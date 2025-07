Expectativa en los intendentes del PRO por la letra chica del acuerdo con LLA y la opción de reeditar JxC

Soledad Martínez (Vicente López), Pablo Petrecca (Junín), Javier Martínez (Pergamino), Jorge Etcheverry (Lobos) y María José Gentili (9 de Julio)

"Estamos en la dulce espera, pero el niño aún no nace“. Con esa frase, un importante intendente del PRO graficó a Infobae el estado de situación de los dirigentes amarillos que administran territorio ante el avance de las negociaciones entre el PRO y La Libertad Avanza para sellar un frente electoral común en la provincia de Buenos Aires.

Los jefes comunales siguen con atención -y cierto recelo- la letra chica del acuerdo, mientras en el interior bonaerense crecen las dudas sobre la distribución de lugares y, sobre todo, si los libertarios van a cumplir con el pedido de garantizar la gobernabilidad en cada uno de los distritos.

En ese marco, este viernes se reunirá la asamblea del PRO bonaerense en la sede de la calle Balcarce para aprobar la facultad de sellar alianzas. No se definirá aún con qué partidos ni bajo qué nombre, pero las conversaciones apuntan a una presentación en línea con el sello de La Libertad Avanza y el color violeta como identificación electoral. Es una opción que algunos intendentes no terminan de digerir.

Según publicó Infobae, muchos intendentes del PRO observan con desconfianza el rumbo de las conversaciones. “Hasta ahora nadie nos acercó una propuesta concreta”, repiten en voz baja varios alcaldes que sienten que las negociaciones están demasiado centralizadas y alejadas de las dinámicas locales.

En paralelo, un sector del macrismo no descarta reeditar acuerdos distritales con fuerzas que integraron Juntos por el Cambio, como la UCR o la Coalición Cívica, sobre todo en aquellos municipios donde la convivencia territorial con los libertarios es más compleja o directamente nula. “El miércoles se vence el plazo para la presentación de las alianzas, eso es una decisión del partido. Pero no impide que algún dirigente no acepte ese acuerdo y busque alguna otra opción, ya por afuera del PRO”, explicó a este medio un intendente amarillo.

Y amplió: “Donde no haya condiciones favorables o reales para que ese acuerdo se lleve adelante, o haya intendentes o dirigentes que queden afuera, nosotros, por trayectoria en común y por haber construido Juntos por el Cambio, vamos a estar dispuestos a hablar con ellos y ver cómo construimos una alternativa de centro”.

Aunque pidió mantener sus declaraciones en reserva hasta que el partido tome una decisión formal, otro dirigente reconoció que hay contactos abiertos con otros actores del espectro no kirchnerista y planteó que la elección provincial, al estar desdoblada, abre margen para alternativas locales competitivas: “Vamos a una elección novedosa. No hay un único candidato para toda la provincia y eso cambia todo: se votan listas seccionales con solo dos cuerpos, legislador y concejal. Eso abre la posibilidad de construir desde abajo alternativas con fuerte anclaje territorial”, explicó.

El factor territorial

Así, la posibilidad de articular listas propias en aquellos distritos donde el acuerdo PRO-LLA no cuaje, se apoya en una lectura común: el peso de la gestión municipal y la identificación vecinal. “Si logramos construir un solo centro y ponerle lógica territorial con buenas gestiones al frente, se puede hacer una elección razonable”, señaló el mismo jefe comunal.

Aunque reconocen que Unión por la Patria parte con ventaja, sobre todo en la Primera y Tercera Sección, los intendentes se entusiasman con escenarios abiertos y con la chance de competir con referentes locales fuertes, sin quedar atados a una boleta nacional. Por ahora, son todas especulaciones, pero algunos siguen de cerca los vaivenes del caso de los hermanos Passaglia, en San Nicolás, que rechazaron un acuerdo entre el PRO y LLA y lo calificaron de “estafa electoral”.

Soledad Martínez (Vicente López), Pablo Petrecca (Junín), Javier Martínez (Pergamino), Jorge Etcheverry (Lobos) y María José Gentili (9 de Julio) son los mandatarios que tienen una posición más intransigente: piden libertad de acción para armar las listas para los comicios del 7 de septiembre y alinear los intereses de los bloques de concejales.

Más allá de estas posiciones, el propio Ritondo repite ante quien quiera escucharlo el mismo discurso que brindó ante Mauricio Macri y el resto de los dirigentes del PRO en la última asamblea nacional: “Fuimos con Juntos por el Cambio en Salta y salimos abajo a la izquierda; fuimos en Misiones, y sacamos cuatro puntos. Ese es el panorama”.