Lilia Lemoine anticipó que está dispuesta a mudarse a la provincia de Formosa

La diputada nacional oficialista Lilia Lemoine aseguró que está dispuesta a mudarse a la provincia de Formosa en caso de que el gobernador Gildo Insfrán avance contra alguno de los testigos que denunciaron los abusos en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Este domingo, hubo elecciones en Formosa donde el oficialismo logró una amplia victoria tanto en la votación para Convencionales Constituyentes como para diputados locales. El resultado le permite al gobernador proyectar una reforma constitucional que lo habilite a competir por un nuevo mandato pese a la restricción impuesta por la Corte Suprema.

“No creo que Gildo Insfrán me quiera viviendo en Formosa, pero soy capaz”, dijo Lemoine en diálogo con Infobae en Vivo, aludiendo a su disposición de mudarse a la provincia del norte argentino si existen situaciones de hostigamiento o represalias contra quienes denunciaron violaciones a los derechos humanos.

“Ya dije que si tocan a una de las personas que declaró en la Comisión de Derechos Humanos que se hizo en Formosa o en Buenos Aires, yo me voy a mudar a Formosa y voy a estar viviendo allá cuando no sea el momento de sesionar. Ya se lo dije. No creo que Insfrán me quiera viviendo allá, ya se puso bastante nervioso”, aseveró.

Allí, la legisladora de La Libertad Avanza denunció que hubo fraude en las últimas elecciones provinciales: “No se trató en esta elección de un simple problema de estrategia política, sino de mecanismos ilegales para asegurarse el poder. Lo que debería pasar es que Insfrán deje de hacer fraude y por eso ganó. Acá no se trató de un problema de estrategia política”.

Asimismo, profundizó en su mirada sobre la provincia, y opinó respecto a la posibilidad de intervención federal: “Si vos sacás a Insfrán y lo reemplaza el intendente de la capital y va a hacer lo mismo que él, no cambia absolutamente nada”.

La diputada detalló su vínculo personal con Formosa y dejó en claro que conoce el territorio: “Mis visitas a Formosa son para empaparme, fui por la comisión de derechos humanos, colaboro con Sabrina Ajmechet y tengo amigos allí. En Formosa veo un potencial y un deseo de cambio muy grandes“.

Sin embargo, la diputada nacional destacó que una victoria opositora en Formosa no modificaría una elección nacional, pero sí representa —según su visión— un símbolo fundamental: “Formosa no te va a dar vuelta una elección nacional, pero significa la batalla de las ideas. El modelo decadente de Insfrán es el modelo de (Axel) Kicillof, van tras lo mismo: reelecciones indefinidas, gasto público interminable, el estatismo total y la compra de votos”.

El fallo por YPF y la furia contra el kirchnerismo

Por otro lado, Lemoine habló luego del fallo internacional por el caso YPF y dedicó duras palabras al fallo internacional contra la expropiación de la petrolera nacional. En un tono enfático, expresó: “El enano soviético es un pelotudo, no lo voy a suavizar y tenemos que estar enojados. Ya desde el vamos, 2 mil millones de dólares hay que pagar. A 2 millones de jubilados se le podría dar mil dólares a cada uno”.

Lemoine contrapuso el argumento del oficialismo anterior sobre los costos sociales y la defensa de los jubilados: “Están llorando y diciendo que estamos dejando a los jubilados y la verdad que no hay plata, porque estos bestias hicieron todo mal durante mucho tiempo y uno se pregunta si lo hicieron por tontos o por malos. La jefa de la banda ya está presa y con suerte pasará lo lógico, que tenga que irse del barrio para dejar en paz a los vecinos. Si la ley no está de acuerdo con el sentido común, está mal”.

Milei va a encontrar la mejor forma de subsanar la cagada tremenda que se mandó el enano soviético”, apuntó Lemoine sobre el caso YPF (TÉLAM).

Consultada sobre su postura respecto al futuro de YPF y otras empresas del Estado, Lemoine remarcó: “Nosotros somos partidarios de que el privado maneja mejor las cosas. Después te salen los Kicillof del mundo que te lloran y te dicen que es nuestra empresa argentina”.

Y se refirió al caso de Aerolíneas Argentinas: “Es como un fetiche, como lo que les pasa con Aerolíneas. Prefiero que Aerolíneas no sea estatal, pero que funcione y podamos comprar pasajes y que más gente pueda volar y no tener una aerolínea de bandera”.

Respecto a la eventual privatización de YPF, aclaró que no es un tema actual dentro del gobierno: “Una cosa es vender las acciones y otra es que las pierdas porque un tarado expropió una empresa. No se expropia, punto. No te hace mejor país ni más patriota expropiar, eso es robo. En lo que afecta al Estado argentino es a los impuestos de todos los argentinos. En el extranjero ya no nos creen y creen que somos ladrones porque robamos“.

A su vez, destacó la recuperación de la credibilidad argentina en el exterior, poniendo el foco en el liderazgo de Javier Milei, Luis Caputo y Federico Sturzenegger: “Argentina está recuperando la credibilidad gracias a Javier Milei, Luis Caputo y Sturzenegger y porque estamos alineados con Occidente y los países que ofician el libre mercado. No con el Eje del Mal, con Corea del norte, Irán, Rusia, Cuba y Venezuela”.

En cuanto a la estrategia para enfrentar el fallo, descartó que el gobierno esté dilatando el compromiso internacional: “El presidente está siendo patriota y está luchando para rescatar lo que se pueda. Milei es lo que está en medio de la catástrofe kirchnerista y los argentinos. Él considera que ese es su trabajo y para eso está. Milei va a encontrar la mejor forma de subsanar la cagada tremenda que se mandó el enano soviético”.

Lemoine en el Congreso y su visión sobre la política parlamentaria

Definiéndose como “la Adorni blue”, Lemoine confesó que sus primeros meses en la Cámara de Diputados fueron de aprendizaje: “Me gusta estar en la pelea, yo no sabía qué esperar de la Cámara de Diputados y aprendí bastante la técnica parlamentaria”.

Y definió: “La gente cree que el trabajo del diputado es estar todo el día en el Congreso sancionando leyes. Y la verdad es que, mientras más estén en el Congreso sancionando leyes, peor le va a ir a los argentinos. Hacen esto de figurar de que están trabajando”.

La diputada también se refirió a los armados políticos en la provincia de Buenos Aires, enmarcando el rol del PRO y la colaboración con La Libertad Avanza: “Si el armado lo considera, está bien. Hay diputados del PRO que fueron soldados de hierro junto a LLA, sin importarles el costo político y apoyaron el proyecto. Con gente así vale la pena, todos los que quieran venir y acompañar el proyecto, tabula rasa, pero que no tenga condenas ni sea corrupta”.

Internas y diferencias con dirigentes políticos

Sin embargo, Lemoine también se refirió a los entredichos entre el PRO y LLA, durante la campaña por las elecciones porteñas; y en específico a la figura de la diputada y legisladora electa, Silvia Lospennato: “Tengo un gran respeto por Lospennato porque es una mujer que sabe muchísimo, es mejor diputada que yo en cuanto al tema legislativo. Pero ella eligió acompañar a Victoria Donda y al kirchnerismo en 2017, eso le costó gran parte del electorado a Macri. En parte los K volvieron porque se metieron con la Ley de Alquileres, la Ley del Aborto y se pusieron a pelotudear cuando había más cosas que hacer”.

Además, diferenció a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al ministro de Defensa, Luis Petri: “Con Patricia nos agarramos de los pelos en campaña y, sin embargo, ninguno fue con mentiras y barbaridades. Ella nunca negó lo que hizo en su adolescencia, pero que después cambió es un tema aparte. Con todo lo que hizo en la vida, no solo enmendó eso, sino que fue sincera y humilde y la adoramos”.

Diferencias internas

La diputada nacional, y una de las personas más cercanas a Javier Milei, también sostuvo duras críticas contra la Vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel: “Cada uno tiene que hacerse cargo de sus lastres, nos quedan dos años y medio, salvo que renuncie. Ella traicionó a todo el electorado de Javier Milei”.

En este punto, indicó que las únicas funciones de la funcionaria son “tocar la campanita del Senado” y firmar los decretos pendientes cuando el presidente está fuera del país. Y recordó: “Ella se la agarró con Francia, cuando se estaba por cerrar un acuerdo importante con ese país. La Vicepresidente hizo algo que no le corresponde porque no es ni embajadora ni canciller”.

"Victoria Villarruel traicionó a todo el electorado de Javier Milei”, definió Lemoine (Photo by TOMAS CUESTA / AFP).

A su vez, observó que Villarruel “había contratado gente para hacer campaña propia”, además de “movimientos raros” en el Senado. Y determinó: “Si vos como Vicepresidente no te alineas con el Presidente, si estás en una cuestión que afecta a la imagen del Presidente, pero vos te corres para que no te manche, estás en las buenas, pero no en las malas; eso es traición”.

“La gente votó a Milei y no a ella, entonces acompañá al presidente porque por él estás, sino ella no hubiera sacado ni tres puntos. Antes no existía”, concluyó.

