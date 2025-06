Surgen inéditos y tibios indicios de renovación dirigencial en la CGT y en algunos sindicatos poderosos

La perpetuidad en sus cargos siempre fue un sello distintivo del sindicalismo argentino, cuyos líderes suelen permanecer en el poder durante tres, cuatro o cinco décadas. Sin embargo, en las últimas semanas surgieron tibios e inéditos indicios de renovación dirigencial en gremios poderosos que este año irán a elecciones e incluso en la CGT, que elegirá su nueva conducción en noviembre próximo.

Curiosamente, justo cuando una parte de la dirigencia política da señales de aferrarse a la reelección indefinida, como sucedió esta semana en que la Legislatura bonaerense aprobó un polémico proyecto en ese sentido, los sindicalistas, siempre criticados por tener garantizada su continuidad perpetua, comenzaron a dar inusuales pasos al costado.

No son demasiados como hablar de una tendencia, pero sí hay casos de importantes dirigentes que anunciaron que no seguirán en sus puestos y otros que analizan hacerlo y lo confirmarían en breve.

Héctor Daer, Octavio Argüello y Carlos Acuña, el actual triunvirato de la CGT

El ejemplo destacado es el de Héctor Daer: primero reveló en abril pasado a sus colegas que no seguirá otro mandato al frente de la CGT y luego, el 30 de mayo, se confirmó que no se presentará para ser reelegido en la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) Filial Buenos Aires, que tendrá elecciones el 7 de agosto próximo.

El líder sindical se desempeña desde hace 9 años como titular cegetista y desde hace 24 años en ATSA. Al referirse al cierre de su liderazgo en la central obrera, Daer dijo: “Después de 9 años al frente de la CGT tenemos que generar un recambio”. Sobre su segundo renunciamiento, en su entorno hablaron sobre su sensación de “un ciclo cumplido”. Públicamente, sólo señaló: “Dejo la Secretaría General de @AtsaBsAs, pero no me bajo de la militancia”.

Aún así, la renuncia a su reelección no significa que también abandone la titularidad de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), que lidera desde mayo de 2022: en la lista Celeste y Blanca del oficialismo que participará de los comicios de ATSA Buenos Aires, Daer figura como primer congresal, desde donde podrá ser reelegido en el cargo de secretario general de FATSA, cuyas autoridades se renovarán en 2026.

Héctor Daer y Javier Pokoik, el candidato a sucederlo en ATSA Buenos Aires

El candidato que sucederá a Daer es Javier Pokoik, secretario Gremial del sindicato desde hace 12 años, definido por quienes lo conocen como “alguien intelectualmente impecable y comprometido con una organización horizontal, con concepto de equipo”. Lo secundará Norberto Maschio, actual secretario de Prensa. Ambos se enfrentarán en las urnas a la Lista Bordó, de izquierda, liderada por César Latorre.

La decisión de Daer es toda una rareza en el sindicalismo argentino, donde sus líderes suelen permanecer largas décadas en el poder: según un relevamiento efectuado por Infobae, al menos 13 dirigentes gremiales llevan 30 años o más al frente de sus organizaciones; otros cuatro, 20 años o más; y media docena están en su cargo de secretarios generales más de una década.

El ranking de los más veteranos al frente de sus gremios lo encabeza Pedro Victorio Zambelletti, secretario general de la Unión Personal de Pinturas y Afines de la República Argentina (UPFPRA), quien asumió por primera vez en enero de 1974. En materia de permanencia en su puesto le sigue Jorge Sansat, con 49 años como líder de la Unión Personal Aeronavegación de Entes Privados (UPADEP).

Pedro Zambelletti, Jorge Sansat y Amadeo Genta, en el podio de los mandatos sindicales eternos

El tercer lugar en el podio de supervivencia al frente de un gremio es de Amadeo Genta, del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA). De 87 años, el dirigente de los municipales porteños lleva 41 años consecutivos como secretario general. Asumió con el retorno de la democracia, en 1983, y negoció con las gestiones porteñas de todos los colores políticos. Genta irá por una nueva reelección en las elecciones de SUTECBA del 9 de octubre, y competirá con una lista opositora que encabeza Carlos Elías. Si vuelve a ganar, tendrá 91 años cuando finalice su nuevo mandato.

Donde habrá renovación es en el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA): su titular, Carlos Sueiro, falleció este viernes, aunque ya había anunciado que no se iba a presentar en las elecciones que se harán el 13 de agosto, luego de permanecer 40 años en el cargo.

Su candidato a sucederlo es Daniel Mallotti, de 60 años, con 33 años de trabajo en la Aduana, 10 años como delegado y cuatro años como secretario de Organización de este gremio de 6000 afiliados. Todo indica que competirá contra dos listas opositoras: una es encabezada por Flavia Ojeda y otra, por Silvio Minisini, que llevará como candidato a secretario adjunto a Ricardo Echegaray, el controvertido ex jefe de la AFIP y de la Aduana del kirchnerismo.

Daniel Mallotti y Carlos Sueiro, del Sindicato de Aduanas

Donde existe una situación incierta es en el Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA): en las elecciones de este año, su actual titular, Florencia Cañabate, se presentará para obtener un nuevo mandato, pero Facundo Moyano, su secretario adjunto, aún no decidió si la vuelve a acompañar o si se quedará fuera de la estructura del gremio.

El cronograma electoral del gremialismo seguirá el 22 de julio en el Sindicato de Petróleo y Gas de Río Negro, Neuquén y La Pampa, donde Marcelo Rucci, su actual titular desde 2021 luego de los 38 años de liderazgo de Guillermo Pereyra, buscará su primera reelección en una entidad estratégica porque tiene peso en Vaca Muerta.

El 7 de agosto será el turno de las elecciones en la Asociación Bancaria: Sergio Palazzo se presentará para una nueva reelección como secretario general, mientras que el 22 de septiembre se votará en la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), donde Luis Barrionuevo apostará a convalidar su liderazgo a nivel nacional y volverá a enfrentarse con Dante Camaño, titular de la seccional Capital del sindicato, quien anunció que también competirá por el mismo cargo que su ex cuñado.

Florencia Cañabate y Facundo Moyano

Otros jefes gremiales que tendrán elecciones este año son Gerardo Martínez (UOCRA), en noviembre; Rodolfo Daer (Alimentación), aún sin fecha; Jorge Sola (Sindicato del Seguro), también en noviembre, y Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), en diciembre.

Los primeros comicios sindicales de 2025 tuvieron lugar en mayo pasado en la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (FOETRA), donde Claudio Marín fue elegido secretario general por el oficialismo. Hasta ese momento, en su condición de secretario adjunto, completaba el mandato de Osvaldo Iadarola, fallecido en 2022.

Donde se perfila una renovación más pronunciada será en la CGT, sobre todo en su cúpula: Daer ya anunció que no seguirá en el triunvirato y lo mismo tendría decidido otro cotitular, el barrionuevista Carlos Acuña (estaciones de servicio). Aún no se sabe qué tiene en mente Hugo Moyano sobre la continuidad o no de Octavio Argüello como cosecretario general. Hay quienes deslizan que el líder del Sindicato de Camioneros resignaría un lugar en la máxima conducción para promover a su hijo Jerónimo, de 25 años, como secretario de Juventud.

Hugo Moyano y su hijo Jerónimo

Aún no está definido si se mantendrá el triunvirato o se buscará un único titular, pero si sigue un esquema de poder colegiado suenan los nombres de “nuevos” dirigentes como Jorge Sola (Seguro), actual secretario de Prensa de la CGT; Maia Volcovinsky, secretaria adjunta de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN); Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Daniel Vila (Carga y Descarga).

El otro espacio sindical de relevancia que cambiará de autoridades es la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que en octubre o noviembre deberá realizar un congreso para elegir al sucesor de su titular, Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), quien ya anunció que no quiere seguir al frente de la poderosa entidad.

Hasta ahora, salvo contadísimas excepciones, los sindicalistas sólo dejaban su lugar de poder por problemas de salud, fallecimiento o en el raro caso de que perdieran las elecciones (algo poco usual porque todos saben cómo frenarle el paso a la oposición).

El último congreso que eligió autoridades de la CGT, en noviembre de 2021

¿Habrá más dirigentes que llevan décadas en sus sillones de siempre y darán un paso al costado? Es lo que se considera más probable. Hay cuestiones vinculadas con la edad y la salud, pero, además, luego de 30 o 40 años de gestión, muchos dirigentes están sufriendo el “factor Milei”, es decir, el desafío de un gobierno que arrincona a los sindicalistas rompiendo el libreto que les sirvió para manejarse en el poder durante largas décadas y para contener a unas bases de trabajadores que hoy ya no logran decodificar.

Por eso esos inéditos indicios de renovación comienzan a perfilarse en esa corporación que hasta ahora parecía ajena a cualquier tipo de cambio. Ahora, el desafío será que los sindicalistas que toman la posta encarnen un modelo mejorado, adaptado a los desafíos del siglo XXI, y no terminen siendo una versión ligeramente remozada de la dirigencia de siempre.