el último año y medio. Hacían alusión a la creación del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que conduce el gobernador bonaerense, Axel Kicillof y reúne poco más de 40 intendentes. Dejaron correr que esa condición debía tenerse en cuenta a la hora de pensar en la conformación de las listas y la distribución de apoderados y representantes en la junta electoral interna a conformarse.

Pese a ello, se acordó repetir el esquema de representantes hecho para las listas del 2023. Habrá entonces dos nombres del sector cristinista y dos del MDF. Tendrán la famosa lapicera para avalar candidaturas. Es decir, ninguna decisión tendrá validez si no tiene las cuatro firmas. Serán Verónica Magario y Gabriel Katopodis por el MDF y Mariel Fernández con Federico Otermín por el cristinismo. Además de eso, Máximo Kirchner, como presidente del partido, tendrá participación plena en dicha comisión. Hubo, igualmente, una “cláusula”, que en el kicillofismo interpretaron como beneficiosa y es que se explicite que se le dará participación a todos los espacios.

Lo dejó planteado el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. El jefe comunal leyó la acordada en la que se estableció: “Se solicita la autorización del cuerpo para que el partido integre un frente electoral y dar cumplimiento a la acordada número 37 de la Cámara Nacional Electoral y la resolución técnica número 155 de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, facultando al compañero presidente del Partido Justicialista Máximo Kirchner conjuntamente con al menos dos de los compañeros que continuación se detallan: la compañera Verónica Magario, la compañera Mariel Fernández, el compañero Gabriel Katopodis y el compañero Federico Otermín, quienes deberán garantizar la estricta ecuanimidad de la representación de los sectores del peronismo en la conformación de la alianza y los actos dispositivos que emanen de los compañeros y compañeras facultadas por este congreso“. Para el MDF esa aclaración final fue una pequeña victoria.

Mariano Cascallares congreso del PJ bonaerense

“Fue un paso más hacia la unidad, con todo lo que ello conlleva. Hoy es paso a paso, no podemos darnos el lujo de romper o ir separados”, detalló ante la consulta de este medio un dirigente que forma parte del MDF y estuvo en el desayuno previo al congreso partidario. Aunque no negó las tensiones, también reconoció que “si venís a dar un mandato —como se le otorgó a Máximo Kirchner— no movilizás congresales y no estás pensando un escenario de ruptura. Lo de hoy fue un paso más. El martes fue lo del Consejo del partido, ahora esto y así va a ser hasta el 19 de julio cuando sea la presentación de listas".

La situación de la expresidenta Cristina Kirchner también estuvo sobre la mesa de debate. Con un comunicado oficial, desde el PJ se informó que durante el encuentro “se definió trabajar de manera permanente en la campaña de “Argentina con Cristina” exigiendo la libertad de la principal opositora al gobierno de Milei quien permanece detenida de manera injusta e impedida de representar al pueblo peronista en las urnas. Por último, se exigió la inmediata liberación de Eva Mieri, quien permanece detenida en el penal de Ezeiza por decisión de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, y que se ponga fin a la persecución de militantes y dirigentes peronistas".

En lo que respecta al congreso, el cristinismo planteó que si bien la expresidenta podría haber quedado facultada para constituir los frentes electorales, CFK desistió de esa posiblidad para no tensionar internamente ante un reclamo que pudiera emanar desde el axelismo.

Al finalizar el encuentro, ambos sectores coincidían en que se estaba más cerca de ese esquema de listas en conjunto, al menos en los pasos legales que tienen que darse para llegar a tal condición. Resta ahora la parada más compleja. La conformación de las listas.

Además del congreso del PJ bonaerense se llevaron adelante otros congresos partidarios para constituir alianzas y es allí donde hay que mirar para medir las acciones del MDF, porque si no hay acuerdo interno dentro del peronismo el espacio de Kicillof podría “migrar” hacia un frente electoral compuesto por otros partidos. Este sábado hubo congreso de Unidad Popular y el Frente Grande, dos de los partidos con los que dispone el mandatario bonaerense para constituir su propia alianza electoral. Ambos resolvieron mandatarse para armar frentes electorales. El 9 de julio se medirá con precisión el esquema de unidad del oficialismo bonaerense.