El Gobierno no organizará este año el desfile del 9 de Julio y alega que se debe a una “cuestión de tiempos”

ARCHIVO - El presidente de Argentina, Javier Milei, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, subidos a un tanque en un desfile militar por el Día de la Independencia el año pasado

El Gobierno decidió no realizar, al menos este año, el tradicional desfile militar por el Día de la Independencia, el 9 de Julio. Según informaron desde la administración nacional, tomaron la determinación, que contrasta con el año anterior, por “una cuestión de tiempos”, y el Presidente proyecta viajar a Tucumán en la víspera, con sus ministros. Entre ellos el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el titular de Defensa, Luis Petri.

“Es una cuestión de tiempos, porque teníamos que planificar otras cosas. Y después, en el interior de cada regimiento de cada provincia, va a haber un desfile”, dijeron fuentes oficiales sobre la no realización del desfile que, aclararon, “no se suspendió porque nunca estuvo previsto”.

La decisión sobre el desfile militar implica no repetir un evento que, en 2024, había significado el regreso de una costumbre interrumpida durante la administración de Alberto Fernández. El despliegue, que incluyó una columna de excombatientes y la participación activa de las máximas autoridades, fue presentado por el Gobierno como un gesto de reivindicación de las Fuerzas Armadas y un acto de diferenciación respecto a los gobiernos kirchneristas.

Aquella procesión reunió a más de 7.000 efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Argentina, junto a más de 2.000 veteranos de la Guerra de Malvinas, decenas de aviones militares y cerca de un centenar de vehículos de combate, desplegados sobre la avenida Del Libertador, en el barrio porteño de Palermo. Y fuentes castrenses atribuyeron la suspensión este año, a priori, a temas presupuestarios. Pero en Defensa dijeron que no se debió a una cuestión de recorte de gastos, sino logística y, también, a la intención de “hacer otras cosas”.

En aquella ocasión, el año pasado, fue la última vez que Javier Milei y Victoria Villarruel compartieron una imagen sonrientes. Fue durante aquel desfile cuando se subieron a un tanque militar y se dejaron fotografiar juntos y de muy buen humor. Desde entonces, la relación entre el Presidente y la vicepresidenta se agrietó a un punto de no retorno, y en los pocos actos públicos en los que coincidieron durante el último año optaron por mantener la distancia, siempre con las caras serias. Ahora que aquella postal parece irrepetible, en Gobierno aseguran que el cambio en las ceremonias para la fecha patria no tiene que ver con la titular del Senado.

Imágenes del desfile del año pasado

La decisión llama la atención dada la tendencia clara del gobierno libertario a destacar el papel de las Fuerzas Armadas. En cambio, Milei viajará a Tucumán, sede histórica del congreso que declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata del Reino de España. En principio, participará de la vigilia del 8. Pero no está confirmado si al día siguiente se quedará para el Tedeum tucumano por la fecha patria, en lugar de encabezar el desfile en la ciudad de Buenos Aires. En principio, en Balcarce 50 deslizaron que el plan es regresar antes.

El gobernador Jaldo es uno de los caciques peronistas de buena relación con el Gobierno, que ofició de anfitrión de la ceremonia por la firma del Pacto de Mayo, el año pasado, con una decena de gobernadores cercanos al Presidente, también en la noche previa al Día de la Independencia. En un comunicado oficial publicado esta mañana, el mandatario dio por confirmada la visita del jefe de Estado la semana que viene. “El Presidente llegará a Tucumán el 8 a las 10 de la noche y participará de la vigilia, tal como lo hizo el año pasado”, señaló Jaldo. Pero señaló que, luego, Milei partirá hacia Buenos Aires “para participar de otras actividades oficiales”. En la Presidencia aún no revelaron cuáles serían, o si habrá siquiera un Tedeum.

A la ceremonia previa al 9 de Julio, en San Miguel de Tucumán están invitados todos los gobernadores, que aún no confirmaron ni rechazaron el convite de Jaldo. Están en medio de un conflicto con el poder central, por los fondos coparticipables, exigencias no cumplidas sobre el impuesto a los combustibles y la baja en la recaudación, y esa disputa podría incidir en la decisión de asistir, o no al cónclave organizado por Jaldo por el Día de la Independencia, con el Presidente.