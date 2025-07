Rodrigo de Loredo planteó construir una alianza con LLA y el PRO: “Tenemos que armar un frente”

El diputado aseguró que sería necesario para sostener el rumbo del plan económico del gobierno (A24)

En pleno año electoral, el diputado Rodrigo de Loredo planteó que la mejor estrategia para evitar que el peronismo vuelva a ser victorioso en las urnas sería a través de la creación de un frente que incluya al radicalismo dialogüista, el PRO y La Libertad Avanza (LLA). “Creo que es conveniente que sea electoral”, consideró.

Para explicar las bases de su propuesta, sostuvo que “el sistema político argentino se divide entre peronismo y antiperonismo”. De esta manera, el dirigente radical remarcó que la unión entre los diferentes partidos debía estar fundamentada, principalmente, por no ser justicialistas. Sin embargo, reconoció la importancia de mantener las identidades propias de cada espacio.

“Creo que tenemos que armar un frente, el frente mantiene identidades”, explicó el diputado cordobés, para luego mencionar que la base de los acuerdos entre las partes debía estar sostenida por las similitudes en el pensamiento económico, más que en las diferencias que pudieran existir entre ellos.

Por este motivo, de Loredo destacó que cada uno de los partidos que conformarían el frente aportarían diferentes virtudes y valores que fortalecerían la gobernabilidad. “Mi partido aporta federalismo, apego institucional, el PRO aportaba gestión, y LLA aporta una osadía, un modernismo, un shock”, enumeró durante una entrevista con Luis Novaresio, para A24.

El diputado ratificó la necesidad de unirse y construir desde las coincidencias (Candela Teicheira)

“Lo tenemos que hacer para abordar los desafíos que vienen”, insistió el diputado, al plantear que los resultados se podrían ver reflejados a nivel electoral o en el tratamiento de los proyectos que se pudieran presentar en el Congreso de la Nación.

En este sentido, advirtió que la falta de acuerdo entre los partidos podría beneficiar al peronismo, a la hora de votar por las reformas propuestas por el oficialismo. “Hay una agenda común, los del mundo justicialista no quieren reformas, para ellos la solución va a pasar por otro lado”, afirmó.

Incluso, diferenció las formas del peronismo del radicalismo, al señalar que la tradición de debatir a la hora de buscar soluciones les habría resultado una estrategia poco efectiva ante el justicialismo. “El peronismo es una máquina electoral de matar, son feroces en términos electorales”, subrayó al sostener que la unión entre los tres partidos podría generar una fórmula capaz de arrasar contra la oposición.

De la misma manera, el diputado evaluó: “Creo que es conveniente que sea electoral incluso”, aunque comprendía la posibilidad de que no se pudiera llegar a un trato y manifestó: “Si no se puede, no se puede. No se muere nadie”.

En línea con esto, el dirigente radical planteó que la creación de un frente no justicialista podría ser la solución para que el peronismo no vuelva al poder y allanaría el camino hacia la recuperación económica del país. “Lo que pasa es que la Argentina vive en un péndulo, la Argentina va a salir cuando la sociedad advierta vive mejor aguantando un tiempo, ordenando las variables económicas y poniendo a la Argentina a crecer", ratificó.

Por el momento, no hubo un acercamiento oficial del radicalismo hacia el Gobierno (Jaime Olivos)

“Cuando eso se logre, la receta del peronismo que siempre es una inmediatez electoralista de distribución mágica, ya no tienta tanto”, expuso al hacer mención de las elecciones que la fórmula peronista ganó en 2019. “Un plan que nos saque de la pobreza, creo que eso es lo más importante”, señaló.

Por este motivo, de Loredo reiteró su apoyo al Gobierno nacional en materia económica, luego de que evaluara que “el equilibrio fiscal se ha logrado”, pero que solía ser un dato “subestimado”. A pesar de que admitió que todavía habría problemáticas en las que profundizar, sentenció que “el rumbo económico hay que bancarlo”.

“Me parece insuficiente porque tiene que venir acompañado con desregulación, el tránsito significa que estamos internacionalizando nuestra economía”, valoró el diputado, tras recordar que en la región también era necesario resolver las cuestiones relacionadas a la inequidad y la inseguridad.

Hasta el momento, lo que es un hecho es la alianza entre LLA y el PRO en la Provincia de Buenos Aires. Una ecuación que, por el momento, no parecería incluir al radicalismo, que ha mostrado una relación fluctuante con el oficialismo.

Sin embargo, la lista que presentarían en las elecciones bonaerenses no estaría definida, según fuentes oficiales confirmaron a Infobae. “Hay avances en algunos distritos, pero en otros todavía hay tensiones que se resolverán en estos días que quedan”, revelaron sobre la posibilidad de que las negociaciones continúen hasta el último día de la inscripción, es decir, el próximo miércoles 9 de julio.

“En algunos distritos chicos son listas cortas de concejales, pero en los más grandes llegan a haber 24 lugares en una lista, entonces es mucho para conversar. Por eso lleva tiempo y no hay definiciones concretas en todos los municipios”, deslizaron desde el PRO, al hacer notar que las demoras provendrían de LLA por diversos desacuerdos en ciertas condiciones. Más allá de este desencuentro, ambos espacios sostuvieron su fe de llegar a buen puerto.