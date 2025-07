Mariano Recalde confirmó que será candidato a senador en CABA: “Voy a competir contra Bullrich”

Mariano Recalde anunció que será candidato a Senador en la Ciudad

En un contexto político marcado por el escándalo en la última sesión de la Cámara de Diputados, Mariano Recalde anunció públicamente su decisión de presentarse como candidato a senador en la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, quedó oficializado el primer gran duelo electoral de cara a las próximas elecciones legislativas en la Capital: “Voy a competir contra Bullrich”.

El clima en el Congreso, con gritos e insultos entre legisladores de La Cámpora y José Luis Espert tras la detención de militantes acusadas de vandalizar la casa del diputado, sirvió de contexto para que Recalde redoblara la apuesta opositora.

Al explicar los motivos de su postulación, Recalde sostuvo: “En el mundo del empleo, hay trabajadores que tienen que tener dos trabajos para llegar a fin de mes. Esa no es la Argentina que queremos”. Y agregó: “Como dijo Cristina Kirchner, este modelo tiene fecha de vencimiento. Tarde o temprano, la gente va a demandar un gobierno comprometido con la gente, como los de Néstor y Cristina Kirchner, donde los jubilados y los trabajadores no eran los principales perjudicados”.

El senador fue tajante al definir a Patricia Bullrich como su principal rival político en la Ciudad: “Voy a competir contra Bullrich. Queremos representar otra forma de hacer política, discutir las verdaderas prioridades de la sociedad”.

Recalde no pasó por alto el escándalo que se vivió en la Cámara baja, donde la oposición logró avanzar con temas incómodos para el Gobierno, mientras el oficialismo evidenció descoordinación y estrategias improvisadas. “Sabíamos que venían con la intención de que no se dictamine nada importante. Milei ya había advertido que, si se aprobara, iba a vetar este proyecto. Pero no pensamos que fueran a ser tan torpes”, confesó.

En su análisis, aseguró: “Había una estrategia detrás, de hecho Atauche se levanta y se quiere ir, pero la sesión seguía, no se levantaron ni los de su propio espacio. No lo habían hablado, fue bizarro y gracioso. Toda una serie de elementos mostraban que no querían que se trate el proyecto”.

Más allá de la coyuntura parlamentaria, el jefe del PJ porteño insistió en que la prioridad debe ser la situación de los jubilados. “Yo quería que se trate este aumento, que busca actualizar lo que no se dio el año pasado. Son 22 mil pesos y 40 mil pesos en suma fija, para un jubilado es muy importante. Es empezar a discutir aumentos y no descuentos, como en la época de Bullrich y de la Rúa, cuando les descontaban los haberes; ahora lo hacen con la licuadora”, denunció.

Sostuvo, además, que el equilibrio fiscal no debe lograrse a costa de los sectores más vulnerables: “Se puede mantener el equilibrio fiscal dándole el aumento a los jubilados. El Gobierno no lo hace porque no quiere destinar los fondos de la SIDE para esto, ni eliminar exenciones de IVA a las empresas. En el mundo, todos los sistemas se financian con aportes y con impuestos generales. El gran problema es que el 40% de la población no paga impuestos”, lamentó.

Recalde subrayó el impacto social de una eventual aprobación de la ley: “Va a ser un golpe fuerte para el Gobierno, pero es más importante para los jubilados. Hay muchos que le están soltando la mano ya; hasta el comunicado del JP Morgan lo deja claro”.

Sobre el destino inmediato del aumento a los jubilados, Recalde se mostró expectante, aunque reconoció obstáculos: “Soy optimista, pero no sé cuándo se va a tratar en el Senado. Espero que la comisión de Presupuesto se reúna pronto, Atauche todavía no se quiere reunir, queremos que se trate este mes antes del receso”, expresó durante el programa de la tarde de Infobae en Vivo.

De cara a octubre, el senador presagia una fuerte expresión popular en las urnas: “En octubre la gente se va a expresar y veremos qué dice. Quizá les den una posibilidad más al Gobierno, Milei dice que necesita herramientas, pero no sé si, cuando las tenga, podrá hacer mucho”, concluyó.

