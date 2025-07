Kicillof ordena a su tropa y pide posibles candidatos para negociar las listas con el resto del peronismo

(Aglaplata)

Tiempo de definición y descuento. El peronismo entra por estas horas en un frenesí reunionista para llegar a una instancia de listas en conjunto para la elección provincial del próximo 7 de septiembre. Mientras hay distintas conversaciones sobre cómo llegar a un esquema que no implique una ruptura en el oficialismo bonaerense, los distintos sectores se paran con un plan A, B o C. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, está recolectando bocetos para poner sobre la mesa que vaya a definir el esquema de unidad o la ruptura definitiva.

Esta semana, Kicillof recibió a un grupo de intendentes que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro. Fue el miércoles pasado el mediodía. Se trató de uno de los habituales encuentros, pero contextualmente fue importante toda vez que sucedió luego de la reunión del Consejo del PJ bonaerense celebrado en San Vicente y después de la reunión del último domingo donde el gobernador recibió a los principales actores del resto del peronismo con Sergio Massa y Máximo Kirchner a la cabeza. Un encuentro que no dejó demasiadas señales positivas y en la que el gobernador volvió a escuchar de primera mano el cuestionamiento por haber desdoblado la elección. Así, empezó esa reunión.

A la par de estos encuentros y otros que se dan de forma más hermética, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, recibe a intendentes y referentes de las secciones electorales del interior bonaerense.

El objetivo de estos encuentros es terminar de definir quiénes pueden ser candidatos y candidatas tanto a nivel seccional -porque el próximo 7 de septiembre se eligen diputados y senadores provinciales- y en los concejos deliberantes. En los distritos donde gobierna el peronismo no debería haber mayores inconvenientes en este tramo, salvo algunos casos puntuales.

Según pudo saber Infobae, Bianco ya mantuvo encuentros con intendentes y referentes de la Segunda, Quinta y Séptima sección electoral que juegan dentro del MDF. El mensaje es que “armen” para prepararse ante cualquier escenario. Lo escolta el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.

Kicillof se juntó también con los intendentes de peso que forman parte del MDF. Ahí se planteó organizar la estructura de qué lugares pedirán o qué pedirán en el esquema de negociación con el Frente Renovador y el cristinismo. El debate estará abierto en principio hasta el 9 de julio, fecha en el que vencen el plazo para constituir alianza electoral. “Tenemos que tener todas las carpetitas listas para ese día, por si no hay acuerdo y finalmente no constituimos alianzas”, desliza un intendente del MDF.

Además de las secciones del interior bonaerense -Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima- hay principal interés en la Primera y Tercera sección, todo el corredor del conurbano bonaerense que será la que termine nacionalizado la elección.

Sin Cristina Kirchner candidata, el MDF ofrece algunos nombres. Uno de los que ganaría consenso es el de la vicegobernadora, Verónica Magario. Dirigente de La Matanza, la también presidenta del Senado provincial, fue hace meses atrás uno de los puentes entre Cristina y Kicillof. Es una de las postulantes del kicillofismo.

Verónica Magario, Axel Kicillof y Fernando Espinoza (Lihueel Althabe)

El sector de Máximo Kirchner trabaja para que parte del contenido de la campaña y el discurso de la misma sea la defensa a la expresidenta. Quien más fideliza esta tarea por la Tercera sección es la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. Hace tiempo que la jefa comunal ha levantado su perfil.

En la reunión del domingo hubo cierto marco de entendimiento sobre cuál será el rol de los intendentes. Los jefes comunales tendrán potestad sobre las listas a concejales. Sin embargo, como se sabe, hay algunos distritos con ciertas particularidades y donde hay sectores que buscarán disputar a los intendentes.

Avellaneda, Lanús, Quilmes, Morón, son algunos casos. En los tres primeros hay un denominador común y es la interna entre el jefe comunal avellanedense, Jorge Ferraresi y La Cámpora. La organización de Máximo Kirchner buscará discutir la lista local con la figura del senador provincial Emanuel González Santalla. Ferraresi, por su parte, viene desplegando un armado propio en Quilmes y Lanús dónde gobiernan Mayra Mendoza y Julián Álvarez, respectivamente. Dos intendentes de La Cámpora.

Julián Álvarez y Mayra Mendoza

En Morón, el ex intendente y líder de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, podría buscar un lugar en concejo deliberante del distrito que comanda Lucas Ghi, ex aliado de Sabbatella y hoy bajo la estructura del Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof. No a título personal, pero sí como parte de un “regreso”.

El marco para llegar a la unidad hoy es complejo, reconocen los distintos sectores. A lo máximo que se puede aspirar son listas en conjunto. “Una unidad forzada”, resume un intendente de la Primera sección electoral a sabiendas de que el 8 de septiembre, un día después de la elección, habrá varias lecturas de los resultados de parte de cada espacio del peronismo bonaerense. Con ganadores y perdedores.